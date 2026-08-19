/Поглед.инфо/ Въпросът за едновременен военен конфликт в Източна Европа и Индо-Тихоокеанския регион разкрива сериозни структурни и индустриални дефицити в отбранителната система на Запада. Докато Москва преструктурира производствения си капацитет, а Пекин доминира в корабостроенето и производството на компоненти, стратегическите институции на НАТО все още разчитат на симулирани модели без необходимата логистична подкрепа. Пренасочването на ресурсите на САЩ оставя европейските държави пред сериозни изпитания.

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Оперативният вакуум в стратегическото планиране на НАТО

Разглеждането на сценарий за координирани военни действия от страна на Русия в Източна Европа и Китай в Тайванския проток разкрива дълбока разединеност в западния отбранителен апарат. Според публикации в чуждестранната преса и оценки на редица военни аналитици, доскоро хипотезата за конфликт на два фронта се е третирала като нисковероятен екстремен сценарий.

Въпреки това, геополитическата динамика показва ускоряване на сътрудничеството между Москва и Пекин. Твърди се, че стратегическите центрове във Вашингтон и Брюксел не разполагат с детайлно разработени и тествани оперативни планове, които да адресират едновременен натиск в двата отдалечени театъра на военните действия.

+-----------------------------------------------------------------------+ | СРАВНИТЕЛЕН ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПРОФИЛ | +------------------------------------+----------------------------------+ | ЗАПАДЕН БЛОК (САЩ / НАТО) | ЕВРАЗИЙСКА ОС (РУСИЯ / КИТАЙ) | +------------------------------------+----------------------------------+ | • Деиндустриализация на ВПК | • Преминаване към военна военна | | • Ограничени боеприпаси (ПВО/ВМС) | икономика (РФ) | | • Прекъснати вериги на доставка | • Промишлена доминация и корабо- | | • Забавено превъоръжаване в Европа | строене (КНР) | | • Разединени търговски приоритети | • Независими суровинни ресурси | +------------------------------------+----------------------------------+

В интервюта за западни издания експерти, сред които Флорънс Гауб от Колежа по отбрана на НАТО в Рим, потвърждават, че плановиците на Алианса съзнават съществуващите празнини, но систематични контрамерки на практика липсват. Оказва се, че последното мащабно изследване на подобен конфликт от американски военни е провеждано преди повече от десетилетие, когато промишлените параметри бяха съвсем различни.

Тук обаче възниква съществен въпрос. Изчисленията на НАТО се основават на предположението, че Москва и Пекин се нуждаят от сложна, явна координация, която сателитите да засекат месеци по-рано. Но какво пречи на едната страна просто да се възползва от ескалация, предизвикана от другата, без предварително подписан пакт? Логиката на събитията подсказва, че за синхрон не е нужен общ щаб, а просто съвпадение на интересите в даден времеви прозорец.

Военно-промишленият дисбаланс и изчерпването на арсеналите

Основните изводи от провежданите симулации показват, че Съединените щати нямат необходимия промишлен капацитет и запаси от оръжие за поддържане на продължителни интензивни боеве на няколко фронта. Според оценки на пенсионирания контраадмирал от ВМС на САЩ Марк Монтгомъри, състоянието на отбранителната инфраструктура на Запада се е влошило спрямо предходни периоди.

Задълбочаването на кризите в Близкия изток вече доведе до сериозно изчерпване на западните резерви от зенитни управляеми ракети и прецизни боеприпаси. В публикацията се посочва, че значителна част от американския арсенал за ПВО е била ангажирана или пренасочена, което намалява наличните ресурси за отбрана на Тайван или Източна Европа.

ВПК на САЩ страда от бавно задействане на производствените линии;

Европейските държави от НАТО все още не са трансформирали увеличените си бюджети в реални бойни способности;

Руската федерация преструктурира отбранителния си сектор, увеличавайки производството на бронетехника, артилерийски снаряди и безпилотни апарати;

Китай разполага с най-големия корабостроителен капацитет в света и значително превъзхожда САЩ по брой военноморски съдове в района на Тихоокеанския басейн.

Тази статистика звучи тревожно за Брюксел, но числата не разкриват цялата истина. Всички твърдят, че Китай превъзхожда САЩ по брой кораби, но се пропуска факта, че американският флот разполага с опит в глобалната логистика, какъвто Пекин все още не е тествал в реални условия. В същото време обаче сухопътният театър в Европа изисква огромно количество конвенционални боеприпаси — област, в която руската индустрия показа изключителна адаптивност.