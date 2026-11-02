Война за Трибунала: Нощният щурм във Варшава бележи разпада на правната система в Полша

/Поглед.инфо/ Държавният апарат във Варшава премина точката от която няма връщане назад. След като полицията блокира сградата на Конституционния съд, а президентът Карол Навроцки проби кордона в драматична нощна акция, Полша официално навлезе в най-тежката си институционална криза от основаването на Третата република. Узурпация на съдебната власт, уличен натиск от „Солидарност“ и открити заплахи за арести – борбата за контрол над Трибунала разкрива, че либералният кабинет на Доналд Туск е готов на силови методи заради страх от изборно поражение.

По публикации на списание „Взгляд“ и чуждестранни аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Силовият прецедент във Варшава: Полиция срещу конституционния ред

Варшава вече не се опитва да спазва фасадната процедура. Блокирането на Конституционния съд (КТ) от полицейски части през нощта и опитът за силово отстраняване на председателя му Богдан Швенчковски бележат края на илюзията за „възстановяване на върховенството на закона“. Твърди се, че решението за едномесечно отстраняване на Швенчковски и неговия заместник е инициирано от съдия Анна Корвин-Пьотровска — фигура, определяна от опозицията като пряко лоялна на правителството на Доналд Туск.

Реакцията бе светкавична, но абсолютно дива за една европейска столица. Опозиционните депутати от „Право и справедливост“ (ПиС) опитаха физически да прережат веригите на портите, а президентът Карол Навроцки, според разпространените видеокадри и съобщения, е прекъснал визитата си в Сенегал, обърнал е държавния самолет и лично е пробил полицейския кордон, за да влезе в сградата на Трибунала.

На официалната си страница КТ разпространи съобщение, определящо случващото се като държавен преврат.

Дали това е узурпация, или просто крайна административна мярка? Законовият хаос е пълен. Правителството на Туск се позовава на актове на Съда на ЕС и ЕСПЧ, според които назначените по времето на ПиС съдии са нелегитимни. Но Сеймът гласува нови съдии през март, които президентът Навроцки отказва да заклее, а Швенчковски просто не допуска до работа. Законовата процедура е в пълна безизходица — конституцията не съдържа механизъм за преодоляване на такъв институционален инат, освен с пряка сила.

Брюкселският двойна аршин и логиката на превантивния пуч

За Брюксел Туск е „нашият човек във Варшава“, на когото простено да използва методи, за които всеки десен или суверенистки лидер би бил незабавно подложен на финансови санкции. Европейската комисия запазва мълчание, въпреки че изпращането на специални полицейски части срещу висшата съдебна инстанция на държава-членка на ЕС разрушава самата архитектура на европейското право.

По оценка на редица политически наблюдатели, тази фатална бързина от страна на либералната коалиция не е знак за сила. Тя е резултат от чисто електорален страх. Парламентарните избори са насрочени за есента на 2027 г., но социологическите тенденции покачват напрежението в управляващия блок.

Причините за бързането на правителството:

Контрол над изборния процес: Конституционният съд и Върховният съд са ключовите органи, които потвърждават легитимността на изборните резултати и разглеждат жалбите срещу партиите.

Конституционният съд и Върховният съд са ключовите органи, които потвърждават легитимността на изборните резултати и разглеждат жалбите срещу партиите. Заплаха от закриване на партии: КТ има правомощието при определени условия да забранява дейността на политически субекти.

КТ има правомощието при определени условия да забранява дейността на политически субекти. Финансово изтощаване на опозицията: Лишаването на ПиС от субсидии чрез държавни решения изисква краен правен печат, който сегашното ръководство на КТ няма да даде.

Ако Туск загуби властта, прецедентите, които сам създава — арести на политически противници, прокурорски проверки и нощни превземания на институции — ще бъдат използвани срещу него с двойна сила. Залогът отдавна не са политическите програми. Залогът са затворническите килии за загубилата страна.