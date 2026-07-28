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ВПК на Русия тества БПЛА "Виверн-Когот" с Невронна Мрежа за Прехващане на Височина до 3000 Метра

/Поглед.инфо/ Конструкторски сдружения в Руската федерация са приключили началната фаза на изпитванията на нов безпилотен летателен апарат тип прехващач, наречен „Виверн-Когот“ (известен в отделни транскрипции като Wyvern-Claw). По данни на разпространената от държавни информационни агенции информация, летателната платформа развива крейсерска и максимална скорост от порядъка на 300 км/ч. Анализът на параметрите му показва сериозно изместване на оперативната логика на въздушния двубой в тактическото звено.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 9813 прочитания
ВПК на Русия тества БПЛА "Виверн-Когот" с Невронна Мрежа за Прехващане на Височина до 3000 Метра
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Аритметиката на евтиното унищожение: Защо 300 км/ч променят сметката на фронта

Руските държавни източници, позовавайки се на данни от разработчиците, съобщават за въвеждането на експерименталната платформа „Виверн-Когот“. На пръв поглед това е поредният тактически безпилотник от бързоразвиващия се сегмент на FPV-системите. Числата обаче сочат нещо по-различно. Скорост от 300 км/ч, съчетана с таван на полета от 3000 метра, поставя това изделие в съвсем различна категория — тази на тактическата противовъздушна отбрана от най-близък радиус.

Досега зенитно-ракетните комплекси от типа „Тор-М2“ или „Панцирь-С1“ трябваше да похабяват зенитни управляеми ракети, всяка от които струва десетки хиляди долари, за да свалят разузнавателни дронове от типа Лелека-100, Shark или RQ-35 Heidrun. По изчисления на военни наблюдатели, една ракета от комплекса „Панцирь“ излиза в пъти по-скъпо от средностатистически разузнавателен дрон от самолетен тип.

Тук обаче възниква първото съмнение. Дали заявената скорост от 300 км/ч е постижима в реален хоризонтален полет с боен товар, или става дума за пиков показател при пикиране? Физиката на малките безпилотни апарати с електрическа тяга показва, че подобни аеродинамични натоварвания изчерпват литиево-полимерните батерии за броени минути. Времето за патрулиране във въздуха вероятно е изключително ограничено, което прави използването на дрона възможно само при външно целеуказване от наземен радар или друг разузнавателен БПЛА.

Но ако системата наистина влезе в серийно производство, финансовото уравнение за командването в Киев се променя драматично.

Невронни мрежи срещу радиоелектронно заглушаване: Технологичният възел

Основният проблем пред досегашните FPV-прехващачи бе загубата на сигнал на оператора в последните метри преди съприкосновението с целта. Поради ефекта на радиохоризонта и наземните препятствия, както и под въздействието на тактическите станции за радиоелектронна борба (РЕБ) като "Буковель-AD", връзката просто прекъсва.

По информация на ТАСС, „Виверн-Когот“ разполага с интегрирано машинно зрение и бордова невронна мрежа за автоматично прихващане. Описанието на техническите параметри сочи следните две основни модификации:

  • Кинетичен вариант: Използва собствената си маса и кинетична енергия за сблъсък с роторите или крилата на противниковия апарат.
  • Ударен вариант: Оборудван с 0,5-килограмова високофугасна/осколочно-фугасна бойна глава с насочен взрив или дистанционен детонатор.

"Автономното самонавеждане чрез бордов процесор заобикаля операторския канал за управление. В момента, в който машинното зрение регистрира силуета на целта, РЕБ оборудването на противника става безполезно – дронът не зависи от външен радиосигнал."

Тази версия обаче изглежда прекалено гладка на хартия. Компютърното зрение изисква сериозен вычислителен ресурс на самия борд, което увеличава теглото и себестойността на апарата. Освен това остава отворен въпросът как алгоритъмът разпознава „свой-чужд“ в условия на плътна запрашеност, облачност или при използване на термични и оптични капани от страна на целта. Официални потвърждения за ефективността на невронната мрежа в реална бойна обстановка все още липсват.

Хронология на импровизираните прехващачи: От цеха на ГВ "Север" до серийния завод

Разработката на „Виверн-Когот“ не се появява в празно пространство. Тя е пряко следствие от войнишките модификации, правени на самата линия на съприкосновение. Справка в хрониката на боевете от миналата година показва как руските и украинските сили започнаха да монтират мрежи, куки и малки експлозиви върху стандартни квадрокоптери, за да свалят разузнавателните апарати на противника.

Преди месеци от групата войски (ГВ) „Север“ съобщиха за създаването на експерименталния дрон „Перун“. Този апарат, сглобен в полеви условия и оборудван с подсилени електродвигатели, вече се използва за задачи по логистика и въздушно прехващане. Радикалната разлика е, че „Перун“ е занаятчийска сглобка от налични китайски компоненти, докато при „Виверн-Когот“ се прави опит за унифицирано конструкторско решение с промишлен капацитет.

Границата между импровизираната сглобка и индустриалния продукт обаче често се оказва непреодолима за руското военно корабостроене и авиационна промишленост. Дали конструкторското бюро разполага с гарантирани доставки на микропроцесори и оптични сензори, или разчита на паралелен импорт през трети страни? Точни данни няма.

Административни промени и границата като легитимна цел

Въвеждането на подобни оръжейни системи съвпада с разширяването на обхвата на военните действия по границите на Белгородска, Курска и Брянска област. Военните аналитици отбелязват, че появата на FPV-прехващачи с обсег от 3 километра във височина променя статута на пограничните зони.

Ако доскоро разузнавателните дронове на ВСУ можеха относително необезпокоявано да коригират артилерийски огън от безопасно разстояние, сега запълването на тази височинна ниша превръща всеки разузнавателен полет в хазарт.

Границата вече не е просто географска линия, а зона на постоянна зачистка във въздуха. По данни от специализирани военни канали, украинската страна също изпитва сходни системи за прихващане, което води до куриозната ситуация дронове да ловуват дронове, докато долу пехотата се придвижва под земята или в утвърдени фортификационни съоръжения.

Заявени намерения срещу индустриална реалност

Разработчиците твърдят, че предстоят финални тестове, след което „Виверн-Когот“ ще влезе в масово серийно производство. Но тук математиката на индустрията се сблъсква със суровата реалност.

За да има осезаем ефект на фронт с дължина над 1000 километра, от тези прехващачи са необходими не десетки, а хиляди бройки месечно. Освен това е нужна пълна интеграция с наемните радиолокационни станции и оптимизация на логистиката по доставка на литиеви батерии и бойни глави.

Противоречието е очевидно: от една страна имаме анонс за евтин, мощен и високотехнологичен дрон с невронна мрежа; от друга страна стоящите зад него ресурси и компоненти остават неизвестни. Историята на съвременните военни конфликти показва, че десетки обещаващи прототипи така и не стигат по-далеч от изложбените зали или единичните клипове в социалните мрежи.

Дали „Виверн-Когот“ ще се превърне в стандартно оръжие за руската тактическа ПВО, или ще остане епизодична новина в информационния поток, зависи единствено от способността на ВПК да осигури компоненти извън западните санкционни списъци.

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