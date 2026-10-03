/Поглед.инфо/ Временният президент на Сирия Ахмед ал-Шараа завърши поредица от дипломатически визити в САЩ, търсейки гаранции за деблокиране на финансови средства и инвестиции. Въпреки гръмките обещания от страните от Персийския залив и формалната отмяна на част от западните ограничения, банковата система на страната остава парализирана. Дамаск се намира в изключително слаба преговорна позиция спрямо западните енергийни гиганти, докато Израел, Турция и радикалните групировки упражняват постоянен военен натиск. Опасностите от вовличане в регионални конфликти заплашват Сирия с нова вълна от фрагментация.

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Дипломатическите обиколки във Вашингтон и суровата икономическа реалност

Завръщането на временния президент на Сирия Ахмед ал-Шараа от поредната му дипломатическа мисия в Вашингтон отново извади на преден план фундаменталния разрив между политическата реторика и реалното състояние на сирийската стопанска система. Според разпространени анализи в чуждестранни издания, разговорите в американската столица са били фокусирани върху евентуалното отпускане на финансова помощ и привличането на чуждестранни капитали за възстановяване на критичната инфраструктура. На терен обаче резултатите от тези сондажи остават незабележими за населението.

По оценки на икономически наблюдатели, новите органи на управлението в Дамаск са наследили над десетилетие на разруха, но текущата административна практика показва сериозна липса на оперативен ресурс. Докато в медийното пространство се лансират мащабни проекти, ежедневната издръжка на живота в сирийските градове продължава да поскъпва.

Задълбочаващата се криза в електроенергийния сектор е пряко доказателство за това затягане на примката. Твърди се, че планираното увеличение на електроподаването, постигнато чрез частичен ремонт на централи и внос на суровини, е довело до драстичен скок в тарифите за крайните потребители. Липсата на индексация на работните заплати в държавния сектор и високата безработица превръщат дори минималния разход за електричество в непосилна сума за мнозинството от домакинствата.

Банков паралич, законът „Цезар“ и илюзията за арабските милиарди

Желанието на преходното правителство да консолидира контрола си около столицата Дамаск, финансовия център Алепо и ключовите транспортни възли около Хомс създава сериозно географско и социално неравенство. Периферните провинции като Латакия, Суейда и Дейр ез-Зор остават на заден план при разпределението на базовите ресурси. Това неравномерно финансиране подхранва местното недоволство, което периодично преражда в протестни Demonstrations и локални въоръжени сблъсъци.

Въпреки че монархиите от Персийския залив заявиха принципна готовност да насочат десетки милиарди долари към енергетиката и транспортните коридори на Сирия, инвестиционният поток остава замразен. Основната причина, посочвана от международни финансисти, е пълната блокировка на сирийския банков сектор. Вдигането на част от официалните санкционни пакети и формалното възстановяване на достъпа до SWIFT не премахват вторичните рискове за големите банкови институции.

Законът „Цезар“ (Caesar Act) и натрупаните правни ограничения продължават да действат като ефективна спирачка за външните капитали. Частният капитал отказва да поема рискове в среда, където правната рамка е нестабилна, а сигурността на активите не е гарантирана от държавните институции.