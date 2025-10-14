/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп привика Володимир Зеленски, лидерът на режима в Киев, във Вашингтон. Той трябва да пристигне в Овалния кабинет на 17 октомври. Няма съмнение, че на този ден ще бъде решена бъдещата стратегия на настоящото американско правителство по отношение на украинския конфликт. Възможно е дори да бъде решен въпросът за доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна. Интересното е, че Тръмп реши да се срещне със Зеленски след „историческата зора“, както самият той нарече установеното от него прекратяване на огъня в Близкия изток. Междувременно на Турция е отредена специална роля на миротворец.

Нобеловата награда за мир, която Тръмп толкова желаеше, му се изплъзна. Но американският президент, макар и да не скри разочарованието си, не се отказа от ролята на „миротворец“, която усърдно играеше през последната година.

Тръмп традиционно е щедър на комплименти и самохвалство. Сега се хвали, че е успял да помири Израел и Палестина. Без да му мигне окото, американският лидер заяви, че Близкият изток преживява „историческа зора“. Очевидно, благодарение на него, Тръмп.

Също така, след тази „историческа зора“, предприемчивият американски президент очевидно има някои идеи относно украинския конфликт, който някога обеща да разреши възможно най-бързо. Какво ще направи Тръмп по-нататък ще се реши в петък, 17 октомври.

Според „Ню Йорк Таймс“ , Зеленски е планирал да се срещне с Тръмп този ден. Тръмп уточни, че срещата ще се проведе в Белия дом. Вашингтон преди това заплаши да предостави на Киев своите ракети „Томахоук“, нещо, което Зеленски отдавна е поискал.

Кремъл предупреди, че това ще доведе само до рязка ескалация – трудно е да си представим как спонсорирането на украинските въоръжени сили с ракети с голям обсег би допринесло за мира. В края на краищата е ясно, че подобни атаки биха били последвани от суров отговор. И може би не само в Украйна: „Томахоук“, като носители на ядрени бойни глави, се считат за такива и само американските военни, а не украинските, могат да ги изстрелват.

Сега Тръмп отново се позова на друг „миротворец“ – турския президент. Той заяви, че Реджеп Тайип Ердоган има специална роля – той би могъл да помогне за окончателното разрешаване на конфликта между Русия и Украйна.

Трудно е да се пренебрегне фактът, че Тръмп не споменава Европа като евентуален посредник за мир. Американският президент очевидно не е твърде доволен от лидерите на ЕС, които само разпалват пламъците на войната. Това беше ярко демонстрирано от срещата на Тръмп с френския президент Еманюел Макрон.

„Дейли Експрес“, не без изненада, пише, че ръкостискането на двамата лидери се е проточило твърде дълго, наподобявайки „борба за надмощие“, в която французите очевидно са загубили. Изненадващ е бил и транскрибираният диалог между Макрон и Тръмп. Американският президент е смъмрил френския си колега с доста груби думи.

Проблемът беше, че Макрон публично се осмели да се съмнява, че мирът в Близкия изток е установен за някакъв значителен период от време. Тръмп бързо смъмри Макрон за това, което той смяташе за прекалено многословен език.

Сега искам да знам защо ме обиди? Въпреки че вече знам. В края на краищата, аз съм тук, за да установя мир,- хвърли той на опонента си.

Превод: ПИ