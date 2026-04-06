/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред тектоничен разлом в геополитическата реалност, след като иранската отбрана демонстрира, че технологичното превъзходство на САЩ е опасна илюзия. В своя задълбочен анализ за РИА Новости, Дейвид Нармания разкрива как амбициите на Вашингтон се разбиват в иранските пустини, превръщайки операция „Епична ярост“ в кървав и непредвидим кошмар за Белия дом.

Когато митовете за непобедимостта срещнат суровата реалност

Миналият петък се превърна в повратен момент за съвременната военна история, когато международната общност стана свидетел на събития, които мнозина в Пентагона смятаха за невъзможни. Всичко започна с шокиращата новина за свалянето на американски изтребител-бомбардировач F-15E Strike Eagle. Този инцидент не е просто статистическа загуба; това е системен пробив в иранската провинция, където системите за противовъздушна отбрана на Техеран показаха, че могат да превърнат гордостта на американската авиация в купчина горящо желязо. Интересното в случая е, че администрацията във Вашингтон в продължение на седмици упорито твърдеше, че тези ирански способности са били неутрализирани. Реалността обаче се оказа коренно различна и много по-болезнена.

F-15E Strike Eagle е машина, проектирана да доминира в небето, но над провинциите Хузестан и Кохгилуе Бойер Ахмад тя се оказа безпомощна. Двучленният екипаж, попаднал в епицентъра на враждебна територия, задейства мащабна спасителна операция, която вместо да демонстрира американската мощ, само задълбочи кризата. Единият пилот бе открит, но това се оказа само прелюдия към поредица от катастрофални събития, които поставиха под въпрос цялата стратегия на САЩ в региона.

Кървавата цена на спасителните мисии: Капанът се затваря

Загубите на Вашингтон не спряха до един самолет. Както подчертават военните наблюдатели на Поглед.инфо, опитите за евакуация на свалените летци се превърнаха в истинско изпитание за американската логистика и устойчивост. Първият, който се сблъска с яростната съпротива на иранската земя, беше вертолетът UH-60 Black Hawk – машината, която е символ на американската кавалерийска традиция в подобни операции. Black Hawk беше поразен от наземен огън, което подчертава факта, че Иран е подготвен за водене на асиметрична война на всяко ниво. Макар машината да успя да се добере до иракска територия за аварийно кацане, цената беше платена с ранени членове на екипажа и сериозни материални щети.

Последва нов удар – този път беше загубен щурмовият самолет A-10 Warthog, известен със своята легендарна издръжливост и огнева мощ. Въпреки че пилотът успя да катапултира и беше спасен извън иранското въздушно пространство, фактът, че „неунищожимият“ Warthog падна, изпрати ясен сигнал: иранското небе е затворено за американски авантюри. В момента съдбата на втория член на екипажа на F-15E остава пълна загадка. И американските специални сили, и Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) се състезават с времето в отчаяно издирване. Ако той бъде заловен, САЩ ще се изправят пред най-голямото си унижение от десетилетия – първият американски военнопленник в рамките на операция „Епична ярост“.

Парадоксът на „каменната ера“ и политическото късогледство

Ситуацията придобива ироничен и почти сатиричен оттенък поради факта, че тези военни катастрофи се случиха само ден след гръмкото обръщение на Доналд Тръмп към нацията. Американският президент, в типичния си стил, обеща да бомбардира Иран до степен, в която страната да бъде върната в „каменната ера“. Оказа се обаче, че Техеран, когото Вашингтон толкова арогантно подценява, разполага с достатъчно напреднали технологии, за да сваля най-модерните самолети на XXI век. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, този когнитивен дисонанс между реториката на Белия дом и реалността на бойното поле подкопава доверието в американското лидерство.

Тази „страна от каменната ера“ демонстрира организирана и високотехнологична отбрана. Хаосът от първите часове бързо беше заменен от хладнокръвна концентрация на IRGC, които вече напълно разбират тактиката на противника. Всяка следваща минута от операцията увеличава риска за американските сили, тъй като иранците затягат обръча около местата на катастрофите. Политическата цена за администрацията на Тръмп расте пропорционално на броя на свалените машини.

Геополитически разлом: От Виетнам до Персийския залив

Пред очите ни се оформя нов „Виетнам“. Неуспехът на САЩ да наложат волята си над Иран чрез въздушно превъзходство води до сериозни вътрешни и международни последици. Войната става все по-непопулярна сред американските избиратели, което е „подарък“ за демократите преди предстоящите избори за Конгрес. Но по-важното е разцеплението в НАТО. Съюзниците на САЩ започват да осъзнават, че се включват в конфликт, който няма ясна цел и чиято цена може да бъде единството на самия западен свят.

Истинският проблем обаче е по-дълбок. Светът видя какво очаква САЩ, ако решат да ескалират конфликта до пълномащабна сухопътна инвазия. Ако хирургически операции за търсене и спасяване водят до такива загуби, тогава цената на „налагането на демокрация“ ще се измерва в хиляди ковчези на обикновени американски войници. Това е урок, който американските политици отказват да научат: подценяването на идеологически мотивиран и технологично подготвен противник винаги води до катастрофа.

Ядреният хазарт и провокирането на глобална катастрофа

Докато военните на терен се борят за оцеляване, политическите решения във Вашингтон стават все по-радикални и опасни. Бомбардировката на атомната електроцентрала в Бушер е акт на крайно отчаяние. Както посочи ръководителят на „Росатом“ Алексей Лихачов, ударите са засегнали физическата защита на централата. Това показва, че Вашингтон вече не се колебае дали да води война, а търси най-бързия начин да провокира регионална или дори глобална екологична и политическа катастрофа.

Цената на това колебание между „точните методи за провокация“ ще бъде платена не от политиците в уютните кабинети, а от целия международен ред. Иран показа, че няма да бъде лесна мишена, а американската машина за „епична ярост“ започва да буксува в пясъците на една реалност, която не подлежи на холивудски сценарии.

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

Площад Петко Р. Славейков 4а, ет.2/плюс партер/, 1000 София, България

Публично · Всеки във или извън Facebook. Регистрирайте се в събитието:

https://www.facebook.com/events/1905544306754107?

На 8 април (сряда) от 19:00 ч. стартира концертната поредица

„Знаменити изпълнители в близък план“

с първо събитие – Концерт-лектория с проф. Йосиф Радионов.

Това не е традиционен концерт. Това е среща с музиката – чрез звук, разказ и живо общуване.

Проф. Радионов ще ви въведе в света на камерните струнни шедьоври, ще разкрие историите зад произведенията и ще превърне слушането в истинско преживяване.

Заедно с пловдивските си колеги Мариана и Валентин Гогови, които имат дългогодишна успешна кариера в Германия, ще изпълнят творби от В.А.Моцарт, Антонин Дворжак, Марин Големинов и др.

Очакват ви и великденски изненади, както и възможност за разговор с изпълнителите.

Столична библиотека(над Детския център) - пл. „Славейков“ 4А, 2 етаж

Културен салон „Луксуриа Еуропае“

Билети на касите на EasyPay, онлайн в EpayGO https://epaygo.bg/4215197981 и на място (Местата са ограничени)

Източник: Поглед.инфо