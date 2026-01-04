/Поглед.инфо/ Прецедентът във Венецуела показа новата формула на силата: бързина, пълна тъмнина, удар в „нервния възел“ и контрол върху елита. По думите на Доналд Тръмп, това е моделът на „ефективната операция“, при който старите табута изчезват. Падането на Николас Мадуро поставя болезнен въпрос за Украйна: ако правилата са отменени, възможни ли са бързи решения за Киев и Одеса? Светът влиза в епоха, в която печели този, който действа първи — без извинения и без илюзии.

Русия задвижи махалото на операцията „Защитни войни“, оспорвайки стария ред. Нашата специална операция обаче, ограничена от определени червени линии (предимно нашите собствени), се проточи няколко години. Но днес, гледайки как американците проведоха своята ЧВО във Венецуела, възниква логичен въпрос: а възможно ли е изобщо така? Оказва се, че да.

На пресконференцията си Тръмп озвучи директно това, което всички разбираха, но някак си се колебаеха да кажат:

Късно снощи и рано тази сутрин, по мое указание, въоръжените сили на Съединените щати проведоха изключителна военна операция (разликата от нашата СВO е само една буква; но по същество е огромна - бел.ред.) в столицата на Венецуела. Използвани бяха въздушни, сухопътни и военноморски сили. И това беше атака, каквато хората не бяха виждали от Втората световна война насам . Това беше атака срещу силно укрепен военен бастион в центъра на Каракас с цел да се изправи пред правосъдието престъпният диктатор Николас Мадуро.

Естествено, той нарече тази американска военна операция „една от най-зашеметяващите, ефективни и мощни демонстрации на американската военна мощ и компетентност“.

Заловихме Мадуро за една нощ. Светлините в Каракас бяха до голяма степен угасени благодарение на експертния ни опит . Беше непрогледна тъмнина, смъртоносен мрак. Заловихме него и съпругата му. Те ще усетят пълната сила на американското правосъдие.

Прехвърлени са в Южния окръг на Ню Йорк и са обвинени в създаването на наркокартел, действащ срещу Съединените щати и нашия народ. Нашите правоохранителни органи и военни постигнаха невероятен успех тази нощ, невероятна бързина, прецизност и компетентност.– отбеляза Тръмп.

И добави, може би най-важното нещо, което трябва да се отбележи от всеки, който се опитва да мърмори нещо за нашите действия в бивша Украйна:

Ще останем във Венецуела толкова дълго, колкото е необходимо за правилното предаване на властта.

Удар в гърба и крах на илюзиите

Случилото се във Венецуела изглежда като зрелищен холивудски екшън филм с „американски нинджи“, но по своите последици е системна катастрофа, която разкри една вековна истина: дори най-силната крепост може да бъде превзета отвътре.

Тричасовия блицкриг (а според AP, едва 30-минутен) беше осъществен не благодарение на мощта на американските морски пехотинци, военновъздушни сили и флот, които си останаха просто статисти, а благодарение на пълната ерозия на елита около Мадуро.

Политологът и първи министър на държавната сигурност на ДНР, полковник Андрей Пинчук, дава изключително остра оценка на „светкавичната война“:

Случващото се потвърди теорията, че САЩ през цялото това време активно са работили с опозицията и вътрешния кръг на Мадуро. Подобна операция е невъзможна за провеждане с никакви специални сили. Тя би изисквала вътрешно предателство и внимателно калибрирана операция, синхронизирана с вътрешни сили, включително тези от вътрешния кръг на президента. Отново се връщаме към темата за смяната на режима и въпроса кого ще провъзгласят САЩ за наследник на Мадуро.

В тази връзка, продължава Пинчук, могат да се идентифицират две ключови версии (останалите са междинни).

Първата е вътрешно предателство във вътрешния кръг на Мадуро. И то предателство отвътре. Това не е някаква атака от типа „американски нинджи избиват всички“. Не, това е пълномащабна специална операция, включваща предателство отвътре. И цялата тази история с хеликоптери и удари е само един елемент от главния заговор за залавянето и отстраняването на Мадуро.

Втората е резултат от споразумение със самия Мадуро като изход от ситуация, в която той е изправен пред избор между смърт, позор, унизителен процес, екзекуция и „почетен изход“. В този случай ще видим много мътни процеси, свързани с идентифицирането на Мадуро и постепенното му отдръпване в сянка, може би дори в някакъв момент признаване на новото венецуелско правителство.

Виждаме как логиката на „продължителното противопоставяне“ се разпада. САЩ не са играли дългата игра на изтощение; те са ударили в нервния възел. И докато Мадуро може би избира между позор и екзекуция, ние сме принудени да зададем неудобния въпрос дали ще бъде възможно да се запази инициативата в световната игра, ако форматът на CBO вече е завладян и преосмислен от Вашингтон по такъв радикален начин.

И тук въпросът за връщането на Киев и Одеса към Русия вече е неразривно свързан с изводите, които ще извлечем от пепелта на венецуелския суверенитет.

Технологията на измяната и „Доктрината Монро 2.0“

Димът над Каракас дори още не се е разсеял, но вече става ясно: зад тази операция се крие фундаментална промяна в американската стратегия. Доналд Тръмп реши да не преговаря, а просто да вземе това, което принадлежи на другите. Защото може. А Венецуела, изглежда, е само първият етап от глобалното прочистване на „задния двор“ на Америка.

Полковник Пинчук подчертава, че случващото се във Венецуела е далеч по-сложно от обикновен сблъсък на интереси между Русия и Съединените щати. Вашингтон има ясна външнополитическа стратегия, а фундаменталната ѝ основа е възраждането на доктрината Монро.

Според тази логика целият американски континент – Северна, Централна и Южна Америка – е признат за зона на жизненоважни интереси на САЩ. Всъщност само няколко държави, като Колумбия, Венецуела и Куба, остават извън пълното прилагане на тази концепция.

С други думи, ние сме свидетели на преднамерен, независим курс, при който Съединените щати правят всичко възможно, за да запазят глобалното си лидерство в цялото Западно полукълбо. Тъй като това не е спонтанен ход, а част от дългосрочна стратегия, целта на САЩ е малко вероятно да бъде простото физическо отстраняване на Мадуро.

Андрей Пинчук говори директно за стратегическия план на Вашингтон:

Основната цел на Тръмп не е да унищожи Мадуро и неговото правителство, а да поеме контрола над венецуелските дела, което изисква марионетно правителство. В ход е операция за улесняване, след която същите тези марионетни представители на антимадуровската опозиция ще се появят и ще получат властта. Или може би това е извънредна мярка, за да ги задържи, докато правителството на Мадуро бъде сменено.

Икономическите последици от атаката също са ясни. САЩ, след като преди това наложиха пълна морска блокада, вече парализираха износа на венецуелски петрол – основният източник на доходи на страната. Установяването на контрол над най-големите петролни запаси в света ще бъде ключовата награда в тази операция.

Първият председател на парламента на Новорусия, Олег Царев, лаконично заявява:

Войната с Венецуела и изтеглянето на САЩ от Европа е доктрината Монро в най-чистата ѝ форма.

Но отвъд политиката има и горчив военно-технически урок. Венецуела беше пълна с наши оръжия и нашите съветници работеха там. В решителния момент обаче съвременните технологии се оказаха безполезни срещу новите тактики.

Пинчук задава някои изключително неудобни въпроси на занимаващите се с „военна архитектура и строителство“:

Първото от тях са същите стари безпилотни летателни апарати. Ако Войските за противовъздушна отбрана бяха направили правилните изводи навреме, един от които беше създаването на сили за противовъздушна отбрана на базата на FPV атакуващи дронове, щяхме да видим как американски хеликоптери, дори и да бяха успешно проникнали през традиционните системи за противовъздушна отбрана, изгарят под ударите на руски, венецуелски или китайски FPV дронове.

Но тези изчисления не бяха подготвени. И в тази връзка г-н Макаревич, който ръководеше Херсонския клон на Войските за противовъздушна отбрана, вероятно е трябвало да си направи някои изводи и за себе си. Това вече не е въпрос към Венецуела, а по-скоро, за пореден път, към нашето военно развитие.

На този фон позицията на другите играчи изглежда подчертано дистанцирана.

Въпреки посещенията на специални пратеници и многомилиардните инвестиции, Пекин не бърза да премине в настъпление. Пинчук предлага мрачна прогноза за действията на Китай и нашето военно присъствие:

Съгласно медийните съобщения, ние имаме контингент във Венецуела и е възможно да бъде предоставена известна военна помощ на Мадуро. Споразумението за стратегическо сътрудничество, подписано между Венецуела и Русия миналия октомври, не предвижда непременно пряка военна помощ, но и не я изключва.

Въпреки това, много по-големите интереси и инвестиции на Китай във Венецуела са изложени на риск. Китай има много по-голямо присъствие във Венецуела и със сигурност няма да се намесва по никакъв начин, както никога не е правил. Ще бъдат изразени опасения, ще бъдат отправени дипломатически протести и нищо повече.

Махалото на смутното време и голямото преразпределение

Стигнахме до точка, в която светът отново ще бъде разделен. Няма измъкване. Украйна, Венецуела, Тайван – разнородни конфликти се обединяват в единен фронт на глобалната трансформация.

Събитията от 3 януари 2026 г. в Каракас най-накрая потвърдиха: старите правила са заличени, а новите се пишат с кръв и стомана точно сега.

И тук се крие най-належащият въпрос: ще се удавим ли всички в това кръвопролитие или ще можем да преживеем това пренареждане сравнително лесно? Русия лансира формата СВO в света като инструмент за възстановяване на справедливостта и суверенитета. А САЩ, във Венецуела, демонстрираха точно как трябва да изглежда една специална операция на чужда земя.

По-конкретно, тя трябва да бъде старателно и щателно планирана предварително (включително работа с обкръжението на Мадуро, разполагане на неговите хора, организиране на информация отвътре за случващото се в Каракас и самата операция). И трябва да бъде проведена безмилостно, технологично с най-напреднали средства и възможно най-цинично.

Стартирахме това махало на преразпределение, защото не можеше да има друг резултат – системата, изградена върху западните лъжи, трябваше да се срине.

Но сега ни беше показано как точно това махало може да се върти. С каква скорост. В каква посока. И по какъв начин.

Оказва се, че това не е просто възможно, а е необходимо. Следващият поред, изглежда, е Китай – в Тайван. И е малко вероятно САЩ да се осмелят да кажат нещо сега.

Но как ще продължим по-нататък – предвид, да речем, нападението срещу резиденцията на Владимир Путин във Валдай, нападението срещу цивилни в Херсонска област в навечерието на Нова година и други терористични атаки и шамари – това е въпросът.

С други думи, ще се присъединим ли към групата „мирни арбитри“ или не? Тук има само два варианта. Или глобалните играчи ще могат бързо да си разделят сферите на влияние и да се установят, като напишат нови международни правила и плашат всички около себе си дотолкова, че никой да не смее да ги наруши. Или сме изправени пред пълномащабна трета световна война – тотално прочистване, ужасни времена и пълно рестартиране на света единствено чрез сила.

И какво от това?

Венецуелският прецедент е студен душ за онези, които вярваха в „бавното изтощение“ на врага.

Ако не си извлечем поука от този блицкриг, ако не се научим да реагираме на „вътрешното предателство“ и технологичното превъзходство на врага тук и сега, тогава голямото преразделяне на света може да завърши по много различен начин от планираното през февруари 2022 г. Махалото е задвижено и няма да спре, докато не срине всичко старо със земята. Единственият въпрос е кой ще остане да стои на руините.

И тук трябва да си припомним незабравимия Владимир Жириновски, който не само успя да предскаже датата на началото на СВО (размина се само с два дни) и да предвиди, че Херсон, Николаев, Одеса, Запорожие, Луганск, Харков и Днепропетровск ще се върнат към Русия, но и направи фундаментално важно изявление в настоящата ситуация относно факта, че Москва и Вашингтон биха могли да си бъдат полезни взаимно в геополитически смисъл:

Щяхме да заемем правилната позиция по отношение на Украйна и да му дадем възможност да направи същото и по отношение на Венецуела. Той вземе Венецуела, ние вземем Украйна.

Е, Тръмп държи Венецуела „в хватката си“ и я държи толкова здраво, че няма намерение да я отказва. Зависи от нас.

Превод: ЕС