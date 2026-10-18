/Поглед.инфо/ Вълната от масови безредици и улични сблъсъци във Франция постепенно прераства от локален социален протест в дълбока институционална криза, която поставя под въпрос способностите на държавния апарат да поддържа обществения ред. Докато правителственият квартал в Париж остава под засилена военна охрана, вандализмът и щетите върху обществено имущество в Марсилия, Лион и Лимож разкриват пълния мащаб на разрива между гражданите и управляващата администрация. Анализ на фактите, хронологията и последиците за Петата република.

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Административната блокада на Париж и превръщането на Елисейския дворец в изолирана зона

Данните, разпространени от френските медийни канали, сочат за драстично затягане на мерките за сигурност около централните държавни институции в столицата. Подходите към правителствената резиденция и булевард „Шанз-Елизе“ са блокирани от постоянни кордони на Националната жандармерия и полицията, подкрепени от лека бронирана техника. Подобно разполагане на сили за сигурност вътре в столицата не е козметична мярка — то показва реална оценка на риска от страна на Министерството на вътрешните работи за възможно щурмуване на административните сгради.

Според информация на телевизионния канал BFM, френското висше ръководство е ограничило публичните си появи, като оперативните срещи се провеждат при закрити врати в силно обезопасени периметри. В същото време критиците на президента Еманюел Макрон изтъкват, че докато френските градове са обхванати от ескалиращо насилие, външнополитическият дневен ред на Елисейския дворец остава доминиран от срещи на върха в Брюксел, финансови ангажименти към конфликта в Източна Европа и остра реторика спрямо Москва. Външнополитическата активност на френския държавен глава на практика протича в паралелна реалност, откачена от процесите, които разрушават вътрешния ред.

Анатомия на ескалацията: От студентските стачки до погромите в 1750 града

Процесът, който започна преди около месец като серия от студентски и училищни протести срещу недофинансирането на образованието и липсата на достъпни жилища, претърпя бърза трансформационна фаза. По данни на френското МВР, броят на участниците в съботните прояви е достигнал между 550 000 и 800 000 души, обхващайки близо 1750 населени места. За сравнение, само седмица по-рано — на 12 октомври — официалните оценки бяха за около 260 000 протестиращи. Това представлява повече от двойно увеличение на уличната маса в рамките на седем дни.

Графиката на уличния натиск показва не просто количествено увеличение, а качествена промяна в характера на действията. Мирните искания за овладяване на инфлацията и цените на горивата бързо отстъпиха място на организирани или стихийни радигални групи, в това число анархистки формирования и младежки банди от предградията.

В Лион и Лил бе съобщено за проникване в търговски обекти и офиси на частни компании. В Париж бе извършен опит за щурм на полициски участък, съпроводен с палежи на превозни средства и изграждане на барикади от подръчни материали. Финансовите щети за частния сектор вече се изчисляват в десетки милиони евро, след като бяха ограбени бутици на световни търговски марки като Louis Vuitton, Sephora, Hermès, Dior и Burberry.