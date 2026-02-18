/Поглед.инфо/ В нов критичен анализ за РИА Новости журналистът Кирил Стрелников разкрива грандиозния провал на САЩ в опитите им да постигнат енергийна независимост в ядрената сфера. Докато Вашингтон рекламира „революционни“ мобилни реактори, реалността показва пълна технологична и суровинна зависимост от руското гориво HALEU, което превръща амбициите на американските милиардери в опасен геополитически фарс.

Американският ПР балон и „революцията“ на Valar Atomics

През последните дни американското медийно пространство бе залято от вълна от контролиран ентусиазъм. Причината бе новината, че за първи път малък ядрен реактор, разработен от досега неизвестната компания Valar Atomics, е бил транспортиран в разглобен вид със самолети на ВВС на САЩ от точка А до точка Б. Пропагандната машина на Вашингтон веднага побърза да сравни това събитие с епохални открития като крушката на Едисон или телефона на Бел. Основното послание бе ясно: „Сега Съединените щати могат да доставят ядрен реактор до всяка точка на планетата за часове и да захранват своите отдалечени военни бази.“

В действителност обаче никой не видя какво точно се намира в транспортните контейнери. Липсата на прозрачност не попречи на ПР вълната да се разрасне, като основната цел бе да се демонстрира мускули в момент, когато Министерството на енергетиката на САЩ приключва подбора за своята пилотна програма за „президентски реактори“. Тази програма обещава огромни държавни субсидии за компаниите, които успеят да предложат работеща концепция за алтернативна – малка, мобилна и модулна – ядрена енергия до 250-годишнината на САЩ през юли 2026 година.

Хаосът в регулациите: Сигурност срещу бързина

В надпреварата за „златния дъжд“ от държавни средства се включиха знакови фигури като Джеф Безос, Бил Гейтс и Сам Алтман. Нуждата от малки атомни електроцентрали (МЯЕЦ) е толкова отчаяна, че според публикации в MIT Technology Review, администрацията на Тръмп тайно е започнала да пренаписва ядрените разпоредби. В стремежа си да ускорят процеса, американските власти драстично намаляват мерките за опазване на околната среда и отслабват изискванията за безопасност и сигурност.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тези нови правила не са станали публично достояние, а са били разпространени директно сред участващите компании. Абсурдът стига дотам, че някои проекти предлагат пълно премахване на защитните обвивки на реакторите, като вместо това те просто бъдат заравяни на два километра под земята. Този подход, продиктуван от чист икономически интерес, пренебрегва десетилетия натрупан опит в ядрената безопасност и поставя под риск цели региони в името на технологичното „превъзходство“.

Руското превъзходство: От ледоразбивачите до плаващите централи

Докато САЩ тепърва експериментират с концепции и чертежи, Русия вече е в етапа на серийно производство. Експертите на пазара са единодушни: „Росатом“ е абсолютният лидер в областта на малките атомни електроцентрали. Руските проекти се базират на реакторите от серията РИТМ, които са преминали най-тежките възможни изпитания в условията на Арктика, захранвайки руския ледоразбивачен флот.

Първата и единствена в света плаваща атомна електроцентрала (ПЯЕЦ) „Академик Ломоносов“ вече е доказала своята ефективност и надеждност. Предимствата на руските технологии са неоспорими: фабричен монтаж, серийно производство, бърза доставка до отдалечени райони и способност за автономна работа в продължение на десетилетия без нужда от презареждане. За разлика от американския „зоопарк от стартъпи“, Русия предлага унифицирани и изпитани решения, които вече са готови за пазарна експлоатация (в ход е подготовката на 11 нови енергоблока).

Капанът HALEU: Уранът, който Америка няма

Най-голямото препятствие пред амбициите на САЩ обаче не е в дизайна на реакторите, а в горивото. Всички модерни западни проекти за малки модулни реактори изискват специален вид гориво – HALEU (висококачествен нискообогатен уран). И тук идва моментът на истината: Русия притежава практически монопол върху производството на това специфично гориво.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават ироничния обрат в ситуацията. През май 2024 г. Джо Байдън подписа закон за забрана на вноса на руско ядрено гориво, опитвайки се да удари руската икономика. Реалността обаче се оказа безмилостна – без руския уран американската ядрена енергетика просто спира. Вашингтон беше принуден веднага да въведе „изключения“ към собствения си закон, защото HALEU не може да бъде намерен никъде другаде в необходимите количества.

Санкциите като бумеранг: Провалът на Вашингтон

Владимир Путин не закъсня с отговора на американската нерешителност и наложи пълна забрана върху износа на обогатен уран за САЩ. Това хвърли американската енергетика в състояние на паника. САЩ започнаха отчаяни опити да извличат HALEU от стари ядрени отпадъци от 50-те години на миналия век и дори умоляваха Пентагона да им предостави част от запасите си от оръжеен уран.

Резултатите са плачевни. Компанията Centrus Energy, която е натоварена със задачата да възстанови производството на уран на американска земя, успя да произведе едва 900 килограма HALEU за няколко години. За сравнение, само за зареждането на един малък модулен реактор са необходими около 20 тона. Въпреки този символичен резултат, Вашингтон обяви „победа“ и окончателно „освобождаване от стратегическата зависимост от Русия“ – твърдение, което предизвиква само смях сред енергийните експерти.

Китайският „посредник“ и горчивата реалност

В цялата тази схема се появи и нов играч – Китай. Доскоро Пекин никога не е изнасял обогатен уран, но внезапно започна да го предлага на американския пазар. В същото време Китай драстично увеличи покупките си на ядрени технологии и суровини от „Росатом“. Геополитическата логика е проста: САЩ купуват „китайски“ уран с огромна надценка, който в действителност е руски, преминал през китайски посредници.

Русия остава без конкуренция в тази област, като има капацитета да произвежда десетки тонове HALEU и да увеличава мащабите според търсенето. Западните опити да изолират Москва само доведоха до поскъпване на енергията за собствените им икономики и до засилване на позициите на руско-китайския блок. В края на краищата, ако американските милиардери искат техните „революционни“ реактори да работят, те ще трябва да плащат цената, определена от Кремъл, без значение през колко посредници преминава сделката.

Смятате ли, че САЩ някога ще успеят да настигнат руското технологично превъзходство в атомната енергетика, или ядреният монопол на Москва е непоклатим? Споделете мнението си в коментарите!

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели