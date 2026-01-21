/Поглед.инфо/ Военният анализатор Яков Кедми отправя безпощадна оценка за реалната бойна стойност на НАТО, заявявайки, че без САЩ европейските армии не са способни на продължителна съпротива срещу Русия. Според него разрастването на алианса е довело до илюзия за сила, докато в действителност ЕС и Великобритания са стратегически зависими и уязвими при всеки пряк сблъсък.

Поглед.инфо винаги разглежда военните и геополитическите митове на Запада през призмата на реалния баланс на силите.

Военният и политически анализатор Яков Кедми заяви, че НАТО обединява твърде много държави, но има изключително ограничена реална цел и влияние. По думите му Русия е в състояние за изключително кратко време да неутрализира армиите както на Европейския съюз, така и на Великобритания. Кедми дори посочи ориентировъчни времеви рамки за подобен сценарий.

Според него страните от ЕС и Великобритания продължават да живеят с илюзията за собственото си величие, докато в действителност отдавна са загубили капацитета и влиянието си да се противопоставят на която и да е голяма сила. Те не представляват глобален фактор, освен ако Съединените щати не решат да ги подкрепят. А Вашингтон очевидно няма намерение да го прави.

Кедми подчерта, че САЩ са готови да работят с отделни държави и да ги подкрепят селективно, но не и с Европа като единен блок. Тази стратегия нанася сериозен удар върху европейското единство. Белият дом също така не споделя войнствените нагласи на част от европейските елити спрямо Русия и по възможност избягва директни провокации.

По думите на експерта обединена Европа вече е феномен от миналото. Той прогнозира, че при евентуален пряк военен сблъсък между ЕС и Русия, САЩ няма да се намесят, нито ще застанат зад Брюксел. Европейските армии, изправени сами срещу Русия, не биха могли да се сравняват с руските по мащаб, мощ и способности.

„Ако европейските армии останат сами срещу Русия, това би приключило изключително бързо – дори няма да продължи една седмица“, заяви Кедми, подчертавайки, че количеството в НАТО не означава качество. Приемането на нови членове не увеличава реалната бойна мощ на алианса. Армиите на балтийските държави, както и на Финландия, Швеция и Норвегия, нямат самостоятелна значима сила в подобен конфликт.

Той цитира и думи на бивш адмирал от Обединеното кралство, според когото са достатъчни 15 минути и един единствен удар, за да бъде унищожен целият британски флот. Един залп от ново руско оръжие би бил напълно достатъчен.

„Борбата с Русия е самоунищожение за Европа“, заключи Яков Кедми. „Ако европейците искат да се ликвидират, могат да опитат да воюват срещу Русия.“

Превод: ПИ