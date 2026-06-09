Яков Кедми: Европа върви към опасна ескалация, а Кремъл още избира как да отвърне!

Яков Кедми коментира новите европейски предложения за мир в Украйна, перспективите пред преговорите между Москва и Киев, нарастващата роля на европейските държави във войната и въпроса дали Русия ще промени стратегията си. Разговорът засяга доставките на дронове, отношенията между Русия и САЩ, ролята на Европа и възможните сценарии за развитието на конфликта през следващите месеци.
Втора част: https://www.youtube.com/watch?v=cDvLJeqO8tM
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