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Свят

Яков Кедми: Европа върви към опасна ескалация, а Кремъл още избира как да отвърне!

/Поглед.инфо/ В интервю за Pogled.info с водещ Владимир Трифонов, Яков Кедми прави безпощаден разбор на новите европейски условия за мир в Украйна, ролята на Брюксел в конфликта, атаките с дронове срещу Русия и опасните илюзии около американската политика. Според него Европа предлага неизпълними сценарии, разчита на пропагандни жестове и подценява реалната логика на войната, докато Русия е изправена пред необходимостта да взема все по-тежки решения.

д-р Владимир Трифонов 5886 прочитания

Яков Кедми коментира новите европейски предложения за мир в Украйна, перспективите пред преговорите между Москва и Киев, нарастващата роля на европейските държави във войната и въпроса дали Русия ще промени стратегията си. Разговорът засяга доставките на дронове, отношенията между Русия и САЩ, ролята на Европа и възможните сценарии за развитието на конфликта през следващите месеци.

Втора част: https://www.youtube.com/watch?v=cDvLJeqO8tM

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