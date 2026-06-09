Яков Кедми: Европа върви към опасна ескалация, а Кремъл още избира как да отвърне!

/Поглед.инфо/ В интервю за Pogled.info с водещ Владимир Трифонов, Яков Кедми прави безпощаден разбор на новите европейски условия за мир в Украйна, ролята на Брюксел в конфликта, атаките с дронове срещу Русия и опасните илюзии около американската политика. Според него Европа предлага неизпълними сценарии, разчита на пропагандни жестове и подценява реалната логика на войната, докато Русия е изправена пред необходимостта да взема все по-тежки решения.