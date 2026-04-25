/Поглед.инфо/ Яков Кедми удря право в сърцевината на глобалната криза: Русия не крещи, защото не е слаба, Европа лае, защото е загубила реалната си сила, а САЩ вече са преместили центъра на света към Иран. В този разговор се разкрива скритата логика на войната – защо фронтът в Украйна е само тактически епизод, защо истинската игра се решава в Близкия изток и какво означава концентрацията на американски сили около Иран. Китай наблюдава и чака, Европа губи влияние, а Русия мисли в хоризонт, който Западът дори не разбира. Това не е просто анализ – това е карта на новия световен ред, в който всяко забавяне е част от стратегия, а всяка „тишина“ може да бъде предвестник на буря.

Във втората част на разговора на Владимир Трифонов с Яков Кедми се разгръща една от най-важните картини на съвременната геополитика. Защо Русия избира стратегия на изчакване? Защо САЩ насочват цялата си енергия към Иран? И защо Европа вече не е фактор, а само фон?

Кедми прави безкомпромисен разрез на ситуацията:

– войната в Украйна като тактически, а не стратегически конфликт

– ролята на Иран като ключ към бъдещия световен баланс

– американската стратегия на натиск и концентрация на сила

– китайската политика на изчакване и адаптация

– краят на европейското влияние в Близкия изток

Този разговор не просто обяснява какво се случва – той показва защо се случва и накъде води.

