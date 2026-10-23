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Яков Кедми: Русия отписва Европа! Вашингтон я изоставя, Брюксел чака чудо!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Европа очаква поражението на Русия, докато Москва вече изгражда бъдещето си без Европа. В разговора ми с Яков Кедми обсъждаме стратегическия обрат, който европейските столици отказват да признаят. Защо Вашингтон притиска Киев, но предлага икономически перспективи на Москва? Какво се крие зад думите на Лавров и Караганов? Има ли Брюксел действителен план срещу Русия, или цялата му политика се крепи върху надеждата за нейното разпадане? Кедми прави безпощадна оценка на европейските ръководители, променените руски условия за мир и опасните илюзии за военна победа над Москва.
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