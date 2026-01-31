/Поглед.инфо/ Втората част от разговора на Владимир Трифонов с Яков Кедми е безкомпромисна и тревожна. Ядреното превъзходство, краят на СТАРТ III, страхът на Европа от Русия, илюзиите за „европейски ядрен щит“, маневрите на НАТО и голямата заблуда за сигурността. Кедми говори директно: кой реално държи стратегическата сила, защо Западът не е готов за война и как пропагандата заменя реалната военна способност.

В този епизод на „Война Инфо“ Яков Кедми анализира ядреното равновесие в света без дипломатични украси. Защо САЩ не искат нови договори? Как Русия постигна стратегическо превъзходство? Защо Европа осъзнава, че не може да разчита на Америка? И как страхът се превръща в официална политика. Разговор, който поставя под съмнение всички утвърдени клишета за сигурността.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=hWtlzY1dr7o&pp=2AYo

