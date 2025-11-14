/Поглед.инфо/ В ексклузивно интервю Яков Кедми прави едни от най-ясните и безкомпромисни оценки за войната, позицията на Тръмп и отказа на Киев да продължи преговорите с Москва. Защо САЩ се отдръпват? До кога Западът ще изтощава Украйна? И защо само едно решение остава възможно? Гледайте този разговор — той обяснява целия конфликт по начин, по който никой друг не смее.

В това специално издание на Поглед.инфо Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми за драматичния обрат в украинската криза.

Киев официално прекрати мирните преговори, Русия заяви готовност да ги продължи, а САЩ заемат все по-неясна и противоречива позиция. Тръмп променя тона си всеки ден, Европа е парализирана, а на фронта Русия методично напредва.

Кедми анализира:

защо Киев слуша чужди инструкции;

защо Вашингтон вече не иска да е страна в конфликта;

защо Европа се страхува от преговори;

какво означават думите на Марко Рубио;

защо американската политика е неспособна да разбере дълбоките причини на конфликтите;

какво следва за Украйна, Русия и международния ред.

Това интервю осветява механиката на войната и показва истинските мотиви, които стоят зад решенията на световните играчи.

Разговорът с Яков Кедми показва едно: конфликтът навлиза в решаваща фаза.

Западът няма стратегия, Киев няма суверенност, а САЩ нямат воля да се върнат във войната. Русия напредва методично, сигурна в собствената си позиция.

Докато Америка се колебае, Европа се страхува, а Украйна губи хора и територии, единственият реалистичен изход остава поражението на Киев.

И точно това прави преговорите невъзможни: преговори и капитулация не могат да се случат едновременно.

Кедми го казва ясно — истинската битка вече не е на фронта, а в геополитическия разлом между Русия и един Запад, който губи самия себе си.

/ВИДЕО/

