/Поглед.инфо/ Бившият ръководител на израелската служба „Натив“ Яков Кедми прави в предавен с Владимир Трифонов безпощаден разрез на новия световен ред: инициативата на Тръмп за Съвет на мира, фактическото обезсилване на ООН, разпада на НАТО, стратегическото значение на Гренландия и драматичното отслабване на Европа. Кедми обяснява защо САЩ вече не са гарант за сигурността на ЕС, защо Европа няма изход без Русия и как Тръмп пренарежда глобалния баланс на силите.

В първата част на разговора с Яков Кедми се очертава новата геополитическа реалност:

Тръмп демонстрира превъзходство над Европа, разклаща НАТО и поставя под съмнение ролята на ООН. Европа остава зависима, слаба и стратегически объркана, докато Русия и САЩ пренареждат световната архитектура. Анализът на Кедми е хладнокръвен, без илюзии и без дипломатични заобикалки.

* Поради проблеми с интернета в Израел по време на записа, предаването е само с аудиозапис и снимка на Яков Кедми. Молим за извинение за създаденото неудобство?

Каква е вашата позиция по темата?

Споделете я в коментар.

Втора част очаквайте утре вечерта:...

#ЯковКедми #Тръмп #Европа #НАТО #Русия #Давос #Гренландия #Геополитика #НовСветовенРед