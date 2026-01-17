/Поглед.инфо/ Яков Кедми прави безпощаден разрез на световната реалност: Европа губи стратегическа ориентация, Украйна се превръща в бреме без изход, а САЩ под ръководството на Доналд Тръмп вече не са готови да воюват за чужди илюзии. Русия, водена от Владимир Путин, действа хладнокръвно, докато Западът се лута между истерии, фантазии и стратегическа слепота.

Последните изявления за Украйна, Иран, Близкия изток и бъдещето на НАТО очертават край на стария световен ред и началото на опасен, но по-реалистичен етап в глобалната политика.

Този разговор показва защо мирът не идва, защо Европа отказва да приеме реалността и защо светът вече не се управлява от лозунги, а от сурова сила.

Във втората част на разговора Яков Кедми анализира без цензура:

разпадащата се европейска стратегия и илюзията за победа чрез Украйна;

отказа на САЩ да влизат във война с Русия;

краха на мита за масова украинска мобилизация;

реалните баланси на сила в Близкия изток – Иран, Йемен, Ливан, Турция и Саудитска Арабия;

завръщането на националните държави и ядрените „чадъри“ като нова валута на сигурността.

Това е разговор за края на наивната геополитика и началото на епоха, в която грешките се плащат скъпо.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=acIt9XzROCw

