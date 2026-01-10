/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми – бивш ръководител на израелската служба НАТИФ – за това защо „международното право“ е удобна илюзия, как „правото на силата“ управлява света, защо ядреното възпиране е ключът към суверенитета и защо Европа няма нито воля, нито ресурс да диктува условия в Украйна.

Във втората част на разговора Яков Кедми дава безкомпромисна диагноза на световния ред: никой не спазва международното право, защото зад него не стои реална сила. От Венецуела и прецедента с „похитен“ държавен лидер, през Ирак и Либия, до Украйна и европейските „декларации“ – Кедми обяснява защо политиката се решава от ресурси, армия, икономика и възпиране. В центъра е и логиката на Тръмп: големи икономически цели, страх от хаоса и опит да се избегнат войни, които сриват печалбата и стабилността. Разговор за реалната цена на суверенитета – без лозунги и без самоизмама.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=xfCeXu4wd_I&t=324s

