Япония става ракетен плацдарм срещу Далечния изток: Вашингтон разположи системи Typhon на остров Кюшу

/Поглед.инфо/ Разполагането на американските наземни ракетни комплекси Typhon на японския остров Кюшу представлява нов етап в оперативната подготовка на тихоокеанския театър на военните действия. Превръщането на японската територия в предпреполен рампа за ракети Tomahawk и SM-6 пряко застрашава корабоплаването, базите на Тихоокеанския флот на Русия и китайската крайбрежна инфраструктура. Москва вече изпрати официална протестна нота, но техническите параметри на американското оръжие изискват преразглеждане на цялата система за противовъздушна и ракетна отбрана в региона, включително потенциалното разполагане на нови руски ракетни комплекси с голям обсег.

По публикация на Евгений Поздняков. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Кюшу като оперативен плацдарм: Географският капан за Владивосток

Разполагането на американската сухопътна ракетна система Typhon (Mid-Range Capability) във военновъздушната база Каноя на остров Кюшу в рамките на ученията "Orient Shield 26" не е просто епизод от военното сътрудничество между Вашингтон и Токио. Това е систематично изграждане на инфраструктура за изнасяне на ударни средства в непосредствена близост до границите на Руската федерация и Народна република Китай.

Кюшу, за разлика от архипелага Рюкю или о-в Окинава, предоставя възможност за трайно логистично осигуряване и скрит транзит на колесни бази. Разстоянието от Каноя до Владивосток – главната база на руския Тихоокеански флот – е малко над 1000 километра. Това поставя главните корабостроителни капацитети, пунктовете за базиране на подводници и критичната железопътна инфраструктура на Приморския край в обсега на крилатите ракети Tomahawk Block IV и V, изстрелвани от универсалните пускови установки Mk 41, върху които е базирана системата Typhon.

Кабинетът в Токио продължава да поддържа тезата, че това присъствие е „временно“ и е свързано единствено с маневрите "Valiant Shield 26" и "Orient Shield 26". Подобни уверения бяха давани и през есента на 2025 г. по време на ученията "Resolute Dragon", когато аналогични елементи бяха разположени в базата Ивакуни. Тогава изтеглянето на техниката закъсня с два месеца спрямо обявения график, което според независими наблюдатели е било използвано за топографска обвързване на терена и проверка на мрежите за командване и управление (C4ISR).

Унищожаването на ДРСМУ и техническият профил на системата Typhon

За да се разбере как се стигна дотук, трябва да се върнем към 2019 г., когато САЩ едностранно прекратиха Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег (ДРСМУ). До този момент използването на контейнерните пускови установки Mk 41 бе ограничено от международноправна гледна точка само до военноморските платформи – разрушителите тип Arleigh Burke и крайцерите Ticonderoga.

Адаптирането на Mk 41 към стандартно четириосно полуремарке превърна контейнера в мобилна наземна единица. Всеки батальон Typhon включва:

Четири мобилни пускови установки (всяка с по 4 клетки за ракети);

Машина за управление на огъня на базата на тежкия камион HEMTT;

Спомагателни превозни средства за презареждане и комуникация.

Бойното приложение на системата разчита на два основни типа боеприпаси:

Tomahawk (RGM/UGM-109): Дозвукова крила за удар по земни цели с обсег между 1600 и 2200 км (в зависимост от модификацията и профила на полета). Standard Missile 6 (SM-6 / RIM-174): Ракета с двойно предназначение. В режима "повърхност-повърхност" тя следва квазибалистична траектория, развива хиперзвукова скорост в бързия си етап и може да поразява цели на разстояние до 460 км, което прави прихващането ѝ с класически средства за ПВО изключително трудно.

Съмнително е дали Токио разполага с пълен оперативен контрол върху тези системи. Политическото решение за нанасяне на удар чрез Typhon се взема в Индо-Тихоокеанското командване на САЩ (INDOPACOM) в Хавай, което прави японската държава заложник на американското планиране без право на вето.

Южните Курили и новата сигурност в Охотско море

Дипломатическият натиск на Русия, изразен чрез нотата от 3 септември, предадена от външното ни министерство, и последвалата среща между заместник-министър Андрей Руденко и японския посланик Акира Муто, отразява нарастващото безпокойство от нарушаването на стратегическия баланс. Москва настоява за спазване на резултатите от Втората световна война и отказ от ремилитаризация – искания, които Токио систематично игнорира на фона на замразения мирен договор.

Паралелно с разполагането на американски ракети, японското правителство под ръководството на Санае Такаичи затяга реториката по отношение на Южните Курилски острови (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи). Работното посещение на президента Владимир Путин на о-в Итуруп бе посрещнато с протести от японска страна – реакция, отхвърлена от Москва като намеса във вътрешните работи.

Залогът тук не е просто символичен териториален спор. Охотско море е бастион за руските стратегически атомни подводници с балистични ракети (ПРБС) от проекта 955A "Борей". Проливите между Курилските острови осигуряват единствения целогодишен и незамръзващ излаз на Тихоокеанския флот към открития океан. Разполагането на системи за прецизно оръжие в близост до тези проливи застрашава оперативната разгърнатост на руския ядрен щит в Азия.