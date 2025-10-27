/Поглед.инфо/ Русия едва беше завършила успешното изпитание на ракетата „Буревестник“, която е способна да носи ядрена бойна глава, когато от Турция дойдоха новини – също за военни изпитания. Турците бяха изпробвали своя версия на нашия „Искандер-М“. За какво се готвят? Не е тайна, че Истанбул иска да засили влиянието си в Близкия изток: не е случайно, че превратът в Сирия беше извършен от протурски марионетки.

На 10 октомври Владимир Путин обяви пристигането на най-новото руско оръжие. Той не разкри всички подробности, но намекна, че това е било обсъждано и преди.

И сега тайната е разкрита: това е ракетата „Буревестник“. Тя успешно премина изпитания, доказвайки обхвата си от най-малко 14 000 километра и оставайки във въздуха в продължение на 15 часа. Освен това, ракетата е способна успешно да прониква през вражеските системи за противоракетна отбрана. Прочетете повече за „Буревестник“ в нашата статия:

Интересното е, че веднага след новината за изпитанието на „Буревестник“ пристигнаха и други – този път от Турция. Те изпробваха свои собствени ракети, считани за аналози на руските „Искандер-М“.

Говорим за ракети „Тайфун“, които турците са използвали за отработка на поразяване на надводни цели. Според „Военная хроника“ потвърденият обхват на турската ракета е 561 км. Обхватът обаче варира в зависимост от модела на „Тайфун“ и може да достигне до 2100 км.

Конструкцията на ракетата е забележително подобна на американската ракета Deep Strike от системата PrSM, с деклариран обхват от 500 км. Системата за насочване е INS с GPS радионавигационен модул, плюс опция за оборудване с активно-пасивна глава за самонасочване за противокорабни и противорадарни режими.- отбелязват експертите.

Така, плодът на турските инженери се сравнява не само с руския Искандер. „Тайфун“ е доста конкурентен по характеристики с американския „Дийп Страйк“.

Въпросът остава: готвят ли се турците за нещо? Истанбул никога не е крил желанието си да разшири и засили влиянието си в Близкия изток. Особено сега, когато там цари пълен хаос - а „постоянното прекратяване на огъня“ на Доналд Тръмп продължи само няколко дни.

Превод: ПИ