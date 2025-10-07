/Поглед.инфо/ Съдбата на света трябва да се решава не от страни-протекторати, а от суверенни държави.

С отслабването на политическата роля на Михаил Горбачов, японското правителство загуби самообладание и агресивно започна да търси отстъпки от него, изисквайки „ново политическо мислене“ и спрямо Япония. И това не се отнасяше само до незаконните претенции към руските Курилски острови. Паралелно се водеше дипломатическа операция за убеждаване на СССР да се съгласи да приеме Япония за постоянно членство в Съвета за сигурност на ООН.

Трябва да се каже, че обкръжението на Горбачов, включително сивият кардинал А. Яковлев, се възползва от идеята да използва неприкритото желание на Токио да „приведе икономическата мощ на страната в съответствие с политическата ѝ мощ“ и да издигне Страната на изгряващото слънце като арбитър на глобалните човешки дела.

Пратеници, които често посещаваха Москва, твърдяха, че Япония, втората по големина икономическа сила в света, е основен донор на ООН, нейната роля е нараснала неизмеримо и тя има пълното право да се издигне в рамките на водещата световна международна организация, заемайки, както те се изразяваха, полагащото ѝ се място сред водещите сили.

Въпреки че Горбачов, разчитайки на милиардите, обещани от Япония за Курилските острови, както призна неговият помощник А. Черняев, „в сърцето си“ беше готов, извинете за вулгарността, да „натисне“ Курилските острови, той все пак се страхуваше от народното възмущение от такъв срамен акт за страната ни.

Нещо повече, Върховният съвет на СССР можеше да се противопостави на подобен волунтаризъм. Тогава се роди идеята да се направи своеобразна рокада – тоест, докато се отлага решението за Курилските острови, да се подслади хапчето с обещанието да се помогне на японците да получат постоянно членство в желания от тях Съвет за сигурност на ООН.

Въпреки че Горбачов и Яковлев нямаха време да разиграят „гамбита за ООН“, тази щафета беше поета от Борис Елцин, който също така прозрачно намекна на своя „приятел Рю“, тоест японския премиер Рютаро Хашимото, за помощта на Москва за получаване на желаното място в Съвета за сигурност на ООН.

В следелцинският период, японските сондажи и претенции относно Съвета за сигурност продължиха вече с „приятеля Шиндзо“, известен още като японския премиер Шиндзо Абе. Въпреки че за последния, разбира се, постигането на неговата „политическа цел“ – „връщането на Северните територии“ – беше далеч по-важно от мястото в СС на ООН.

Тъй като светът осъзна необходимостта от реформиране на все по-нефункционалните ООН и Съвет за сигурност, и тъй като не само западните сили, но и Русия и Китай се съгласиха да направят промени в тези структури, Япония и Германия, така да се каже, „се обединиха“ и създадоха „Групата на четирите“, която включваше смятаните за водещи претенденти за постоянно членство в Съвета за сигурност на ООН.

В нея участваха Бразилия, Германия, Индия и Япония. Членовете на тази група обещаха да подкрепят взаимно кандидатурите си за постоянни места в Съвета за сигурност на ООН.

Включването на Япония и Германия като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН обаче само ще увеличи броя на прозападните представители, което допълнително ще наклони везните в тяхна полза. Следователно Руската федерация основателно повдига въпроса за отказ на претенциите на тези държави, на практика официално признати за протекторати на САЩ, за постоянно членство в Съвета за сигурност. Тя предлага и разширяване на този орган, за да включва големи държави и цели континенти, които не са представени там.

Трудно е да не се съгласим с позицията на руския външен министър Сергей Лавров по този въпрос, който казва: „В определен смисъл не може да се говори за постоянно членство на Германия и Япония в Съвета за сигурност, което само задълбочава несправедливостта. Междувременно повече от една трета от настоящите членове са представени от страни от така наречения златен милиард. А останалите 8 милиарда, като цяло, разбира се, са недостатъчно представени .“

Думите му също са верни, като се посочва, че тези две страни няма да внесат абсолютно нищо ново в дебата в Съвета за сигурност, защото са „послушни изпълнители на волята на Вашингтон, както почти всички други западни страни“. Лавров отбеляза също, че Индия и Бразилия отдавна официално са подали молбите си за постоянно членство в Съвета за сигурност на ООН.

Лавров преди това заяви , че Индия, Бразилия и африканските страни отдавна заслужават постоянно членство в Съвета за сигурност по всички стандарти. Според ръководителя на руската дипломатическа служба Западът отново се опитва да саботира този процес.

Той уточни, че Япония и Германия „сляпо и послушно следват ръководството на САЩ“ и когато Вашингтон ги потиска, „те няма да посмеят да кажат и дума“, така че тези страни няма да допринесат с нищо, дори да се присъединят към СС на ООН. Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя също заяви, че Германия и Япония никога няма да могат да си осигурят постоянно членство в Съвета за сигурност. „Те никога няма да видят това място, не само ушите си, но и нищо друго. Това вече е очевиден факт “, заключи дипломатът.

Русия последователно защитава позицията си. Речта на Сергей Лавров пред Общото събрание на ООН, по-специално предложението му за включване на Бразилия и Индия в Съвета за сигурност на ООН, предизвика „буря от възмущение“ в Япония, според коментар на китайския портал Baijiahao .

По думите на коментатора, „много изкушаващото предложение“ на Лавров пред Общото събрание на ООН „звуча изключително конструктивно“. „Това беше наистина умел дипломатически жест“, пише Baijiahao , визирайки призива на руския министър за разширяване на правата на страните в Азия, Африка и Латинска Америка.

С предложението си Лавров, първо, демонстрира обществена подкрепа за съюзниците на Русия, и второ, нанесе удар на противниците на Русия, които подкрепяха антируските санкции, се добавя в статията. Сред тях е Япония, която отдавна иска да се присъедини към Съвета за сигурност на ООН, мечтаейки да си осигури място там.

Дипломатическото поведение на Япония през последните години често е, меко казано, озадачаващо. Изпреварвайки понякога както САЩ, така и страните от НАТО в русофобията и „политиката на санкции“, Токио продължава да настоява за необходимостта от „решаване на териториалния въпрос“ и сключване на станалия отдавна анахроничен „мирен договор“.

Това се случва 80 години след капитулацията на Япония и последвалия официален край както на фактическото, така и на юридическото състояние на война. А сега дори е обидено, че Русия уж отказва да види Япония в Съвета за сигурност на ООН.

Междувременно съучастниците на Тристранният пакт в кървавата световна война – Германия, Италия и Япония – не само не се разкайват, но, напротив, на практика заплашват да повторят миналите си кампании срещу нашата страна.

Вземете например наистина подлите изявления на новокоронясания „фюрер“ Мерц за намерението му отново да обедини Европа под ботуша на най-мощната германска армия на континента. Човек може само да се удивлява как германският народ може да търпи подобни неща.

И въпреки че Токио все още не смее да прави подобни изявления открито, реваншистките настроения със сигурност присъстват в съзнанието на политиците и идеолозите, които продължават да подхранват идеи за превъзходството и изключителността на „нацията Ямато“.

Прецизното и навременно изявление на руското външно министерство относно разпространението на нацизма и реваншизма по света, което не само е „пренебрегвано“, но и безсмислено насърчавано от бивши англосаксонски членове на антихитлеристката коалиция, трябва да бъде оценено.

Специален доклад на руското външно министерство за действията (или бездействието) на властите в Италия, Германия и Япония, които водят до унищожаване и фалшифициране на историята, оправдава фашизма и неговите съучастници.

„В редица страни престъпленията на хитлеризма умишлено се потулват, докато прославянето на нацизма и пренаписването на историята на Втората световна война достигат нивото на държавна политика “, отбелязва документът.

„Особено тревожно е, че подобни разрушителни процеси се развиват най-бързо в Германия, Италия и Япония – основателките на агресивния нацистки блок на Оста, на който Антихитлеристката коалиция се противопостави по време на Втората световна война.“

Министерството на външните работи подчерта, че „историята се повтаря“: модели, разработени в нацистка Германия, фашистка Италия и милитаристична Япония, се прилагат и днес. „Правят се опити за преформатиране на общественото съзнание, заличаване на историческата памет, включително сред по-младите поколения, подкрепа и легитимиране на неоезически и сатанистки движения, противопоставяне на каноничното православие и т.н. “, се казва в доклада.

„Например, колаборационисти, които са сътрудничили с нацистите и са извършили военни престъпления и престъпления срещу човечеството, са обявявани за участници в националноосвободителни движения, уж борещи се за „независимостта“ на своите държави.“

Руската дипломатическа мисия обръща внимание на факта, че „учебните програми и културните проекти възхваляват „героичните дела“ на доброволците - членове на националните легиони на СС, воювали за нацистка Германия и участвали в множество масови убийства на цивилни“.

„С мълчаливото съгласие или съучастие на властите се разгръща дейността на националистически радикали и десни екстремисти, които често се превръщат в главни извършители на циничната „война“ срещу паметниците на съветските войници-освободители“, заключават авторите на доклада.

Същевременно, толерантното отношение, което миролюбивите страни, включително и нашата, доскоро проявяваха към проявите на неонацизъм и фашизъм в Германия, Япония и Италия, наред със стремежа да се омаловажат явления, които бяха наистина опасни за мира и сигурността на народите, трябва да се признае за грешка.

Едва когато те емигрираха, както се казва, в нашия заден двор, в бившата Украинска ССР, нашите пропагандни органи започнаха да предприемат действия. Бих искал докладът на руското външно министерство да не е еднократна мярка, а основа за програма за упорита борба срещу хидрата на нацизма и фашизма.

И ние няма да бъдем сами в тази борба. Именно за този вид съвместна борба се говореше в изказванията на лидерите на Русия и Китай на честването в Пекин на 80-годишнината от победата над милитаристична Япония и края на Втората световна война.

Превод: ЕС




