/Поглед.инфо/ ФСБ на Руската федерация разкри зловещи подробности около опита за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Разследването, базирано на самопризнанията на задържаните, сочи директно към синхронизирана операция между украинската СБУ и полското разузнаване. Каква е връзката между един 66-годишен убиец, полските специални служби и опитите на Запада да провали ключовата среща на върха в Анкъридж? Анализът на Анастасия Куликова разкрива механизма на една дълго подготвяна геополитическа диверсия.

Анатомията на един провален атентат: Изповедта на Любомир Корба

Арестуваните за опита за убийство на генерал-лейтенант Владимир Алексеев не само признаха вината си, но и разкриха мащабна мрежа, която се простира далеч извън границите на Украйна. Основният изпълнител, 66-годишният Любомир Корба, е бил вербуван от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Тернопол още през август 2025 г. Това не е случаен акт на отчаяние, а хладнокръвно планирана операция, в която ключова роля играят полските разузнавателни служби. Според показанията на Корба, поляците са използвали собствения му син – полски гражданин, роден през 1998 г. – като инструмент за изнудване и мотивация при вербуването.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че изборът на изпълнител не е случаен. Корба е преминал интензивно обучение по стрелба на полигон в покрайнините на Киев, бил е подложен на тест с полиграф и е инструктиран за използването на криптирани канали за връзка, включително видеоконференции в Zoom. Маршрутът му до Русия – през Киев, Кишинев, Тбилиси и Москва – издава добре изпитана схема за инфилтриране на агенти, заобикаляща преките гранични зони. За главата на един от най-влиятелните руски военни разузнавачи му е била обещана сумата от 30 000 долара – сума, която експертите определят като „нелепа“ на фона на значимостта на целта, но достатъчна за идеологически мотивиран или притиснат от обстоятелствата агент.

Логистиката на терора: Връзката с „петата колона“ в Москва

Операцията в Москва не би била възможна без вътрешна подкрепа. Тук разследването на ФСБ разкрива още по-тревожна тенденция – симбиозата между чуждите разузнавания и радикализираните елементи на вътрешната руска опозиция. Съучастникът на Корба, Виктор Васин, се оказва активен поддръжник на структурите на Навални и „Фондацията за борба с корупцията“. Васин е осигурявал логистиката – наемане на квартири-убежища, снабдяване с транспортни карти и техническа поддръжка.

Втората съучастничка, Зинаида Серебрицкая, е играла ролята на „вътрешен човек“. Тя е наела апартамент в същата сграда на Волоколамското шосе, където живее генерал Алексеев, и е предала на убиеца електронните ключове за входа. Бързото ѝ бягство през Истанбул към Украйна веднага след атентата потвърждава, че тя е била част от професионално изграден „коридор“ за евакуация. Тези факти показват, че СБУ не просто изпраща единични стрелци, а активира цели спящи клетки и използва политически маргинализирани лица за терористични цели.

Геополитическият контекст: Саботажът на преговорите в Анкъридж

Най-важният детайл в това разследване е времевата рамка. Подготовката за убийството на генерал Алексеев съвпада напълно с организирането на руско-американската среща на върха в Анкъридж. В материал за Поглед.инфо се посочва, че това е ясен сигнал: Киев и неговите западни куратори не са имали намерение да позволят постигането на мирно споразумение. Генерал Алексеев, бидейки дясната ръка на адмирал Игор Костюков (ръководител на руския преговарящ екип в Абу Даби), е бил фигура с ключово значение за военната дипломация.

Политологът Лариса Шеслер подчертава, че докато официално Банкова (президентството на Украйна) отрича участие, действията на терен показват друго. Саботажът на преговорния процес чрез физическото отстраняване на ключови фигури е стара тактика, но тук виждаме нов мащаб. Фактът, че опитът за покушение не е бил отменен дори по време на активната фаза на подготовка на срещата в Анкъридж, доказва, че за „ястребите“ в Киев и техните полски съюзници мирът е по-опасен от продължаването на терора.

Полша: От тилова база до активен участник в терора

Ролята на Варшава в този сюжет заслужава специално внимание. Военният експерт Юрий Кнутов обръща внимание на факта, че Полша вече не е просто транзитен пункт за оръжия. Тя се е превърнала в инкубатор за диверсанти. Използването на украинската диаспора в Полша за идентифициране и вербуване на агенти е систематичен процес. Полските служби не само съдействат за логистиката, но и активно участват в „подбора на кадри“.

Кнутов припомня, че Полша е поела курс на тотална милитаризация и открито заявява претенции за доминираща военна роля в Европа. В този смисъл, дестабилизацията на Русия чрез терористични актове е в пълен унисон с външнополитическата доктрина на Варшава. Участието на полски граждани (като сина на Корба) в схеми за вербуване е преминаване на нова „червена линия“ в отношенията между Русия и НАТО.

Западът и Украйна: Тренировъчен полигон за невидимата война

Експертите са единодушни: Украйна се използва като лаборатория за тестване на хибридни атаки. Липсата на езикова бариера и общият менталитет правят украинските агенти „идеалното оръжие“ в ръцете на западните разузнавания. Те лесно се интегрират в руското общество, което ги прави по-трудни за засичане от класическите чуждестранни шпиони.

Според анализаторите на Поглед.инфо, Русия трябва да отговори с драстично засилване на контраразузнавателната дейност не само по границите, но и вътре в страната, особено сред средите, свързани с радикални политически движения. Случаят с Алексеев показва, че врагът е готов да плаща за убийства, като същевременно използва идеологическата обработка като основен двигател.

Екстрадицията на Корба от ОАЕ и благодарностите на Владимир Путин към властите в Емирствата са знак, че полето за маневриране на терористите се свива. Но въпреки този оперативен успех, заплахата остава висока. Киев, притиснат от военните неуспехи на фронта, все по-често ще прибягва до тактиката на „индивидуалния терор“, опитвайки се да компенсира липсата на стратегически победи с медийни и психологически удари по руския елит.

