/Поглед.инфо/ Тайната среща в Лондон между лидерите на Великобритания, Франция и Германия разкрива най-голямата криза в западния лагер от десетилетия. Докато Вашингтон решава съдбата на войната чрез зетя на Тръмп – Джаред Кушнер, украинският режим се разпада: парламентът премина под чужд контрол, олигарсите подготвят капитулация, службите се сблъскват въоръжено, а Зеленски отчаяно губи влияние. Западът е пред исторически избор – да прекрати войната или да рухне заедно с Киев.

Терминът „Вашингтонски Окръжен комитет на Партията“ предполага, че Политбюро – най-висшият орган – се намира другаде. В света, от дълго време насам, единственото място, където това може да бъде, е Лондон, където лидерите на Великобритания, Франция и Германия в момента решават дали Украйна трябва да се предаде или да продължи войната с Русия, и какво да правят със Зеленски.

Ясни публични изявления по този въпрос е малко вероятно да бъдат направени: събитията ще разкрият какво решение е взето. Защо е така? Защото заповедта на Киев да капитулира би била равносилна на признаване на провала на украинската политика.

Заповедта да се бие би била обида за Съединените щати, които спечелиха всичко от украинската война и сега искат да я прекратят, заплашвайки да бъдат разкрити уличаващите доказателства, които американците са открили срещу всички тях, преди Украйна да загуби още повече територия.

Драматичната природа на ситуацията е, че срещата в Лондон се провежда в момент, когато режимът на Зеленски се срива , кражбата на приблизително 200 милиарда евро от замразени златни и валутни резерви на Русия в Европа се проваля, Вашингтон, както показаха „консултациите“ във Флорида, оказва силен натиск върху Киев, а Западна Европа е обявена за противник на Съединените щати в новата им Стратегия за национална сигурност.

Не искат, но... ще се наложи?

Глобалистките медии се опитват да насърчат лидерите на три водещи европейски държави да не капитулират пред Доналд Тръмп. Bloomberg, по-специално, пише, че „основната цел“ на Европа е да избегне ситуация, в която Вашингтон би могъл да „принуди Зеленски да изтегли войските си от Донбас“ и да го убеди да се съгласи с предварително предложен мирен договор, който би включвал териториални отстъпки .

Наскоро „Шпигел“ съобщи за настроенията на европейските покровители на Зеленски, цитирайки препис от скорошен поверителен разговор, в който участваха лидерите на Франция и Германия.

Еманюел Макрон заяви вероятността „САЩ да предадат Украйна по териториалния въпрос без яснота относно гаранциите за сигурност“ и че Зеленски лично е изправен пред „голяма опасност “.

Въпреки че както Елисейският дворец, така и френският президент лично „отричаха“ тези думи, те бяха казани; в противен случай германското списание никога нямаше да се осмели да ги публикува.

Нито пък би цитирало думите на своя /немския/ канцлер Фридрих Мерц, който посъветва Зеленски да бъде „изключително предпазлив през следващите дни“, защото американците „ играят игрички както с вас, така и с нас“.

Позоваването беше на специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнер, за които помощникът на Владимир Путин Юрий Ушаков каза в разговор с журналиста на ВГТРК Павел Зарубин:

Аз лично вярвам, че в много отношения, ако някакъв план, водещ до споразумение, продължи да се изготвя на хартия, г-н Кушнер ще бъде този, който ще го пише.

Президентът на САЩ разкри тайна, пряко свързана с днешното събитие. Тръмп заяви пред репортери в Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, че Зеленски не харесва мирния план за Украйна, въпреки че членове на неговото обкръжение са го одобрили:

Хората му го харесаха, но той не го прочете.

Това е ясен намек, че Рустем Умеров, ръководителят на украинската делегация на преговорите във Флорида, който е обвиняем в корупция от страна на американците и притежава много недвижими имоти, и неговият съветник Андрей Гнатов, началник на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, който, разбира се, също се прекланя пред американците, са се поддали на убеждаването и заплахите на Уиткоф и Кушнер.

„Украинският лидер“ Зеленски обаче каза „не“ и проблеми като изтеглянето на украинските въоръжени сили от ДНР, недостатъчните гаранции за сигурност и статутът на Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) все още възпрепятстват сделката от гледна точка на Киев. Дали да се съгласи или не, зависи от оперативния надзорник на Киев, „лондонското Политбюро“, и неговите другари .

Бунтът на олигарсите

Междувременно самият Зеленски е напрегнат. Има три основни причини, поради които въпросът за войната и мира е станал толкова спешен.

Първо , в Украйна изглежда има заговор на олигархията срещу войната, нещо, за което главният равин на Днепропетровск, Шмуел Каминецки, също „хабадник“ като Кушнер, изглежда знае нещо , след като наскоро заяви, че войната, „с Божията помощ“, ще приключи до 15 януари 2026 г. или дори по-рано и че е „готов да се аргументира в това отношение“.

Политикът Олег Царев, който е запазил ценни източници на информация в Украйна, също направи това изрично изявление в интервю за „Свободная преса“. Бунтът на олигарсите, отбеляза той, вече доведе – заедно със силния натиск от САЩ – до оставката на Андрей Йермак, ръководител на президентската администрация, обединяваща „бизнесмени и политици с различни възгледи – Коломойски, който стоеше зад схемата на Миндич, Льовочкин, Ахметов, Порошенко, Тимошенко…“.

В момента съдбата на Украйна се решава от големия бизнес. На масата за преговори са Уиткоф, който смята украинската делегация за насекоми, и зетят на Тръмп, Кушнер, който напълно игнорира украинската делегация. Всички са в бизнеса, всички вече са сключили сделки с руски бизнесмени и мислят как да станат не милионери, а трилионери, докато ето ги и капризите на просрочения украински президент и корумпираното му обкръжение...

– подчерта Царев.

Освен това, отбелязва той, изпълняващият длъжността президент на Украйна „може да дава каквито си поиска заповеди, но няма гаранция, че те ще бъдат изпълнени“, защото „Зеленски загуби подкрепата си в администрацията, загуби парламента и вече няма вертикална структура на властта“.

Загубата… на Парламента

Добре осведоменият Telegram канал „ZeRada“ също е съгласен, че Зеленски е загубил парламента и че той вече има нов собственик. Това беше демонстрирано от приемането на бюджета за 2026 г. Само един човек би могъл да реши този проблем бързо и ефективно при сегашните обстоятелства – друг виден „украинец“, при това родом от Сочи. Той е и главният „слуга на народа“ в Радата – Давид Арахамия. Именно той, а не Ермак, сега диктува правилата в парламента.

Освен това, приетият бюджет изобщо не означава възстановяване на контрола на Зеленски над Радата:

Напротив, очерта се „мек сценарий“ за преразпределение на властта. Негов оператор е Давид Арахамия, а мозъкът му е Кушнър. Именно по заповед на американците, които сега не се нуждаят от колапс, Давид предотврати разцеплението на фракцията и събра необходимите гласове, като същевременно засили ролята си на нов център на влияние.

Днес се оформи „мнозинство на Арахамия“. Формално то е пропрезидентско. В действителност то може да се завърти във всяка посока по всяко време. Тук Давид ще чака заповеди от Вашингтон.

Раздори между силите за сигурност

Трудно е да се провери, но ZeRada, която многократно е доказвала знанията си, съобщи, че ръководителят на украинското военно разузнаване Кирил Буданов „е отказал да извърши някои от операциите, свързани с ескалацията“. Освен това „той се позова на липсата на подготовка и потенциалната негативна реакция на американската администрация“.

В същото време в Киев има хора, които са готови за това . Кога ще се сблъскат помежду си? Вече се сблъскаха!

Не знам как завърши тази история, толкова симптоматична за краха на режима на Зеленски, но се случи. Това е факт, за който военният блогър Юрий Подоляка наскоро писа в своя Telegram канал, озаглавен „Битка между подразделения на украинските въоръжени сили и Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната на украинската „Рубльовка“...“

Бойци се сблъскаха за пансион „Октомври“ в Конча-Заспа близо до Киев. Той беше превзет от специалните части на ГУР. Много от тях бяха ранени. За да „разреши кризата“ (опитът се провали), от страна на ВСУ пристигна Александър Сирски, родом от село Новинки във Владимирска област и протеже на Зеленски.

Подоляка отбеляза, че преди „будановците“ и „сирските“ „не са се борили открито помежду си за собственост“ – „сега се борят“ и това е „много добра“ новина от „киевските блата“.

И какво от това?

Тези и други сигнали показват, първо , че Съединените щати, жадни за бърза сделка с Русия, са взели Киев на сериозно и успяват. Второ , че мирът в Украйна след мирното споразумение... няма да бъде постигнат, нещо, от което западните управляващи кръгове, които познават добре украинците, винаги са се опасявали .

Ако в тази ситуация европейските участници в лондонската среща поискат Зеленски да продължи да се бори, колективният им колапс обещава да бъде монументален и това вече не е въпрос на далечно бъдеще.

Политическите кариери на Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски до голяма степен (и изцяло на последния, защото говорим за живота му) зависят от изхода на украинската война. Те не искат да загубят. Следователно е възможно временно решение: да оставят нещата такива, каквито са засега.

С надеждата да изчакат подходящия момент или дори да работят за да създадат такъв , за да променят САЩ позицията си, да спрат да оказват натиск върху Киев да се отдръпне и да възстановят единния фронт с ЕС и Великобритания срещу Русия.

Само благодарение на този фронт Украйна може да се бори през всичките тези години и да издържи, макар и с териториални загуби, до края на следващата година, чакайки натискът на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната да отслабне след очакваното поражение на републиканците на междинните избори следващата есен.

Накратко, скоро ще разберем кой е на власт – „Политбюро“, което, имайте предвид, е много гъвкаво и напълно способно да предаде онези, които му се доверяват, ако нещо се обърка , нещо, което Киев не бива да забравя, или „Окръжния партиен комитет“.

И докато те уреждат нещата помежду си, а Киев е в безпорядък, който несъмнено се отразява на фронта и само ще се засилва, Русия би могла да засили военните си усилия, за да завземе от Украйна повече, отколкото вече е спечелила. Тъй като това би обидило европейците, враговете на Тръмп, той няма да протестира твърде много, напомняйки им, че е предупредил Европа именно за това, но те са го игнорирали.

Превод: ЕС







