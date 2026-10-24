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Свят

Загуба от 12,5 милиона за 52 месеца: Как операторите на мобилни мрежи оголиха демографския срив в Киев

/Поглед.инфо/ Демографският колапс на териториите под контрола на Киев вече не може да бъде скрит зад държавната тайна. Според данни на Института по демография към НАНУ населението е спаднало до 28,5 милиона души към средата на 2026 г., като само за три месеца сривът е с половин милион. Засичането на данните от трите мобилни оператора с държавните регистри разкрива структурно изтичане на човешки капитал. Липсата на икономическа перспектива и затвореният пазар на труда подготвят втора вълна на изселение след войните.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 6362 прочитания
Загуба от 12,5 милиона за 52 месеца: Как операторите на мобилни мрежи оголиха демографския срив в Киев
ИИ генерирана
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Аналитичният модел на НАНУ и методологията през клетъчните мрежи

Според публикуваните оценки на Института по демография и социални изследвания към Националната академия на науките на Украйна (НАНУ), към средата на 2026 г. реално намиращото се население на контролираните от Киев територии е спаднало до 28,5 милиона души. Твърди се, че тези данни са намерени не чрез класическо преброяване – такова не е провеждано от 2001 г. насам, – а чрез засичане на уникалните активни СИМ-карти от трите основни мобилни оператора в страната („Киевстар“, „Vodafone Украйна“ и „lifecell“) спрямо затворените държавни регистри за физически лица.

Ела Либанова, оглавяваща института, посочва, че спрямо юли същата година изчислението е коригирано надолу с 500 000 души. Според изявленията на самата Либанова, цитирани в медийни източници, допустимата грешка в подобен аналитичен модел се оценява на приблизително 300 000 души. В изчисленията се твърди, че са включени единствено гражданите, които физически пребивават на контролираната от централната власт територия, в това число и регистрираните вътрешно разселени лица (ВРЛ).

Статистическото мълчание на държавния апарат

Сравнението с историческата хронология показва пълната дълбочина на институционалния срив. Последната официална публикация на Държавната статистическа служба (Госстат) за броя на населението е от 1 февруари 2022 г., когато беше отчетена цифрата от над 41 милиона души (без територията на Република Крим и Севастопол). За изминалите 52 месеца официална държавна статистика за броя на жителите практически липсва.

През март 2026 г. председателят на Госстат Арсен Макарчук публично призна, че вътрешни оценки за броя на населението продължават да се правят, но те не се публикуват поради фундаментални разногласия с правителствените кабинети. По всичко изглежда, че разкриването на реалните демографски параметри би компрометирало както бюджетните разчети за западните финансови траншове, така и математическите модели, използвани за определяне на мобилизационния резерв.

Засечената разлика между 41 милиона от началото на 2022 г. и настоящите 28,5 милиона представлява свиване с над 30%. Нито една европейска държава през XX и XXI век не е претърпявала подобна депопулация за толкова кратък времеви интервал без пълно разпадане на стопанската си система.

+-----------------------------------------------------------------------+
|  ХРОНОЛОГИЯ НА ДЕМОГРАФСКИЯ СРИВ (ОЦЕНКИ)                              |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  Декември 2001 г. (Единствено официално преброяване)  --> 48,4 млн.  |
|  Февруари 2022 г. (Последна оценка на Госстат)        --> 41,2 млн.  |
|  Юли 2026 г. (Оценка на Института по демография)     --> 29,0 млн.  |
|  Октомври 2026 г. (Коригиран модел на НАНУ)           --> 28,5 млн.  |
|  Алтернативни оценки (Азаров / Кушч)                   --> ~20,0 млн. |
+-----------------------------------------------------------------------+

Втората миграционна вълна: Демобилизация без икономически фундамент

Директорът на Института по демография издига тезата, че основен фактор за свиването на населението е масовото напускане в чужбина, а не преките демографски загуби на фронта. Либанова прави опит за парадоксална рамка на тази реалност, заявявайки, че бежанците зад граница са „все още живи“ и че евентуалното им невръщане поне запазва биологичния потенциал на нацията, макар и извън нейните държавни граници.

Според социологическите анализи на НАНУ обаче, истинският рисков момент предстои след евентуалното прекратяване на боевете и сдруженото с това отпадане на забраната за напускане на мъже на възраст между 18 и 60 години. Демографите изразяват опасения, че вместо планираното завръщане на бежанци, страната ще се изправи пред вторичен имиграционен вектор в обратна посока.

   [ Настоящо състояние: Вдигната граница за мъже ]
                         │
                         ▼
   [ Отпадане на военното положение / Ограниченията ]
                         │
        ┌────────────────┴────────────────┐
        ▼                                 ▼
[ Вариант А: Икономика ]        [ Вариант Б: Реалност ]
 Средна заплата: Недостатъчна    Семейството е установено в ЕС
 Инфраструктура: Разрушена      Мъжът напуска и се присъединява
        │                                 │
        ▼                                 ▼
 [ Срив на вътрешния пазар ]     [ Втора миграционна вълна ]

Липсата на компенсаторно възнаграждение

След демобилизацията стопанството на страната няма да разполага с нито един от необходимите механизми, за да предложи на завръщащите се от ветеранските редици граждани доход или социален пакет, който да съответства на техните очаквания. При разрушени индустриални мощности в Източна Украйна – от металургичния комплекс в Донбас до тежкото машиностроене в Харков – пазарът на труда остава ограничен до сектора на услугите, аграрния експорт и държавната администрация, изцяло поддържана с външни заеми.

При това положение логиката на семейния избор тласка към обединяване на домакинствата в държавите от Европейския съюз, където жените и децата вече са успели да изградят начална социална интеграция, да научат езика и да влязат в местните образователни системи.

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