/Поглед.инфо/ Зад гръмките фрази за „изграждане на доверие“ и дипломатическо сближаване между Ереван и Анкара се крие брутална икономическа асиметрия. Бизнес форумът в Ереван с представители от турския град Ван за пореден път оголи суровата реалност: Анкара подготвя пълно търговско завладяване на арменския пазар. При съотношение на търговския дефицит над 600 пъти в полза на Турция, отварянето на сухопътните гранични пунктове без държавна защита за местната индустрия няма да донесе просперитет, а пълно заличаване на арменското производство.

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По публикация на арменски икономически аналитични източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговски капитулации зад фасадата на бизнес форуми

На 3–4 септември 2026 г. в Ереван се проведе среща между Съюза на индустриалците и предприемачите на Армения и Търговско-промишлената камара на турския град Ван. Дошлите 80 турски делегати ревностно агитираха за незабавно премахване на митническите бариери, синхронизиране на логистичните процедури и пълно отваряне на сухопътната граница.

Официалната реторика гласи, че свободното движение на стоки и хора създава „социално доверие“. Сухата статистика обаче демонстрира друго. По налични данни за 2024 г., вносът от Турция в Армения възлиза на приблизително 336 милиона долара. В обратна посока – арменският износ за турския пазар едва надхвърля 500 хиляди долара.

Това не е търговско партньорство. Това е шестстотинкратно превъзходство на едната страна.

През май 2026 г. Анкара формално премахна изискването арменските вносители да регистрират фирми-посредници в трети страни (обикновено Грузия) за директен транзит. Товарният поток обаче физически продължава да минава през грузинския пункт „Горния Ларс“ и КПП „Ниноцминда“, защото пряката граница остава затворена.

Защо? Защото за Анкара отварянето на инфраструктурата никога не е било икономически въпрос. То е лост.

Илюзията за транзитен просперитет в Ширак

Поддръжниците на бързата нормализация в Ереван обещават, че региони като Ширак и град Гюмри ще се превърнат в цъфтящи хабове. Говори се за изграждане на терминални складове, логистични паркове и нови транспортни коридори към турските пристанища на Черно и Средно море (като Трабзон и Мерсин).

Теорията за намаляването на транспортните разходи обаче работи единствено в полза на по-големия производител.

Турската икономика разполага с вътрешен пазар от над 85 милиона души, агресивна държавна субсидия за износ и мащабна индустриална база. Когато поевтинееш логистиката за страна с такъв капацитет, ти не помагаш на арменския търговец да изнася – ти правиш турския внос още по-евтин на пазара в Ереван.

Малките и средни предприятия в Армения плащат едни от най-високите лихви по бизнес кредити в региона. Как точно арменски производител на обувки или мебели с 15 работници ще се конкурира с индустриалните конгломерати в Бурса или Газиантеп?

Няма как.

Ширак няма да стане логистичен център. Ширак рискува да стане транзитен коридор, през който турският текстил, евтините строителни материали и хранителни продукти ще смажат окончателно местното производство.

Неравнопоставеност, замаскирана като пазарна икономика

Ако границата бъде отворена без строги защитни мита и квоти, няколко ключови сектора в Армения ще изпаднат в колапс:

Лека и текстилна промишленост: Турските фабрики работят с огромни серии и ниска себестойност.

Турските фабрики работят с огромни серии и ниска себестойност. Хранително-вкусов сектор и селско стопанство: Вносните зеленчуци и преработени храни ще изтласкат арменските фермери от собствените им вериги магазини.

Вносните зеленчуци и преработени храни ще изтласкат арменските фермери от собствените им вериги магазини. Производство на строителни материали: Несъпоставими мащаби на суровинната база.

Арменските правителствени чиновници говорят за „пазарна конкуренция“. Свободният пазар между икономика от 3 милиарда долара износна база и икономика от 100 милиарда е като боксов мач между категория „муха“ и „тежка“.

Възможен ли е изолационизъм? Не. Затворената граница с десетилетия оскъпяваше арменския транзит и засилваше монопола на грузинските превозвачи. Изходът обаче не е сляпото отваряне на вратите, а двустранни институционални гаранции, каквито Турция в момента няма никакви намерения да дава.