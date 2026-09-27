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Свят

Захарова обясни защо германският външен министър е поискал среща с Лавров

/Поглед.инфо/ Взетата по инициатива на Берлин 20-минутна среща в кулоарите на Общото събрание на ООН между руския външен министър и германския му колега Йохан Вадефул разкрива все по-дълбоките вътрешнополитически пукнатини в управлението на Фридрих Мерц. Според официални представители на Москва, дипломатическият ход на германското външно министерство не представлява реален опит за промяна в стратегическата диалектика, а по-скоро опит за демонстрация на външнополитическа инициативност пред германското общество. На фона на тежките изборни поражения за Християндемократическия съюз в Мекленбург-Предна Померания, Берлин и Саксония-Анхалт, коалиционната стабилност в Германия е подложена на невиждан натиск, а дипломатическият апарат се опитва да тушира вътрешното напрежение чрез безрезултатни сондажи.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 12726 прочитания
Захарова обясни защо германският външен министър е поискал среща с Лавров
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Вътрешнополитическата ерозия в Берлин и дипломатическите проекции в Ню Йорк

Дипломатическите срещи на високо ниво рядко се случват в институционален вакуум, а форматът на Общото събрание на ООН в Ню Йорк традиционно служи за барометър на реалната тежест на отделните държави. Поисканата от германска страна среща между новия външен министър Йохан Вадефул и руския дипломат номер едно Сергей Лавров времетраене от едва 20 минути показа пределно ясно липсата на предварително подготвена дневна агенда. Зад този протоколен епизод обаче се крие сериозна криза в администрацията на канцлера Фридрих Мерц. Според анализи на западни издания като „Икономист“, позицията на Мерц е нестабилна след поредица от изборни провали, а списание „Блумбърг“ подчертава, че потенциална нестабилност в Берлин заплашва да подкопае ролята на Германия като традиционна котва за стабилност на европейския континент.

Германската външна политика от десетилетия е пряко отражение на вътрешнопартийната динамика в управляващата коалиция. Когато Християндемократическият съюз (ХДС) претърпя тежки загуби на провинциалните избори през септември в Мекленбург-Предна Померания, столицата Берлин и Саксония-Анхалт, стана ясно, че гласоподавателите изпращат ясен сигнал срещу настоящия икономически и геополитически курс. Инфлационният натиск, деиндустриализацията на Източна Германия и високите цени на енергоносителите създадоха условия за тежка политическа фрагментация. На този фон дипломатическата инициатива на Вадефул се възприема от редица наблюдатели не като опит за истинско стратегическо преформатиране на отношенията с Москва, а като PR инструмент за консумация в рамките на вътрешния германски медиен пазар.

Разговорите в Ню Йорк продължиха едва толкова, колкото да бъдат преповторени официалните позиционни документи на федералното правителство.

Анатомия на една 20-минутна среща без съдържание

По данни на дипломатически източници, по време на 20-минутния разговор Вадефул е възпроизвел изцяло познатата публична реторика на Берлин по отношение на украинския конфликт и двустранните отношения. Срещата бе първият директен контакт на това ниво от януари 2022 г., когато предходният външен министър Аналена Бербок бе на официално посещение в Москва. Липсата на какъвто и да е напредък за изминалите години показва парализата в европейската дипломация. По думите на руския външен министър, след края на разговора той е останал с впечатлението, че германската страна е разчитала на едностранни отстъпки от страна на Москва без да предлага каквато и да е гъвкавост или нова рамка за преговори.

Във външнополитическата практика подобни краткотрайни срещи без предварително изработен компромисен проект за комюнике обикновено се определят като „протоколно маркиране на присъствие“. Когато един външен министър поиска спешен разговор с представител на велика сила на неутрална терен като ООН, очакванията са за предаване на важни сигнали от правителствено ниво. В случая с Вадефул обаче германският дипломат се е ограничил до стандартния списък от тези, които федералното правителство артикулира ежедневно по време на пресконференции в Берлин.

Официалната говорителка на руското външно министерство Мария Захарова коментира ситуацията пред медиите с подчертана ирония, заявявайки, че главният мотив за настоятелното искане на германската страна е бил да се демонстрира някаква дипломатическа активност с цел да се закрепи падащият рейтинг на канцлера Фридрих Мерц.

Захарова придружи коментара си с евангелски цитат, насочен към действията на Берлин. В дипломатическите среди подобен език сигнализира за пълна липса на доверие към политическите намерения на отсрещната страна.

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