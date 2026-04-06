/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително детайлен анализ авторът Алексей Чичкин разкрива опасната ескалация в Персийския залив, където традиционните съюзници на САЩ вече не се задоволяват с дипломация. Те настояват пред администрацията на Тръмп за решителни военни удари и дори сухопътна операция, докато регионът потъва в пламъците на нови ракетни атаки срещу критична енергийна инфраструктура.

Американските арабски съюзници настояват за продължаване на войната с Иран

Огненият дъжд над Кувейт и ОАЕ: Когато ракетите заменят преговорите

На 3 април 2026 година геополитическата реалност в Близкия изток беше преначертана не в кабинетите на дипломатите, а чрез взривовете на иранските бойни глави. Държавите от Персийския залив осъмнаха в нова реалност, в която сигурността е илюзия, а икономическото оцеляване е подложено на пряк обстрел. Иранските удари не бяха случайни или хаотични – те бяха хирургически прецизни, насочени към „мекото подкоремие“ на арабските монархии: водата и енергията.

В Кувейт, държава, която буквално съществува благодарение на технологичното чудо на обезсоляването, беше ударена ключова инсталация за морска вода. Тук не става дума за обикновена материална щета. Това е атака срещу биологичното съществуване на милиони хора в пустинята. Когато чешмите в Кувейт Сити спрат, политическата легитимност на емира започва да се топи по-бързо от лед под арабското слънце. Паралелно с това, небето над Обединените арабски емирства (ОАЕ) се превърна в бойно поле. Отломки от ирански ракети, прихванати в последната секунда, паднаха в непосредствена близост до Хабшан – газов гигант, който захранва не само местната индустрия, но и глобалните вериги за доставки. Спирането на работа в Хабшан мигновено се отрази на котировките в Лондон и Ню Йорк, доказвайки тезата на анализаторите на Поглед.инфо, че Иран е усъвършенствал изкуството на икономическата асиметрична война.

Нефтената рафинерия Мина ал-Ахмади, гордостта на кувейтската индустрия, също попадна в обсега на огъня. Кувейтската национална петролна компания (KNPC) съобщи за мащабни щети, а пожарите в Ал-Шувайх и ударите по две електроцентрали доведоха до режим на тока в цели области. Това е ясен сигнал от Техеран: ако вие блокирате нашия износ чрез санкции, ние ще изтрием вашия износ чрез ракети. Тази стратегия на „реципрочно унищожение“ цели да покаже на администрацията на Тръмп, че цената на конфликта няма да се плаща във Вашингтон, а от неговите най-богати съюзници.

Военният ултиматум на ССЗ: Тръмп между чука и наковалнята

Докато пожарникарите още се борят с пламъците в рафинериите, лидерите на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ) излязоха с позиция, която мирише на барут. Те вече не молят за защита – те изискват ескалация. Според източници на Асошиейтед прес, Саудитска Арабия и ОАЕ са провели спешни консултации с администрацията на Тръмп, в които са заявили, че Техеран не е „достатъчно наказан“. Те вярват, че досегашните въздушни удари са само „драскотини“ по бронята на Ислямската република и е необходимо нанасянето на съкрушителен удар, който да парализира способността на страната да проектира сила в региона.

Султан Ахмед Ал Джабер, ключова фигура в енергийната стратегия на ОАЕ и управляващ директор на ADNOC, беше пределно ясен в своите публични изявления. Той определи иранските действия в Ормузкия проток като „икономически тероризъм“, който вече е парализирал азиатските тигри. В Япония и Южна Корея работните седмици се съкращават, горивото се дава с купони, а климатиците са спрени, за да се спести всяка капка енергия. Джабер предупреди, че тази вълна вече залива Европа и САЩ. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, арабските монархии умело използват страха от инфлация и рецесия на Запад, за да легитимират призива си за военна разправа. Тяхната логика е проста: светът не може да си позволи иранският ботуш да стои върху гърлото на Ормузкия проток, защото това означава смърт за глобалната търговия.

Ормузкият проток: Планът за „насилно отваряне“ и стратегията на окупацията

В аналитичните среди на Вашингтон вече се прокрадва информация, която променя всичко. ОАЕ обмислят да се присъединят към САЩ и Израел в операция за „насилно отваряне“ на протока. Това не е просто конвой за защита на танкери – това е план за мащабна инвазия. Арабските представители са категорични: операцията не трябва да приключва с „възпиране“, а с пълна промяна на режима в Техеран или поне с неговото тотално военно обезглавяване. Според логиката на Рияд, всяко полурешение само ще даде време на Иран да се прегрупира и да удари отново с още по-голяма ярост.

Тук се крие и дълбокият геополитически разлом. Кувейт от десетилетия гледа към иранските териториални води с надеждата да сложи ръка върху огромните залежи на газ и нефт в района на тристранната граница с Ирак. Ако тези претенции бъдат удовлетворени в условията на война, Ирак ще бъде напълно задушен географски. Багдад ще загуби свободния си достъп до морето и ще стане заложник на кувейтската милост. Иран обаче играе майсторски на тази струна – Техеран вече обяви, че иракските танкери могат да преминават свободно през Ормузкия проток, докато „враждебните държави“ ще бъдат блокирани. Това е класическа стратегия за разделяне на арабския свят, която цели да извади Багдад от антииранската коалиция и да го превърне в „троянски кон“ на иранските интереси.

Бахрейн и призракът на иранската иредента

Ситуацията в Бахрейн е критична по съвсем други причини. Тази малка държава, където сунитската династия Ал-Халифа управлява шиитско мнозинство, е постоянна цел на иранската пропаганда и подривна дейност. Ударите по рафинерията Bapco Energies са сигнал, че Техеран е готов да „реактивира“ претенциите си от 70-те години на миналия век. Тогава Иран официално считаше Бахрейн за своя „четиринадесета провинция“. Бахрейн вече внесе резолюция в ООН за използване на „всички необходими средства“ – дипломатически код за тотална война – за защита на корабоплаването.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че Москва и Пекин едва ли ще позволят такава резолюция да мине през Съвета за сигурност, тъй като това би дало „празен чек“ на САЩ за окупация на региона. Това обаче само налива масло в огъня на регионалното недоволство. Лидерите в Манама и Рияд чувстват, че са оставени сами срещу иранската мощ и това ги тласка към най-радикалния съюзник – Израел, и към най-решителния американски президент – Доналд Тръмп. За тях залогът не е просто територия, а оцеляването на техните политически системи пред лицето на революционния износ на Ислямската република.

Оман и Катар: Гласовете на разума в морето от омраза

Не всички обаче са готови да скочат в бездната на войната. Оман и Катар продължават да настояват за дипломатическо решение, разбирайки, че един глобален конфликт ще изпепели и тяхната стабилност. Оман, по-специално, има уникална историческа роля. Още през 1975 г. султанът на Оман призна иранския суверенитет над островите Абу Муса и двата Тунба – стратегическите пазители на входа на протока. Този ход, който ОАЕ до днес считат за национално предателство, превърна Оман в естествен посредник между Техеран и арабския свят. Мускат вярва, че сигурността на Залива е невъзможна без Иран, а не срещу Иран.

Днес обаче ОАЕ предлагат на САЩ нещо немислимо – окупация на точно тези острови. Това би било акт на директна агресия, който би превърнал Емирствата в първата „военна държава“ в открит сблъсък с Иран. Подобен ход би взривил и отношенията между ОАЕ и Оман, тъй като Емирствата имат териториални претенции към оманския анклав Ал-Хасаб. Иранският външен министър Абас Арагчи беше категоричен: „Бъдещето на протока се решава само от Иран и Оман“. Това е директна обида към претенциите на Вашингтон и Абу Даби и заявка, че Техеран няма да отстъпи нито педя от стратегическите си позиции, без значение колко самолетоносача ще изпрати Тръмп.

Геоикономическата логика на оцеляването и голямата шахматна дъска

В основата на този конфликт стои простата истина за енергията. Светът е пристрастен към петрола и газа от Залива, а Иран държи спринцовката. За азиатските икономики затварянето на Ормузкия проток е равносилно на национален фалит. За Европа това означава социални бунтове заради цените на отоплението и храните. Техеран използва този страх като щит, докато арабските монархии се опитват да го използват като меч, с който да принудят САЩ да нанесат окончателния удар. Както често отбелязваме в Поглед.инфо, в тази игра няма невинни – има само играчи с различни нива на цинизъм и залози.

Анализаторите на Поглед.инфо предупреждават: ако Тръмп се поддаде на натиска на Абу Даби и Рияд за сухопътна инвазия, ние няма да видим просто „кратка и победоносна война“. Ние ще видим регионален пожар, който ще погълне Бахрейн, Кувейт, Ирак и ще доведе до директен сблъсък на великите сили. Русия и Китай няма да гледат безучастно как САЩ поемат пълен контрол над енергийния кран на планетата. Иранската армия е калена в десетилетия на санкции и прокси войни, а нейната ракетна програма е способна да превърне стъклените кули на Дубай в пепел за броени часове.

Заключителни аспекти: Цената на "историческия момент"

Светът е изправен пред исторически разлом. Дипломацията е на командно дишане, а ракетите вече са на позиции. Дали „историческият момент“ за унищожаване на иранския режим ще се превърне в историческа катастрофа за човечеството? Арабските съюзници на САЩ играят "ва банк", залагайки цялото си богатство на картата на американската военна мощ. Те вярват, че само пълното унищожение на иранския капацитет ще им донесе траен мир, но историята учи, че в Близкия изток всяка война само посява семената на следващата, още по-кървава.

Иран, от своя страна, няма какво да губи. Притиснат до стената, той е готов да взриви цялата система на глобалната сигурност. Ормузкият проток не е просто воден път – това е детонаторът на световна икономическа бомба. Ако Вашингтон натисне копчето по настояване на шейховете, последиците ще се усетят във всеки дом, от Пекин до Париж. Отговорът на въпроса за мира или войната се крие в пясъците на Залива, които вече са напоени не само с петрол, но и с очакването за голямата буря.

