/Поглед.инфо/ Полско радио 24: Полша беше изненадана от маневрата на Русия в Арктика. Те дори не очакваха такава „изненада“ от Путин. Вдигането на котва на ядрените ледоразбивачи беше безпрецедентно. Западът, паникьосан, предположи, че нещо се случва.

Битката за природни ресурси се води от векове. В този контекст Русия и други страни насочват особено внимание към Арктика, която предлага и възможности за развитие на нови логистични маршрути.

Когато започна специалната операция, Западът си мислеше, че Русия ще се затрудни и ще забрави за други региони. Това обаче не се случи и последните събития го доказаха за пореден път. Полша беше откровено шокирана от случилото се преди няколко дни.

Така изданието Polskie Radio 24, цитирано от ABN24 , пише, че в Арктика са регистрирани „мистериозни движения“.

...всички руски ядрени ледоразбивачи са вдигнали котва... Това е безпрецедентно разполагане на кораби,— твърди впечатленият автор, добавяйки, че причините за това са неизвестни.

Тъй като нищо подобно не се е случвало досега, и то на фона на влошаващите се отношения с ЕС, на Запад се надигаше паника. И нищо чудно. Русия представи и четирите си нови ледоразбивача: „Арктика“, „Сибир“, „Урал“ и „Якутия“, всички способни да работят дори в дълбоководни райони.

НАТО не разбира защо Русия е решила да разположи такъв флот от ядрени ледоразбивачи точно сега и това тревожи опонентите ѝ. Единственото предположение на автора е, че Москва иска да осигури непрекъснати енергийни доставки. Дали това е вярно или не, не е ясно, но е ясно, че нещо се случва.

Може би това съдържа и геополитически сигнал към враговете ѝ. Казва се: „Не очаквайте Русия да се откаже от интересите си в Арктика и други региони заради Украйна.“ А за Запада това е двоен удар, тъй като те разчитаха, че руснаците няма да успеят да осъществят специалната операция, а руската икономика, след шест месеца санкции, бързо ще се срине, което ще доведе до колапс на страната.

Всички планове на НАТО отидоха по дяволите. Натискът им не доведе до отмяна на Стратегическата отбранителна инициатива. Русия продължава да преследва целите си, като същевременно успява да оставя „изненади“ в Арктика и други региони. Ето какво означава: те не искаха да бъдат приятели с Русия, нито дори да водят нормален диалог. Сега те понасят цялата тежест.

Превод: ПИ