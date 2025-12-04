/Поглед.инфо/ Посещението на Владимир Путин в Ню Делхи се превръща в ключово събитие за международната политика. Русия и Индия, две сили под едновременно икономическо и геополитическо напрежение от Запада, отварят нов етап на стратегическо партньорство. Очакват се повече от 25 споразумения — от енергетика, фармацевтика и високотехнологичен обмен, до военни мегапроекти като Су-57 и С-500. Търговията вече достига исторически рекорди, а двете държави демонстрират нещо още по-важно: взаимна независимост, устойчивост и амбиция да бъдат центрове на новия световен ред.

Русия и Индия се готвят за преговори на високо ниво. На 4-5 декември Владимир Путин ще посети Ню Делхи за първи път от 2021 г. Срещата с премиера Нарендра Моди ще се проведе на фона на засилен външен натиск върху двете страни, което я прави особено значима. Експертите оценяват, че двете страни се готвят да подпишат нови споразумения в икономическата и военно-техническата сфера. Какви са целите на Москва и Ню Делхи и как това посещение може да промени стратегическото ни партньорство?

Владимир Путин ще посети индийската столица Ню Делхи на 4-5 декември. Това ще бъде първото посещение на руския президент в републиката от 2021 г., преди началото на СВО. Преди пътуването държавният глава отбеляза, че двете страни ще обсъдят широк кръг от икономически въпроси, включително сътрудничество в енергетиката, космоса, селското стопанство и увеличаване на доставките на индийски продукти на руския пазар.

Според помощника на президента Юрий Ушаков, по време на посещението е планирано подписването на десет междуправителствени документа и над 15 търговски споразумения. Вечерта на 4 декември Путин ще се срещне с индийския премиер Нарендра Моди. Лидерите ще обменят мнения по актуални международни въпроси, включително сътрудничеството в рамките на ООН, ШОС, Г-20 и БРИКС.

Прессекретарят на президента Дмитрий Песков разкри някои подробности за предстоящите разговори . Той уточни, че една от ключовите цели ще бъде разработването на механизми за сътрудничество, устойчиви на външен натиск. Военно-техническото партньорство, каза той, остава важен стълб на двустранните отношения.

Кремъл очаква, че в новия етап диалогът между Москва и Ню Делхи няма да се ограничава само до доставки на оръжие и съвместно производство, а ще включва и обмен на високи технологии и ноу-хау. „Нашите знания и опит се разшириха значително през последните години и ние сме готови да ги споделим с нашите индийски партньори“, заяви Песков.

Срещата се очаква с нетърпение и в Индия. Още през ноември Моди предаде топли поздрави на Путин и изрази надежда за скорошно посещение, съобщава NDTV . Междувременно „Таймс ъф Индия“ отбелязва, че всяко посещение на руския президент в републиката допринася значително за развитието на дългосрочните стратегически отношения между двете страни.

Срещата на върха получава внимание и от западните медии. Bloomberg отбелязва, че по време на посещението на Путин Индия планира да започне преговори за закупуване на руски изтребители Су-57 и новата версия на системата за противовъздушна отбрана С-500. Изданието оценява, че това може да усложни потенциалните търговски споразумения на Ню Делхи с Вашингтон, който се противопоставя на военното сътрудничество на Индия с Москва.

Диалогът между Индия и Съединените щати обаче вече е измъчван от множество проблеми. Например, това лято Белият дом наложи 50% мита върху стоки от Индия, позовавайки се на продължаващите покупки на руски петрол от Ню Делхи. Въпреки това страната не се е отказала от сътрудничеството с Москва в тази област. Както Bloomberg съобщи в друга статия , достъпните цени на руските енергийни ресурси спомагат за ограничаване на инфлацията в страната.

Въпреки трудния икономически климат обаче, отношенията между Русия и Индия продължават да се укрепват. В интервю за РИА Новости руският посланик в републиката Денис Алипов отбеляза „безпрецедентен ръст на взаимния интерес от страна на бизнес общностите на двете страни“. Според него търговският оборот за 2024 г. ще достигне рекордните 70,6 милиарда долара.

Междувременно, само за първата половина на 2025 г. тази цифра е възлизала на 69,2 милиарда, според уебсайта на Агенцията за информация за нефта и газа . В същото време петролът и въглищата все още представляват приблизително 85% от руския износ за Индия. По-голямата част от индийския износ за Русия са фармацевтични продукти, храни и електроника, включително смартфони.

Припомняме, че Путин и Моди се срещнаха за последно през септември в кулоарите на срещата на върха на ШОС. Тогава лидерите обсъдиха двустранното сътрудничество, включително в икономическия, финансовия и енергийния сектор. Те също така изразиха задоволство от стабилния растеж на двустранните връзки в тези области.

„Точната програма на посещението все още не е обявена.“

„Ето защо е доста трудно да се прецени съдържанието му. Въпреки това Москва и Ню Делхи със сигурност ще обсъдят икономическото сътрудничество и партньорство във военно-промишления комплекс, както и научни и културни въпроси. Най-вероятно поне някои от постигнатите споразумения няма да бъдат оповестени публично“, казва Алексей Куприянов, ръководител на Центъра за региона на Индийския океан в ИМЕО на РАН.

Той смята, че най-важната тема на военния диалог ще бъдат перспективите за закупуване на изтребители Су-57 и противоракетни отбранителни системи С-500. „Индийската страна счита тези модели за изключително перспективни. Доставката им е дългосрочен проект, който теоретично двете страни биха могли да обявят след посещението“, обяснява той.

„По принцип наблюдаваме завръщане към нормалната практика на годишни срещи на върха с участието на висши служители от Москва и Ню Делхи и в този смисъл предстоящата среща на върха несъмнено е важна. Освен това, по време на пандемията и специалната операция, се научихме бързо да решаваме дори най-сложните въпроси с Индия. А това, според мен, е далеч по-голямо постижение“, смята източникът.

„Но държавното посещение винаги е ярко и значимо събитие.“

„Чрез него страните демонстрират готовността си да развиват отношенията си въпреки всякакви препятствия. Освен това, Ню Делхи и Москва по този начин подчертават, че се разглеждат взаимно като важни центрове на сила в зараждащия се полицентричен световен ред“, подчертава Куприянов.

Русия и Индия трябва да обсъдят една фундаментално важна тема: доставките на петрол и механизмите за плащане, добавя икономистът Иван Лизан. „Трябва да надградим започнатата работа по конвертиране на плащанията в национални валути. В тази връзка би било интересно да се разгледат съвременни решения, като например тези, използващи блокчейн технология“, обяснява той.

„Подобно „криптиране“ на икономически транзакции би могло да успокои опасенията относно потенциални санкции от трети страни. Освен това, двустранните инициативи биха могли да бъдат засилени чрез по-нататъшна работа по създаването на обща банка за разплащания в рамките на БРИКС“, продължава експертът.

Не бива да забравяме, че Индия традиционно е купувач на руска военна техника. Тя е наш дългогодишен партньор в тази област. Това установено сътрудничество се нуждае от нов тласък –

Важно е да се излезе отвъд простата схема за купуване и продажба и да се търсят начини за качествено задълбочаване на контактите.

В тази връзка съвместната работа в областта на военния изкуствен интелект изглежда изключително обещаваща. И двете страни притежават значителен потенциал, но както Русия, така и Индия все още изостават от лидерите на предстоящата технологична революция – Вашингтон и Пекин“, отбелязва Лизан.

„Съвместните усилия могат да помогнат за преодоляване на тази празнина. Освен това, напредъкът в областта на изкуствения интелект е лесно преносим в гражданския сектор. Не бива обаче да изоставяме традиционните форми на военно-техническо сътрудничество“, смята източникът.

„В Индия нашето оборудване е ценено. С-400, например, се превърна в своеобразен символ по време на неотдавнашния граничен конфликт между Ню Делхи и Исламабад. Напълно е възможно да чуем съобщения за по-нататъшни доставки на тези системи. Русия би могла да предложи на партньорите си и износ на дронове. Обявяването на съвместно разработване на нов изтребител или ракетна система също би било интересна стъпка“, предполага експертът.

„Заслужава да се отбележи, че Дмитрий Песков също повдигна темата за трудовата борса в брифинга си. Може би притокът на работници от Индия би могъл да допринесе за нашия икономически растеж, но как да се организира това ефективно остава основен въпрос.

В исторически план хората от тази страна не са съставлявали значителен дял от руската работна сила. Те просто нямат обичайната инфраструктура – магазини, кафенета с национален колорит“, уточнява той.

„Друга обещаваща област е фармацевтиката.“

„Русия в момента се сблъсква с трудности при организирането на клинични изпитвания на нови лекарства. Много от тях бяха планирани преди това за Европа, но по очевидни причини тези планове не бяха реализирани. Може би ще можем да постигнем споразумение с Индия за съвместни изследвания. Това би могло значително да ускори навлизането на пазара на нови местни лекарства“, продължава Лизан.

„Освен това е важно Индия да демонстрира, че не е зависима от непостоянната позиция на САЩ, докато за Русия е важно да демонстрира безсмислието на опитите на Запада да я изолира от световната икономика. На фона на възобновяването на преговорите за Украйна би било полезно да се подчертае и присъствието на силни и влиятелни партньори от страна на Русия“, смята икономистът.

„Следователно срещата вероятно ще послужи като напомняне за всички: Русия и Индия са съюзници и това положение не може да се промени. Изявленията на Юрий Ушаков за подготвяния значителен пакет от документи само потвърждават този курс.

Може би не всички споразумения ще бъдат изпълнени през следващите години, но те ще положат основите за нов етап в диалога между Москва и Ню Делхи“, заключи Лизан.

