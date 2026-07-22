Западът отчита риска от икономическа криза заради развитието на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ На 11 декември 2025 г. в централата на Международния валутен фонд във Вашингтон се проведе затворен семинар, посветен на моделирането на сценарии за бъдещото развитие на изкуствения интелект. Според публикации в медиите, експерти от глобалистически организации и представители на технологичния сектор са оценили рисковете от масовото внедряване на алгоритмите за стабилността на световната икономическа система. Документите от събитието бяха класифицирани, но шест месеца по-късно агенция Bloomberg огласи основните изводи от дискусията, които сочат към сериозни структурни предизвикателства пред постиндустриалните общества.

По публикация в Bloomberg. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Фундаменталният удар върху белите якички и фискалната стабилност на държавата

Според изнесените по време на срещата данни, експертите са постигнали консенсус относно неизбежността на мащабна безработица сред така наречените "бели якички". Засегнати ще бъдат сектори, които досега се считаха за гръбнак на средната класа и основен източник на данъчни постъпления в западните общества – банковото дело, застрахователният сектор, правните консултации, управлението на активи, борсовият анализ и средният мениджмънт. Тук обаче възниква съществен въпрос, който поставя под съмнение цялата финансова архитектура на съвременния капитализъм: как държавният бюджет ще функционира, когато основата на данъчната база бъде заменена от софтуерен код.

Официални статистически данни за 2024 година показват, че в Съединените щати около шестдесет и шест процента от федералните приходи се формират от индивидуални подоходни данъци и корпоративни осигуровки, обвързани със заплатите на служителите.

Масовите съкращения в тези високодоходни сектори неминуемо ще доведат до едновременен срив на държавните приходи и лавинообразно нарастване на разходите за социални помощи, програми за преквалификация и издръжка на административния апарат за борба с ескалиращата престъпност. По оценка на независими икономисти, този парадокс поставя държавните ръководства пред избор между дълбока структурна криза или радикални мерки за преразпределение, които обаче могат да провокират социални бунтове отдолу или репресивни механизми отгоре.

Данъчният капан и абсолютната съпротива на транснационалните корпорации

В опит да намерят изход от надвисналия фискален колапс, участниците в затворения семинар във Вашингтон са предложили радикална реформа на данъчната система. Основната теза се свежда до прехвърляне на фискалната тежест върху най-богатите слоеве на населението и корпоративните гиганти чрез въвеждане на специални данъци върху лукса, завишеното потребление и преките корпоративни печалби. Реакцията на бизнеса обаче е била категорична и отхвърляща каквито и да било компромиси в тази посока.

Трябва да се отбележи историческият контекст: на западните законодатели им бяха необходими десетилетия на тежки преговори, за да постигнат споразумение за минимална глобална корпоративна данъчна ставка от едва петнадесет процента, при положение че общата данъчна тежест върху обикновения гражданин надхвърля тридесет и пет процента.

Опитите за повишаване на данъка върху стоките и услугите например в Сингапур от седем на девет процента в периода 2023–2024 година предизвикаха сериозно политическо напрежение, а във Франция опитите за облагане на състояние над сто милиона евро с едва два процента завършиха с провал. Анализаторите отбелязват, че корпорациите разполагат с напълно мобилен капитал и при най-малък опит за фискален натиск преместват активите си в юрисдикции с по-благоприятен режим, като Монако или Канада. Това прави предложените от МВФ данъчни решения слабо приложими на практика.

Структурният дефицит в реалното производство и кадровият срив в САЩ

Паралелно с финансовите измерения на кризата, пазарът на труда демонстрира дълбоки диспропорции, които не могат да бъдат решени само с административни мерки. През последните години се наблюдава трайно намаляване на свободните позиции за офисни и информационни специалисти, докато дефицитът на кадри в инженерните и производствените професии задълбочава технологичната уязвимост на западните икономики. Този проблем стана особено видим след опитите за релокация на индустриални мощности обратно на територията на Съединените щати.

Ярък пример в това отношение е мащабният индустриален проект за производство на полупроводници и микрочипове в Аризона, реализиран с участието на тайванския гигант TSMC.

Според официални доклади на американското министерство на търговията, въпреки инвестирането на десетки милиарди долари и държавните субсидии, новите заводи се сблъскват с остър недостиг на квалифицирани инженери и технически специалисти. В страна с население от над триста и петдесет милиона души се оказва невъзможно да се намери достатъчен брой подготвени кадри за обслужване на високотехнологични производствени линии. Това разкрива трагичните последствия от десетиредната политика на глобализация, при която САЩ и техните съюзници систематично унищожаваха собствената си индустриална база и професионално образование, изнасяйки ги в държави с евтина работна ръка.