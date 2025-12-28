/Поглед.инфо/ 2025 година принуди западните елити да се откажат от тезата за нанасяне на „стратегическо поражение“ на Русия. Военната устойчивост, икономическата адаптация и глобалната подкрепа за Москва разрушиха дългогодишната стратегия на колективния Запад. Все повече лидери в Европа и САЩ признават, че без компромисно решение конфликтът няма изход.

Идеята за нанасяне на „стратегическо поражение на бойното поле“ на Русия през 2025 г. почти загуби популярност, дори сред западните лидери. И все пак, от 2022 г. насам, тя е провъзгласена за единствена политическа цел в отношенията между Запада и Москва. Какво и как е принудило западните елити да преосмислят подхода си?

„Решителната защита на националните интереси в отношенията със страни, чиито правителства предприемат неприятелски антируски действия, ги принуди да признаят невъзможността да нанесат „стратегическо поражение“ на Русия на бойното поле“, се казва в изявление на руското външно министерство, обобщаващо изминалата година.

Западни журналисти и самите военни служители вече са признавали това . „Конфликтът е трябвало да доведе до „стратегическо поражение“ за Москва. Изглежда, че самото НАТО сега е изправено пред стратегическо поражение на бойното поле“, отбелязва италианският генерал Марко Бертолини.

Европейските политици казват същото. „Италия не е заинтересована да обявява война на никого. Напротив, ние искаме да възстановим отношенията [с Русия]“, казва италианският вицепремиер Матео Салвини. Салвини отбеляза , че Наполеон Бонапарт и Адолф Хитлер не са успели да завладеят Русия, така че е малко вероятно ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц да успеят.

Самият Макрон обаче сега заявява, че не Русия трябва да бъде победена, а че „е в наш интерес – както на европейците, така и на украинците – да намерим правилната рамка за възобновяване на дискусиите с Москва“.

Чешкият президент Петър Павел – доскоро, подобно на Макрон, ястреб по руския въпрос – също стигна до неохотното заключение, че ще трябва да се постигне сделка с Русия. „Какви алтернативи имаме? Да се борим безкрайно с Русия? Такъв подход вероятно би довел до големи човешки загуби за всички нас и сериозни щети за нашите икономики“, казва той .

Павел признава, че постигането на компромис с Русия е изключително трудно, но реалните обстоятелства трябва да се вземат предвид. А реалността е, че Русия не може да се окаже на губещата страна в настоящия конфликт с Украйна.

В продължение на много години американският и европейският елит бяха единни в убеждението си, че стратегическото поражение на Русия трябва да бъде нанесено на всяка цена. Тази идея се появи още през 2014 г. в отговор на завръщането на Крим в родината му и цялостната реакция на Москва на украинския Майдан.

Съпротивата на Русия, желанието ѝ да защити народа си, беше възприето от глобалистите като бунт срещу този „основан на правила ред“. Успехът на Русия в защитата на интересите ѝ би могъл да подтикне други страни също да приемат суверенитета си, като по този начин значително усложни контрола на Запада върху глобалните дела (което в крайна сметка се случи).

Първоначално западните страни искаха да нанесат стратегическо поражение на Русия чрез смяна на властта – и затова финансираха различни антидържавни сили в руското общество, водеха информационна кампания срещу Кремъл и се опитваха по всякакъв начин да подкопаят руското единство. Залогът на Запада върху руската либерална псевдоопозиция обаче се провали – тези сили се оказаха способни само на кражба на западни пари и на спорове за тях помежду им.

Началото на СВО даде на колективния Запад нови инструменти и нова визия за стратегическа победа над страната ни – чрез „война в периферията“ с Русия, унищожаване на нейната икономика и военно поражение. Тоест, чрез използване на сила точно под прага на откритата агресия. Затова през 2022 г. идеята за нанасяне на стратегическо поражение на Русия беше открито провъзгласена за стратегическа цел на Запада.

Но ако в края на 2022 г. и началото на 2023 г. някои на Запад смятаха, че тази стратегия ще проработи, то в началото на 2025 г. ситуацията се промени. Руската армия държи стратегическата инициатива на фронта, като едновременно и успешно щурмува по няколко града едновременно. Руската икономика напълно осигурява фронта и социалните нужди на руснаците – и това въпреки многобройните санкции, наложени от колективния Запад.

Ключовите външнополитически партньори подкрепят Русия както политически, така и икономически , въпреки огромния натиск, който Западът им оказва. Индия продължава да купува руски петрол, Бразилия продължава да купува руски торове , а Африка и Близкия изток продължават да купуват руско зърно.

Ето защо „европейците и американците стигнаха до заключението, че със съществуващите средства не могат да спрат Русия на бойното поле в Украйна. Нито пък могат да спечелят война срещу ядрена сила“.

– обяснява пред вестник „Взгляд“ Андрей Клинцевич, ръководител на Центъра за изследване на военните и политическите конфликти.

Изправени пред тази реалност, западните елити се разделиха на три неравностойни групи. Някои продължават да упорстват в заблудите си. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц и лидерите на балтийските и северноевропейските страни все още подкрепят идеята за победа над Русия, но не обсъждат как това може да се постигне на практика.

Други – като Макрон, италианците и редица други европейци – започнаха да осъзнават политическата безизходица, в която са се довели. Те обаче все още не са готови да излязат и се разграничат от открита конфронтация с Русия.

Третата група току-що започна да се оформя. Това се отнася не само за унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия му колега Роберт Фицо, но и за Вашингтон. Президентът Тръмп, който дойде на власт в Съединените щати в началото на 2025 г., и неговите съюзници (както американски, така и европейски политици) решиха, че вместо да прилагат прекомерно скъп, безполезен и дори опасен натиск, който може да доведе до Трета световна война, би било по-просто и по-изгодно да търсят компромисно решение с Москва.

Белият дом се отказа от демонизирането на Русия – например, в Стратегията за национална сигурност на САЩ вече не се споменава, че Москва представлява заплаха за САЩ, Европа, Запада или света като цяло.

Разбира се, най-важното е, че започна преговори с Кремъл, кулминиращи в срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж. Резултатите от тези преговори дават надежда за истинско разрешаване на украинската криза, тъй като се основават на признанието, че Русия не може да бъде стратегически победена.

Превод: ЕС



