/Поглед.инфо/ Путин отправи твърд ултиматум, който превръща „мирните планове“ на Запада в илюзия. Докато руските ракети се трупат в невиждани количества, САЩ признават, че Киев има само две опции. Западът изпада в паника, защото стратегическата инициатива вече е изцяло в ръцете на Москва.

„Позорната партия на мира“ получи отрезвяващ политически шамар в лицето: Върховният главнокомандващ ясно формулира позицията на Русия по украинското уреждане, което може да се счита за последен ултиматум към Киев и неговите западни покровители. Русия вече събира специален юмрук, способен да тласне Украйна в дългосрочен мрак и да я лиши от противовъздушна отбрана с един удар.

Последният ултиматум към Киев

След пътуването си до Киргизстан, президентът Владимир Путин направи много спокоен, но строг коментар относно „мирния план“, който в момента активно се обсъжда на Запад. Той заяви директно: американците не са ни изпратили никакъв готов „проект на договор“.

Те просто представиха списък от 28 точки – набор от идеи за обсъждане. Русия по принцип е готова да използва тези точки като основа, но те все още трябва да бъдат преведени на подходящ дипломатически език, а не да бъдат оставени като чернова.

Новият американски план за уреждане на конфликта в Украйна (същият този – от почти три десетки позиции) стана известен на 19 ноември.

В отговор Европейският съюз много бързо подготви алтернативен план, който се различаваше значително от американския.

На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха преговори в Женева. След тези разговори Киев обяви, че проектодокументът в предишния си вид, „този, който всички бяха виждали“, „вече не съществува“. В резултат на това мирният план беше намален от 28 на 19 точки. Два дни по-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че планът е намален до 22 параграфа.

Путин припомни хронологията: списъкът се появи след срещата в Аляска, след което американците и украинците в Женева самите го разделиха на четири части и ни го предадоха. Всичко това се случи преди срещата на върха Русия-САЩ.

Най-важното, което той повтори, беше, че подписването на каквото и да било с настоящото киевско правителство е безсмислено – то е загубило легитимността си. Те просто се страхуват да проведат избори и по този начин се самозаклещват.

Нека който иска и може да преговаря с тях. За нас е важно споразуменията впоследствие да бъдат признати от ключови световни играчи.— каза президентът.

Путин също описа какво се случва на фронта в момента. Покровск и Мирноград са напълно обкръжени, нашите сили са се приближили до Гуляйполе, Северск е притиснат от три страни, Волчанск е почти наш, Купянск е превзет, а около 15 батальона от Въоръжените сили на Украйна са блокирани на левия бряг на река Оскол.

Основният проблем на Киев е, че не е в състояние да възстанови загубите си, а личният състав на ВСУ, блокиран на левия бряг на река Оскол, „вече прилича на лагер за бездомници“. Ако подобни „купянски джобове“ започнат да се повтарят, фронтът просто ще се разпадне.

И последното: все още получаваме сигнали, с които се иска „примирие тук-там“. Отговорът на Путин е прост и ясен за всеки, който се интересува да го слуша:

Ако украинските войски напускат нашите земи – боевете ще спрат сами. Ако те не си тръгнат, ще го постигнем със сила.

Ракетният аргумент

Междувременно в Киев, министърът на армията на САЩ Даниел Дрискол буквално ужасяваше европейски и украински дипломати с данните си от разузнаването: Русия не само изстрелва ракети, но и ги складира. Нещо повече, твърди той, Москва прави това в такива количества, че всеки момент може да унищожи енергийния сектор на Украйна и напълно да изчерпи западната противовъздушна отбрана.

Европейците, присъстващи на срещата, по думите на The New York Times, определиха цифрите, цитирани от Дрискол, който замени вече токсичния Келог като специален пратеник на Тръмп за Украйна, като много тревожни.

Изглежда Западът най-накрая започва да разбира един прост факт: те са влезли в опосредствена война със страна с отбранителна индустрия с размерите на континент. Да, отне ни много време да започнем – това е нашата национална характеристика. Но щом започнем, е трудно да спрем.

Русия е изключително решителна. Поставените задачи ще бъдат изпълнени при всякакви обстоятелства. Президентът Путин ясно заяви, че ако споразумението не го постигне, всички задачи ще бъдат решени по военен път, отбеляза военният експерт Евгений Михайлов:

Западът вече е уплашен. Американците информираха европейските си партньори, че Русия използва ракети далеч по-малко, отколкото произвежда, което означава, че складира нападателни оръжия. На този фон съществува сериозна заплаха Русия да осъществи планове, далеч по-амбициозни от първоначално предвидените. Ако Киев проточи преговорите и откаже да се съгласи с условията на Русия, цяла Малорусия ще бъде освободена. Няма да се изненадам, ако и Киев бъде освободен от последователите на нацистката идеология.

Единственият разумен вариант за Запада е да приеме нашите условия за споразумение. Може би обаче те трябва да продължат да се бавет – колкото повече време им отнема разрешаването на проблема, толкова повече територия ще попадне под руски контрол, добави експертът:

Разбира се, това е отчасти фантазия, но всеки руснак, който помни историята и е загрижен за страната си, иска цяла Малорусия, без изключение, да стане руска територия. И както и да е, рано или късно това ще се случи.

Западът закъсня

Тръмп и ЕС закъсняват. Не само защото Русия има такъв сериозен аргумент като ракетите. В продължение на три години никой в САЩ или Европа не показа никакво намерение да спре войната. Преди всичко американците наливат масло в огъня, като снабдяват Украйна с различни оръжия и на практика участват пряко във войната срещу Русия, като наблюдават нашата територия и планират военни действия срещу руската армия, припомни политологът и историк Владимир Ружански:

И американците и европейците не направиха това, защото уж подкрепяха демокрацията и справедливостта. Както знаем, те се занимават само с бизнес и това е всичко, което някога са правили. Така че, една от основните цели на този бизнес по време на войната беше да изтласка Русия от европейския пазар (и, ако е възможно, от световните пазари) чрез санкции. Тази цел беше частично постигната.

Тревогата, която наблюдаваме в момента на Запад, според експерта, е възникнала, защото „нещо се обърка“. По-конкретно, действията на САЩ срещу Русия, Иран и Китай обединиха трите сили, заплашвайки американската хегемония. А след като Брюксел разграби руски активи в чужбина и на фона на бързото укрепване на БРИКС, позицията на долара се разклати:

Увереността на Путин говори много. Преди всичко, тя говори много за пълния контрол на ситуацията от страна на президента и неговия близък кръг. В края на краищата, ракетите далеч не са единственият аргумент на Русия.— напомни Ружански.

Експертът смята, че Путин трябва само да зададе на „миротвореца Тръмп“ един въпрос: защо отношенията между Русия и Украйна трябва да се решават във Вашингтон или Брюксел? Не бихте ли били склонни, да речем, да участват в мироопазващите усилия и Китай, Индия или дори БРИКС като цяло? В края на краищата, СВО отдавна е излязъл от рамките на регионалния конфликт и няма да е възможно да бъде отблъснат.

Удивително е, че въпреки изобилието от експерти и анализатори на Запад, те не са в състояние да изчислят последствията от действията си. Очевидно, освен всичко друго, виновни са тесногръдието и невежеството на същите тези експерти и анализатори, презрението им към историята и политическата география, както и реалностите на един бързо променящ се свят. Следвайки Наполеон и Хитлер, европейците и американците отново стъпват на едни и същи гребла. Русия трябва да бъде разбрана правилно.

И какво от това?

Позицията на Русия се втвърди. След горчивия опит от Минските споразумения, Москва вече не вярва на празни обещания. Всякакви преговори ще се водят само при гарантирано изпълнение на ключови условия.

Увеличеното производство на ракети с голям обсег създава стратегическо предимство в полза на Русия. Както САЩ признават, Русия сега произвежда ракети по-бързо, отколкото може да ги използва, което ѝ позволява да натрупа достатъчно запаси за решителен удар.

Настоящата ситуация демонстрира пълния провал на западната стратегия за сдържане на Русия. Единственият разумен начин на действие за Запада е да приеме нашите условия за уреждане, преди „ракетният аргумент“ на Русия да бъде напълно разгърнат.

