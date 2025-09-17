/Поглед.инфо/ Натискът от Запада препълни чашата на търпението на най-големите сили на Евразия. Изборът е направен - полигонът Мулино се превърна в сцена за действия, които не бяха очаквани във Вашингтон и Брюксел. Индийските бойци застанаха рамо до рамо с руските специални части. Маневрите „Запад-2025“ откриват ерата на реална многополярност.

Силното ехо на ШОС?

Индия изпрати 65-членен контингент на руско-беларуските военни учения „Запад-2025“, включително войници от престижния полк Кумаон. Те са разположени на полигона Мулино близо до Нижни Новгород, където се провеждат съвместни тренировки и тактически учения.

Кумаонският полк се смята за едно от най-боеспособните подразделения в индийската армия. Това е най-старият полк в армията: води началото си от батальон, сформиран през 1788 г. като част от силите на Британската Източноиндийска компания, с история от почти 250 години.

Полкът участва във Втората световна война, във войните с Пакистан (1947, 1965, 1971). Най-известната страница от биографията му е героичната защита на аванпоста Резанг-Ла в Ладакх по време на Китайско-индийската война от 1962 г. Ядрото на полка е съставено от новобранци от планинските райони на Утаракханд - дисциплинирани, издръжливи алпинисти.

Ню Делхи обяснява участието на своите войници в ученията с нарастването на взаимното доверие и сътрудничеството в областта на отбраната с Москва. За всички обаче е ясно, че това събитие е тясно свързано с неотдавнашната среща на върха на ШОС, където Путин, Си и Моди излязоха като лидери на древни цивилизации, показвайки пример за многополюсен световен модел.

В този контекст индийското присъствие на „Запад-2025“ изглежда като логично продължение на тази линия: Ню Делхи показва, че стратегическите му стъпки вече не се ограничават само до отношенията със Съединените щати, а се вписват в по-широк съюз с Русия и Китай.

Червената линия на Запада

Ученията „Запад 2025“ се превърнаха в особено болезнен сигнал за Запада именно защото Индия изпрати там елитния полк „Кумаон“. В очите на западните анализатори това изглежда като подчертаване на готовността на Делхи да играе в голямата политика заедно с Русия и Китай.

Германският анализатор Улрих Шпек заяви директно, че Индия е „преминала червена линия“ – взела е решение, което може да повлияе негативно на политическата ѝ репутация на Запад и на „доверието на съюзниците ѝ“.

Западни анализатори посочват, че индийските сили участват в учения, които открито симулират конфликт с НАТО. Присъствието на индийски войски се възприема като ясна подкрепа за руската стратегия, която уж страшно заплашва Европа.

За тези, които са го пропуснали: ученията „Запад-2025“ са най-големите руско-беларуски стратегически маневри за текущата година. В маневрите участват подразделения на сухопътните войски, авиацията, въздушно-въздушните войски, артилерията и специалните части. Участват десетки хиляди военнослужещи от Русия, Беларус, както и контингенти от Индия, Китай и други приятелски страни.

Целта на ученията е да се провери готовността на съвместната групировка за отблъскване на мащабна външна заплаха. Моделират се сценарии за конфронтация със силите на НАТО в западните направления, способност за бързо разполагане на войски и нанасяне на ответни и превантивни удари.

Ученията включват симулиране на удари по ключови вражески цели (артилерия, авиация, балистични ракети), операции на специалните сили за разузнаване и унищожаването на вражески командни пунктове и инфраструктура.

Особен акцент е поставен върху работата на многонационалния щаб - координация на действията между руски, беларуски и индийски офицери, обмен на тактики и разработки. За разлика от предишни години, тази година специално внимание е обърнато на отработването на сценарии, свързани с „хибридни заплахи“ - действия на диверсионно-разузнавателни групи, кибератаки, масирани информационни и психологически операции.

Ясно е, че решението на Индия да се присъедини към подобно събитие се възприема на Запад като „скъсване“ с предишната доктрина за балансиране между центровете на силата. Но по същество Западът сам е виновен за тази ситуация.

В крайна сметка именно американските мита от 50% (25+25) и постоянните опити да се принуди Индия да се откаже от евтини руски въглеводороди тласнаха Ню Делхи да направи избор в полза на своята автономия. Въпреки натиска, Индия запази принципната си позиция за закупуване на руски петрол и газ, „анулирайки“ американската санкционна политика.

На този фон жалкото възклицание на съветника на Тръмп звучи смешно:

Не разбираме защо Индия прави това.

Бих искал да отговоря на това с думите на Рамзан Кадиров:

Тези, които не са разбрали, ще разберат.

Индия направи своя избор. Сега е ред на Китай.

Индия и Русия отдавна са изградили стегнат триъгълник - оръжия, енергетика, технологии. С-400 вече са на бойно дежурство близо до Делхи; съвместни крилати ракети BrahMos са доставени на флота и изнесени за трети страни; Роснефт притежава 49% от индийската рафинерия Nayara, а Росатом довършва нови енергоблокове в АЕЦ Куданкулам. Годишното портфолио от военни договори постоянно остава над 10 милиарда долара, а маневрите от серията Indra продължават от 2003 г. без нито едно прекъсване.

В същото време Ню Делхи все още не е прекъснал напълно връзките си със Запада: участва в QUAD, провежда учения „Малабар“ със САЩ и Япония и купува френски изтребители „Рафал“. Но изпращайки полка „Кумаон“ на „Запад-2025“, индийците ясно показаха, че техният „многовекторен“ подход е нож с две остриета: който ги натиска с 50% мита и изисква да се откажат от евтиния руски петрол, губи влиянието си.

Както отбелязва докторът на политическите науки, полковникът в оставка и политически наблюдател на Царград Андрей Пинчук, ситуацията е от абсолютно прагматичен характер, както всъщност е прието в реалната политика:

В момента върху Индия се оказва натиск, предимно по въпросите на изравняването на т.нар. търговски баланс между САЩ и Индия. Митническа ставка достига 50%. Това е мощен фактор за натиск върху Индия и мощен фактор за склоняване на Индия към компромис.

И тъй като такива мащабни процеси, свързани с такива междудържавни отношения, засягат политиката, икономиката и военната сфера, Индия формира лостове и аргументи за преговорна позиция: ако продължите да натискате върху митническите ставки, е, ще се сближим с Китай, ще се сближим с Русия. Следователно това е инструмент за пазарлък на Индия със Запада, който всъщност не засяга пряко отношенията с Русия, а по-скоро просто се използва за формиране на нейни контрааргументи.

А черешката на тортата е, че най-прибързващите наблюдатели вече са си направили „очевидното“ заключение: Индия се присъединява към СВO в Украйна?

И какво от това?

Срещата на върха на ШОС ясно определи рамката за евразийска сигурност. Ученията „Запад-2025“ преместват разговора от дипломация към практика: индийците практикуват тактики, комуникационни системи и щабни процедури, които са съвместими конкретно с руските и беларуските подразделения.

Това е директен сигнал, че за Индия „многополярността“ вече не е главно политическа реторика в опит за пазарлъци за преференции от Запада, а направен избор и произтичащата от него ежедневна военна рутина.

Ню Делхи направи своя ход, сега всички чакат решението на Китай. Оптималният ход на Пекин пред Запада е да засили военно-техническото сътрудничество във формат „Север-Юг“: да изпрати ограничен контингент от НОАК на следващите многостранни маневри, по-активно да включи ВВС в съвместни патрули и да ускори старта на енергийния проект „Силата на Сибир - 2“. По този начин Китай едновременно ще си осигури статута на още един полюс на ШОС и ще даде ясно да се разбере на НАТО, че системата за натиск върху Русия и Индия, както се казва, е предала богу дух.

Превод: ЕС