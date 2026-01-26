/Поглед.инфо/ Задържането на танкер с руски петрол в неутрални води разкри нов етап от западния натиск срещу Русия – санкции без международна легитимност, военни операции без правно покритие и икономически щети, нанесени чрез контрол върху морските маршрути. Случаят показва как морската търговия се превръща във фронт, а „удобните знамена“ вече не защитават нито корабите, нито товара им.

Поглед.инфо винаги разглежда как геополитиката превръща международното право в инструмент на силата.

Западът е извършил още един пореден акт на морско пиратство: Франция е заловила танкер, превозващ руски петрол. Какви правни основания посочва Париж, за да оправдае незаконните си действия? Защо Русия няма официални основания да съди французите? И как може да бъде защитена морската търговия, критично важна за нашата страна?

На обяд на 20 януари френската фрегата „Форбин“ (голям ракетен кораб с водоизместимост над 7000 тона, приблизително с размерите на разрушител, за да бъдем точни) отплава от Тулон със специални френски сили на борда (според съобщения в медиите, отряд на френската жандармерия) и поема курс за прехващане на танкера Grinch /„Гринч“/, плаващ под знамето на Коморските острови. Танкерът е отплавал от Мурманск с товар от руски петрол и наскоро е преминал през Гибралтарския проток.

Поне през част от пътуването танкерът е бил „проследен“ от Кралския флот и именно те са предоставили на французите информация за самоличността и местоположението на плавателния съд. Хеликоптери NH-90, единият от които е превозвал десантна група, а другият очевидно е бил предназначен да осигури въздушна подкрепа, ако танкерът има въоръжена охрана.

Плавателният съд е бил открит на 55 морски мили южно от Картахена, Испания, в неутрални води. Не е бил необходим огън; танкерът е бил незащитен. Французите го превзели без инциденти и го докарали в пристанището на Марсилия.

Френският президент Еманюел Макрон лично се похвали с операцията, заявявайки, че изземването на танкера е имало за цел да затрудни Русия да продава петрол и да финансира военните си сили. Според Le Figaro, иззетият танкер, Grinch, фигурира под това име в списъка на санкционираните кораби на Обединеното кралство, но в списъка, съставен от Европейския съюз и Съединените щати, той е посочен като Karl.

И въпреки че Макрон твърди за „стриктно спазване на морското право“, в действителност си имаме работа с пълно беззаконие. Както посочва специализираният портал La Zone Militaire , от правна гледна точка не е толкова лесно да се експроприират товари, дори ако Макрон не ги харесва.

Санкциите срещу така наречения сенчест флот „идват от групи държави, а не от международни резолюции. Накратко, руският петрол не е под ембарго и нищо не пречи на Москва да го изнася за своите партньори и съюзници“. Русия също не е обект на санкции на ООН.

Следователно, официалната причина за задържането на кораба е използването на неправилен флаг – танкерът, както се твърди, не е бил под юрисдикцията на Коморските острови и е плавал незаконно под техен флаг. В четвъртък вечерта прокуратурата на Марсилия обяви започването на предварително разследване за „неиздигане на флаг на кораб“.

Трудно е да се предвиди какво ще могат да докажат французите. Неотдавна, на 25 септември миналата година, Франция конфискува танкер по повод антируски санкции, но след това го освободи, защото, отново, от международноправна гледна точка, нямаше за какво да обвинява корабособственика или екипажа.

Въпреки че французите си отмъстиха на капитана, китайски гражданин, който сега е длъжен да се яви в съда през февруари по обвинения в „отказ от подчинение“, Le Monde припомня, че Европейският съюз е санкционирал 598 плавателни съда, заподозрени в принадлежност към така наречения руски флот в сянка.

Русия също не може да предяви правно обвързващ иск срещу Франция, тъй като корабът не е руски и на борда няма руснаци. Корабособственикът и капитанът са обвинени в плаване под неправилен флаг, което също няма нищо общо с Русия.

Може би „Гринч“ също ще бъде освободен. Но дори и това да се случи, подобни действия са по своята същност вредни. Забавянията в доставките на товари са изключително скъпи за корабособствениците и дори краткосрочно задържане може да означава фалит за малка компания.

Русия някога е практикувала подобни методи. Когато Украйна залови руския сейнер „Норд“ в Азовско море през 2018 г. и се опита да преследва капитана, руската брегова охрана започна да спира и проверява всички украински кораби, пътуващи към тогавашните украински пристанища Мариупол и Бердянск.

Русия изобщо не конфискува корабите, нито иззема товара им; просто ги задържа за десетки часове и след това ги освобождава. Икономическите щети от тези действия бяха огромни, съвсем достатъчни, за да принудят Украйна да отстъпи.

Сега нищо не пречи на французите да направят същото. В този случай няма никакво право; Париж нанася икономически и репутационни щети на Русия, просто защото може и иска.

А зад французите се извисяват британците, които имат много „съюзници“, готови да помогнат на Украйна и да участват в антируски протести, ако е безопасно. По този начин ситуацията има потенциал да се влоши.

Щетите, нанесени по корабоплаването, ще увеличат разходите на Русия за продажба на петрол.

Задържането на поредния танкер, превозващ руски петрол, има няколко важни последици. Русия е критично зависима от морската търговия и откритите морски пътища, които нашите врагове се опитват да отрежат, за да нанесат удар по руската икономика.

Ситуацията се влошава, честотата на отвличанията на танкери се увеличава и преследването на танкери, превозващи нашия петрол, вероятно ще се засили. „Удобните знамена“ не ни освобождават от необходимостта да се защитаваме – петролът на танкерите е закупен в Русия и ако спре да достига до купувачите, те няма да го купуват.

Само руският флот може радикално да реши този проблем и той трябва да бъде готов незабавно да защити свободата на корабоплаване. Всеки кораб на руския флот, натоварен със защитата на танкери от превземане, трябва да бъде боеготов, като се гарантира, че екипажът му е обучен, командирът му има всички необходими заповеди и оборудването му е боеготово.

Способността на корабите да прехващат противокорабни ракети и да стрелят точно по надводни цели и малки самолети трябва да бъде тествана предварително. Необходимо е също така да се практикува отблъскване на масиран ракетен удар в бойна обстановка срещу реалистични цели. Всички установени проблеми трябва да бъдат незабавно решени.

Трябва да се разработят тактики за използване на различни кораби с различни конструкции, действащи заедно.

Недостигът на човешки ресурси е проблем за нашия флот, но можем да използваме корабите, които са налични в момента за мореплаване. Например, Северният флот разполага с три съвременни фрегати по проект 22350: „Адмирал Горшков“, „Адмирал Касатонов“ и „Адмирал Головко“.

Това са най-модерните руски кораби, способни да действат в дълбоки води. В експлоатация са и три големи противолодъчни кораба по проект 1155: „Североморск“, „Вицеадмирал Кулаков“ и „Адмирал Левченко“, както и ракетният крайцер по проект 1164 „Маршал Устинов“.

Струва си да се има предвид обаче, че фрегатите и корветите се разполагат само за кратки периоди; те са необходими за поддръжка на стратегическите подводни сили на Русия.

Балтийският флот може да разположи два кораба за операции в офшорната зона: патрулния кораб „Ярослав Мудрий“ и „Неустрашимий“. Както всички кораби, проектирани със съветски дизайн, бойният им потенциал е ограничен, но далеч от нула. Флотът може да разположи и фрегатата проект 11356 на Черноморския флот „Адмирал Григорович“, която в момента е разположена в Балтийско море.

По този начин флотът може да използва десет кораба в Северния Атлантик,

От тях четири могат да се считат за относително модерни. Освен това флотът разполага с три корвети проект 20380 на Балтийския флот (водещият кораб, „Стерегущий“, в момента е в ремонт). Логично би било корветите да се използват в Ламанша и на изхода от Датските проливи, докато останалите кораби, разделени на два или три отряда, биха действали по-нататък по маршрутите на танкерите.

По -леките съдове на Балтийския флот – малки ракетни и противолодъчни кораби, заедно с патрулни кораби на бреговата охрана – биха могли да се използват в самата Балтика, като се осигуряват с прикритие от военноморската щурмова авиация.

В Средиземно море може да бъде разположен отряд кораби на Тихоокеанския флот: ракетният крайцер проект 1164 „Варяг“, два големи противолодъчни кораба, фрегатата „Маршал Шапошников“, четири корвети проект 20380 и корвета проект 20385 „Гремящий“. Военноморската база в Тартус, Сирия, ще осигури тяхното присъствие в региона.

Единственият начин за значително увеличаване на бойната мощ на надводните кораби на флота днес е модернизирането на гражданските кораби. Китай наскоро демонстрира подобен пример за подобряване на военноморските си възможности . Поради различни цели обаче Русия ще трябва да модернизира и въоръжи бившите си граждански кораби по значително различен начин.

Никое друго средство освен директното ескортиране на танкери вероятно няма да проработи – нито хипотетичните частни военни компании (ЧВК не са разрешени съгласно действащото руско законодателство), нито дори присъствието на морски пехотинци на борда на кораба биха постигнали нещо.

Има обаче известни прецеденти, при които военни от една държава преследва военния персонал на друга, охраняващ цивилен кораб. Има и случаи, в които наетите охранители са били убивани по време на нападение.

Русия вече е ескортирала танкери с военноморски кораби няколко пъти. Маршрутите, по които преминават танкерите, превозващи нашия петрол, обаче са дълги и корабоплаването трябва да бъде защитено по значителна част от тези маршрути.

На теория британците, французите или техните съюзници биха могли да прехванат танкер навсякъде. На практика те биха се нуждаели от близко пристанище, към което да го пренасочат. Това не означава, че не могат да пиратстват в открития океан – могат и вероятно ще го направят – но наличието на военноморски кораби поне по европейското крайбрежие би усложнило операциите им и би намалило рисковете за нашето корабоплаване.

Превод: ЕС



