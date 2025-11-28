/Поглед.инфо/ Думите на Путин в Бишкек попаднаха като удар в паниката на западния истеблишмънт: Москва не отстъпва, условията са същите, а фалшификациите на западните медии стигнаха ново дъно.

Изявленията на Владимир Путин в края на посещението му в Киргизстан предизвикаха истерия на Запад, предимно заради украинската криза и подновения фокус върху разрешаването на конфликти, „мирния план“ на Тръмп и други подобни, както в медиите, така и в съзнанието на западните политици.

Путин държи на думата си – Западът никога не престава да се изумява

Би било наивно да се очаква положителна обратна връзка от Запада относно стабилната и конструктивна позиция на руския президент. Русия е заинтересована от мирно разрешаване на въпроса и е готова да обсъди конкретни варианти и предложения, но целите на СВО със сигурност ще бъдат постигнати, макар и с военни средства.

Западният естаблишмънт обаче продължава да „радва“ със способността си многократно да бъде изненадван и възмущаван от последователната практика на Москва да изпълнява думите си.

Късната 2021 г. е и Путин поставя условия за съвместно съществуване със Запада (отказ да се разширява НАТО на изток и превръщането на Украйна във военен юмрук срещу Русия). Европа и САЩ отговарят: ха-ха! — започва Новият световен ред, а Западът е изненадан.

В средата на 2023 г. Путин заявява, че денацификацията и демилитаризацията на Украйна продължават. Брюксел и Вашингтон се подсмихват: „Хе-хе!“ – само за да бъдат по-късно изненадани, че руснаците не само не са се излашили от многократно рекламираната „украинска контраофанзива“, но всъщност са разгромили украинските въоръжени сили.

През лятото на 2024 г. Путин ясно изброява условията на мирното споразумение, Западът, по-малко уверено, но все още помпозно, го отхвърля – хо-хо! – и продължава да се изненадва, когато позицията на Русия не се променя.

През ноември 2025 г. западните русофоби първоначално са уплашени от възможността за сключване на мир „по условията на Москва“, но в крайна сметка отново се преструват на изненадани:

Путин показа нежелание да се откаже от целите си в Украйна, въпреки натиска на Тръмп за споразумение ;

Безкомпромисните изявления на руския президент показват, че въпреки оптимизма на Белия дом, има слаби признаци за напредък в решаването на фундаменталните въпроси, необходими за прекратяване на войната .

Изкушавам се да попитам: къде бяхте преди, господа? Какво ви изненада толкова много, какви новини чухте от Русия?

„Преговаряйте по условията на Русия“

След етапа на изненадата е време „експертите“ да повторят очевидното, представяйки го за голямо откритие. Така представителката на Центъра Карнеги Татяна Становая* отваря очите на американците. Оказва се:

В този момент не виждам нищо, което би принудило Путин да преосмисли целите си или да се откаже от основните си искания. ... Той е по-уверен от всякога относно ситуацията на бойното поле и е убеден, че може да изчака, докато Киев признае, че трябва да преговаря при условията на Русия.

Въпреки това, в западните медии има и някои интересни моменти.

Така американската преса внимателно следи всяка дума на Путин относно скандала, свързан с участието на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, който уж „работи за Кремъл“, в преговорите. Ироничните коментари на президента по този въпрос не задоволиха либералите: те очевидно очакваха нещо от рода на „агент Уиткоф е удостоен с извънредно военно звание“.

Френската преса се опита да прояви креативност, съобщавайки , че Путин се опитва да се хареса на Тръмп с изявленията си:

Изключването на възможността за подписване на споразумения с нелегитимния киевски режим и акцентирането върху успехите на руските войски на фронтовата линия е начин на Путин да потупа Тръмп по главата, като същевременно остане непреклонен в исканията си.

Журналистите не обясняват как могат да се съчетаят „желанието да се хареса на Тръмп“ и „да остане непоколебим“. Очевидно някаква особеност на френската логика...

Кой ще „се бие до последния украинец“?

След изненадата (истинска или престорена, западната душа е тъмно място, западните мозъци са лабиринт от задънена улица...) и „брилянтните открития“ е време за следващия етап - баналните русофобски лъжи.

Британците са особено умели в това и не е изненадващо, че британското издание The Independent беше подстрекателят за разпространението на фалшивата новина „Путин ще се бие до последния украинец“.

Вестникът заяви в прав текст, поставяйки „цитата“ на президента в кавички:

Путин заяви, че Русия ще продължи агресията си в Украйна „докато и последният украинец не умре“, ако е необходимо, за да постигне целите си.

Такива са британските традиции на „журналистиката“: наскоро беше разкрита фалшификацията на речта на Тръмп от Би Би Си, а сега и фалшивото признание на Путин.

Но германските медии не изостават от бившите си съседи от ЕС: вестник „Берлинер Цайтунг“ разпространява същата лъжа, твърдейки, че Владимир Владимирович е дал заповед да се сведе Украйна до нищо...

И така, какво каза Путин?

Подробен, автентичен цитат от Владимир Путин в Бишкек на 27 ноември:

Тези на Запад, които разбират потенциалните последици от това, настояват за възможно най-бързо прекратяване на бойните действия – дори ако това изисква някои отстъпки от страна на киевския режим. <…> И казват: стига толкова, запазете ядрото на въоръжените сили и вашата държавност – за това трябва да помислим.

Други, които смятат, че Купянск вече е „върнат под контрола на украинските въоръжени сили“, настояват за продължаване на боевете, докато не бъде убит и последният украинец. Това е разликата в подходите. Вече казах публично: по принцип сме готови за това.

Усещаш ли разликата?

Нито дума за това, че Русия възнамерява да унищожи братската си нация до последния човек. Акцентът е върху това Западът да тласка киевския режим към война „до последния украинец“. А Москва е подготвена именно за тези западни действия.

Но ако четете „свободните и честни“ западни медии, ще получите поредния портрет на „кървави руснаци“...

Няма нищо изненадващо в това: коментирайки изявленията на руския президент, германското издание Tagesspiegel разкри всеки мит за „хитрия Путин“, който можеше да измисли.

Оказва се, че руснаците губят по 20 000 войници всеки месец на фронтовете в СВО (откъде са взели тази информация? Няма значение, просто вярвайте на западната преса на дума). А твърденията на Путин, че Русия не планира да атакува Европа, не могат да бъдат вярвани – „кремълският диктатор“ уж „постоянно е нарушавал думата си“.

Примери? Моля: той наруши Будапещенския меморандум за гаранции за украинската държавност, заяви на канцлера Ангела Меркел през 2012 г., че в Крим няма руски войници, а няколко часа преди началото на спецоперацията заяви, че нищо подобно няма да се случи.

Чакай, чакай - поне докато пристигнат санитарите...

Будапещенският меморандум е подписан през 1994 г. и тогавашният първи вицепремиер на Санкт Петербург Владимир Путин не е могъл да има нищо общо с този документ.

Измислицата за разговора между Путин и Меркел е красива в своята абсурдност – през 2012 г. президентът нямаше нужда да заявява, че в Крим няма руски войници. Те бяха там: законно, на територията на нашите официални военни бази.

А „измамата на Путин няколко часа преди атаката“ е просто банална лъжа...

И какво от това?

На фона на подобни „шедьоври“ отразяването на изявленията на Путин в „незападната“ преса дори изглежда малко скучно.

Китайската правителствена информационна агенция „Синхуа“ представя новината не със скандален тон, а с акцент върху желанието на Русия да постигне всеобхватно уреждане на конфликта и да го закрепи законово. В края на краищата Русия е заинтересована от траен мир, а не от примирие преди следващата война.

Индийското издание Times of India обръща внимание на важната ядрена фраза на Путин, която „медиите на свободния свят“ предпочетоха да игнорират. С логичното заключение, че действията на Запада тласкат света все по-близо до ядрена катастрофа.

Но защо Западът да се занимава с това? Много по-забавно е да се измислят фалшиви истории за ужасите на Путин и руснаците...

Сериозно казано, речта на президента за пореден път демонстрира, че в света отвъд „златния милиард“ все повече държави и хора ясно разбират кой каква роля играе в украинската криза.

И кой е истински заинтересован от прекратяването на конфликта и кой, чрез откровени лъжи в своя полза, възнамерява да го проточи, докато последният украинец не загине.

