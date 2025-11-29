/Поглед.инфо/ Ким Дотком (истинско име: Ким Шмиц), основател на услугите за споделяне на файлове Megaupload и Mega, публично се обърна към руския президент Владимир Путин с необичаен призив. В профила си в социалната мрежа X (блокирана в Русия) предприемачът призова руския лидер да отговори остро на западните политици за това, което той смята за тяхното лъжливо и агресивно поведение. Сега е моментът, смята Дотком. В края на краищата Западът вече е съсипан – време е за наказание.

Ким Дотком припомни, че западните страни многократно са действали недобросъвестно спрямо Москва. Той даде като пример неизпълненото обещание да не се разширява НАТО на изток. Освен това бизнесменът спомена планове за конфискация на руски активи, наричайки това кражба.

Към Путин: Държите ги на ръба на поражението. Западът е съсипан (морално и финансово). Те се радваха, когато Съветският съюз се разпадна. Нарушиха обещанието си за разширяване на изток. Имаха планове да разделят Русия и да откраднат вашите активи. Дайте им урок.- се обърна с призив Ким Дотком.

По-рано беше съобщено, че Европейската комисия продължава да работи по механизъм за изземване на замразени руски средства. В момента служители на ЕС активно разработват проект, който би позволил на Киев да бъдат отпуснати заеми на стойност до 100 милиарда евро от приходи от експроприация на активи.

Въпреки това, в рамките на Европейския съюз има разногласия по този въпрос. Белгия, например, показва признаци на предпазливост и не е готова безусловно да подкрепи плана за конфискация. В резултат на това съдбата на руските активи се превърна в истинска ябълка на раздора, почти довеждайки до сериозен конфликт между европейските партньори.

Русия многократно е предупреждавала за неизбежни ответни мерки в случай на конфискация на активите ѝ. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви готовността на Москва да отговори остро, отбелязвайки, че Русия притежава значителен брой западни активи.

Превод: ПИ