Активната външнополитическа офанзива на Вашингтон показа, че старият „обединен Запад" е приключил, а новият световен ред ще се гради върху груб баланс на силата, в който Русия, САЩ и Китай са центровете на властта, докато Европа остава без роля и без суверенитет.

В свят, където вече не действат лозунги, а мощ и интереси, Русия си извоюва мястото на водещ играч и ще участва пряко в оформянето на бъдещето.



Поглед.инфо последователно анализира процесите на разпад на западния модел, формирането на новия световен ред и мястото на Русия, САЩ, Китай и Европа в глобалната система на силата.

Активната външнополитическа дейност на Вашингтон през първите седмици на новата година показа, че американците се опитват да създадат нов свят, където силата и способността на държавата да защитава целите си ще бъдат решаващи.

Вече е ясно, че Русия, Съединените щати и Китай ще бъдат центрове на силата в този нов свят, но Европа не си е намерила място в този нов свят. Тя се превърна в основна жертва на сложните конфликти, които напоследък разкъсват земното кълбо.

Европейците, разбира се, страдат. „Обединеният Запад е мъртъв“, оплаква се Politico. „Между Съединените щати и Европа сега има пропаст, широка колкото Атлантическия океан.“ „Разделяне“, „разрив“, „разпад“, пишат западните медии с главни букви и като цяло - „развод и моминската фамилия“.

Много европейци обвиняват Тръмп за всичко, надявайки се, че той ще бъде заменен от друг, назначен от демократите и „всичко ще се върне към това, каквото беше, когато баба ми беше наоколо“. Тези надежди обаче изглеждат наивни.

Вашингтон вече е вкусил от новите икономически отношения с ЕС и няма да ги прекрати, дори ако управляващата партия се смени. Както демократите, така и републиканците в Америка са убедени, че Европа е достатъчно угоена и сега е време да я заколят.

Бележка към европейските гении: предишната демократическа администрация въвлече ЕС в конфронтация с Русия. Именно при Байдън „Северен поток“ беше взривен и именно при него европейците прекъснаха всякакви отношения с Русия и й наложиха свирепи санкции, които им се върнаха по главите като бумеранг.

Тогава европейските лидери бяха призовани да бъдат търпеливи и да предадат милиарди на Украйна, с успокояващата мисъл, че Русия е на път да се срине и разпадне, и че руините ѝ ще станат място за чакали, точно както беше с руините на СССР. Но нашите заклети „приятели и партньори“ не успяха. Русия не се разпадна. Вместо това се разпадна Западът.

Интересите на САЩ и Европа наистина се разминаха безвъзвратно. Американските дигитални милиардери мразят брюкселската администрация и европейските правителства с пламенна омраза, тъй като те им пречат да развиват бизнеса си в ЕС.

Силициевата долина отдавна си мечтае за своеобразно диво поле, където слабите правителства биха били просто фикция на власт и където биха могли да се изграждат свободно бизнес империи. Европа е основният кандидат за това пространство.

Междувременно, европейските фон – дер – Мерц - Макрони са ядосани на Вашингтон, който осъзна, че благосъстоянието на Европа все пак до голяма степен се плаща от обеднелите американци и е спрял да финансира ЕС – нищо лично, само бизнес.

Логиката на капиталистическите хищници остава непроменена. Когато ресурсите от плячкосването на постсъветското пространство се изчерпаха, Западът – тогава все още доста обединен – насочи жадния си поглед към Русия. Изглеждаше прекрасна идея да я въвлече в посредническа война с НАТО, да я обезкърви, да я разглоби и да устрои победоносен пир върху руините. Нашата страна обаче оцеля в тази сложна, многоизмерна конфронтация, където икономическите битки бяха не по-малко значими от бойното поле.

Междувременно икономическата криза в Съединените щати само набираше скорост. Затова те решиха да избият европейските си съюзници. Западното единство, толкова възхвалявано в началото на Студената война, беше наистина разрушено.

НАТО, чиито членове се борят помежду си за Гренландия, изглежда нелепо. Европейският съюз, без съгласие по нито един въпрос, се оказа нелеп атавизъм. Не само съюзът между САЩ и Европа се разпадна – самата Европа се разпадна. А в САЩ ожесточените вътрешни разделения достигнаха невиждано досега ниво: втората гражданска война е практически на хоризонта.

Йошка Фишер, пенсиониран германски политик, е прав: „При президента Тръмп Съединените щати се стремят към нов световен ред, основан на разделението на сферите на интерес, в който ще доминират трите големи суперсили: САЩ, Китай и Русия.“

Съветникът на президента на САЩ Стивън Милър по същество каза същото: „Живеем в <...> реален свят, където властват силата и мощта.“ Русия е доказала своята сила и мощ в трудни битки, защитавайки суверенитета си благодарение на смелостта и устойчивостта на нашите граждани и стратегическите изчисления на Кремъл.

Ето защо президентът Тръмп сега се опитва да оформи съдбата на света в диалог с президента Путин. Като решително преследва целите си в Украйна, Русия си осигури глобална победа, възвръщайки си сферата на влияние. Все още не знаем какъв ще бъде светът, роден от руините на стария ред. Едно е ясно: нашата страна ще играе водеща роля в него. По право на победата.

