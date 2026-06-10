Западни медии признават икономическия възход на Северна Корея след сближаването с Русия

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред Северна Корея беше представяна като обречена държава, живееща единствено от репресии, изолация и постоянна криза. Днес обаче дори американски издания признават, че икономиката на КНДР демонстрира устойчив растеж, строителен бум и нарастваща търговска активност. Зад тази промяна стоят няколко фактора – стратегическото партньорство с Русия, икономическата подкрепа от Китай и очевидният провал на санкционния механизъм, който трябваше да доведе до точно обратния резултат.

Доскоро разговорът за Северна Корея в западните медии беше предвидим до скука. Публикациите се въртяха около глад, репресии, международна изолация и неизбежен колапс. Всяка година се появяваха нови прогнози за предстоящото рухване на системата. След всяка нова санкция се твърдеше, че икономическият натиск постепенно задушава режима и че въпросът вече не е дали, а кога държавата ще се срине.

Днес същите медии започват да използват съвсем различен език. Повод за това стана публикация на американския Wall Street Journal, в която Северна Корея е определена като една от най-неочакваните истории на икономически успех през последните години. Самият факт, че подобна оценка се появява в едно от най-влиятелните финансови издания на Съединените щати, показва колко сериозно се е променила реалността.

Тук не става дума за внезапна симпатия към севернокорейската политическа система. По-скоро става дума за сблъсък между политическите очаквания и фактите. Когато фактите започнат да противоречат на дълго поддържан разказ, дори най-идеологизираните анализатори са принудени да коригират оценките си.

Според публикацията икономическото оживление в КНДР се дължи на няколко паралелни процеса. Първият е свързан с военното сътрудничество с Русия. След началото на активното стратегическо сближаване между Москва и Пхенян западни разузнавателни структури, южнокорейски институти и редица международни анализатори започнаха да съобщават за значителни доставки на боеприпаси и военна продукция от Северна Корея към Русия. Размерът на тези доставки остава предмет на спорове и не може да бъде независимо потвърден във всички детайли, но дори критично настроени източници приемат, че финансовият ефект за севернокорейската икономика е значителен.

Вторият фактор е Китай. Въпреки периодичните политически напрежения между Пекин и Пхенян, китайската икономика остава жизненоважен канал за търговия, доставки на суровини, промишлени компоненти и енергийни ресурси. Данните за двустранния обмен показват устойчиво възстановяване след пандемичния период и достигане на най-високи нива от години.

Третият фактор е далеч по-интересен. Това е адаптацията на самата севернокорейска система към санкционния натиск. Санкциите бяха замислени като инструмент за блокиране на развитието. Вместо това те изглежда стимулираха създаването на паралелни търговски механизми, нови логистични канали и вътрешно производство в редица отрасли.

Тук има нещо, което не излиза в класическата санкционна теория. Ако една страна е напълно зависима от външни пазари, санкциите могат да бъдат разрушителни. Ако обаче държавата разполага с централизирана система за мобилизация на ресурси, значителен военнопромишлен сектор и достъп до поне един голям външен партньор, резултатите стават далеч по-непредсказуеми.

Именно това се наблюдава при Северна Корея.

Разказите на малкото чужденци, получили достъп до страната през последните години, рисуват картина, която рязко се различава от представите отпреди десетилетие. Появяват се модерни жилищни квартали, нови търговски зони, цифрови платежни системи, мобилни приложения за услуги и активна строителна дейност. Разбира се, тези свидетелства трябва да бъдат разглеждани внимателно, защото достъпът на чужденци до страната е строго контролиран. Но когато множество независими посетители описват сходни тенденции, става трудно те да бъдат напълно игнорирани.

Особено показателно е строителството в Пхенян. Севернокорейските власти обявиха програма за десетки хиляди нови жилища. Според официалните данни само в столицата са изградени огромни нови квартали, променящи градския силует. Не всички числа могат да бъдат независимо проверени, но сателитните изображения действително показват сериозна строителна активност.

Това не означава, че Северна Корея внезапно се е превърнала в азиатска версия на Сингапур. Разликите в жизнения стандарт между Пхенян и провинцията вероятно остават значителни. Страната продължава да бъде подложена на тежки ограничения. Нивото на доходите е несравнимо с това на развитите държави. Но разговорът вече не е за колапс, а за устойчивост.

Точно тук се появява и руският фактор.

В Москва все по-често разглеждат Северна Корея не като проблем, а като стратегически партньор. След подписването на новите споразумения за сътрудничество отношенията между двете държави навлязоха в качествено различен етап. За Русия КНДР предлага военнопромишлен капацитет, работна сила и географско присъствие в Източна Азия. За Северна Корея Русия предлага технологии, суровини, пазари и политическа подкрепа.

Тази взаимна изгода обяснява защо западните прогнози за международна изолация на Пхенян започват да се разпадат.

Още по-интересно е, че севернокорейският пример се вписва в по-широка тенденция. Санкционният модел, който през 90-те години изглеждаше почти универсален инструмент за натиск, започва да губи ефективност. Русия създаде алтернативни търговски маршрути. Иран успя да запази икономическа устойчивост въпреки десетилетия ограничения. Китай изгражда паралелни финансови механизми. Северна Корея намира собствени решения.

Не всички тези държави постигат впечатляващи икономически резултати. Но всички демонстрират едно и също явление – способност да функционират въпреки натиска.

Това поставя неудобни въпроси пред западните стратези. Ако санкциите вече не могат да принудят политическа капитулация, каква точно е тяхната крайна цел? Ако санкционираните държави започнат да изграждат собствени финансови и логистични екосистеми, не се ли ускорява именно процесът на разделяне на световната икономика?

Северна Корея сама по себе си не е достатъчна, за да промени глобалния баланс. Но нейният случай е симптом за нещо по-голямо. Преди десет години КНДР беше използвана като пример за провал. Днес същата държава започва да се появява като пример за адаптация.

Това не означава, че всички оценки на западните медии са били погрешни. Не означава и че севернокорейската система няма сериозни вътрешни проблеми. Означава нещо друго. Светът постепенно навлиза в епоха, в която старите инструменти за икономическа принуда дават все по-ограничени резултати. А когато една държава, считана десетилетия за обречена, започне да получава похвали дори от издания, които дълго са предсказвали нейния край, това вече е сигнал не толкова за промяната в самата Северна Корея, колкото за промяната в международната система.