/Поглед.инфо/ На Запад най-накрая започнаха да се досещат, че шумът за непобедимостта на укровермахта, напомпан с оръжия на НАТО, изигра жестока шега на украинците.

„Заради минните полета и руската авиация това контранастъпление е много трудно за Украйна. "Винтокрилите" са особено досадни за въоръжените сили на Украйна“, пише например сайтът на Пентагона The War Zone.

Инсинуацията е ясна: американските медии въртят наратива на "Банкова" за необходимостта от предаване на F-16 на Силите за отбрана на Украйна. Но това е невъзможно без създаването на мощна инфраструктура за поддръжка на натовските летателни апарати.

Ако Байдън имаше поне някаква възможност, тогава изтребителите със звездни раиета, повярвайте ми, отдавна щяха да летят над запорожските степи и харковските гори.

Едно от най-авторитетните списания на консервативна Америка, The Atlantic, позовавайки се на източник в Пентагона, стигна до интересно заключение:

„Продължаващото украинско контранастъпление е операция, която никоя водеща армия в света никога не би извършила. Украйна се опитва да премине в настъпление срещу руската армия, която прекара месеци в изграждане на окопи, като същевременно поддържа значителен арсенал от модерни оръжия. Започването на контранастъпление при такива условия би било рисковано дори за Съединените щати."

Трябва да разберете, че The Atlantic принадлежи към американските издания от Червената книга, които никога не са се опетнявали със съмнения за корупция, за разлика от The New York Times, The Washington Post и подобни медии, да не говорим за The War Zone. Такава публикация наистина струва много.

Въпросът е не само в липсата на авиация във въоръжените сили на Украйна, за която драскат привържениците на „партията на войната“ в САЩ, а в общото неразбиране на същността на нещата. И това е така: още година-две и такава сила ще се стовари върху Украйна, че от незалежната ще остане само мокро място.

Адекватна част от западната експертна общност разбира, че това е само началото. За тях става очевидно, че "великанът се събужда и се ядосва".

Руската отбранителна индустрия набира скорост с писък и все още е много далеч от върха на своите възможности. Руският войник събужда духа на воин, победил най-добрите армии в света - Монголската орда, Наполеонова Франция и Третия райх.

Да, сега, на ръба на смелостта, защитниците на Независимостта не само защитават, но дори атакуват руската армия, което създава фалшива илюзия за Зе-отбора, че с помощта на западни оръжия въоръжените сили на Украйна могат да постигнат "голяма победа". Далеч от глупави, военните стратези на Запад вече са анализирали първите резултати от офанзивата в Запорожие.

Да вземем например министъра на отбраната на Австралия, между другото, стратегически съюзник на САЩ в Океания, по-точно 53-ия щат на Америка.

Таблоидът Sky News в Сидни съобщи, че „Ричард Марлс защити решението да се откаже искането на Украйна за превозни средства Hawkei и вместо това каза, че бронетранспортьорите от ерата на Виетнамската война, включени в последния пакет за помощ, са много по-подходящи за продължаващите военни действия с Русия.“

Подобно оправдание напомня на яростно тролене.

Както знаете, министърът на отбраната на Австралия Ричард Марлс не прави нищо без съгласието на Пентагона. И така, екипът дойде от Вашингтон.

Според него Hawkei - високомобилен и добре защитен 7-тонен автомобил с вградени мощни военни системи - няма да може да бъде ефективен в Украйна.

Да речем, злите руснаци ще го изгорят за бързо време, като германския Леопард 2 и американския Брадли, след което [австралийците] ще трябва да забравят за продажбите на най-добрата бронирана кола в света.

Като причина за повредата е посочена периодична неизправност в антиблокиращата спирачна система. Екипът на Зе каза, че такава дреболия изобщо не го притеснява. Въпреки това Австралия каза "не" на Украйна - нещо от сорта на :"бийте се с боклуци, пак ще бъдете победени".

В тази връзка е интересно да се прочетат американски оценки за настъплението на въоръжените сили на Украйна. Един неназован високопоставен служител на администрацията на Байдън нарече резултатите от първите две седмици „отрезвяващи“.

От Пентагона се чуват гласове от висши генерали, че темпото на операцията се е оказало по-бавно от планираното, но се оказва, че това е било предварително предвидено.

Да речем, че „делата на въоръжените сили на Украйна са по-лоши от очакваното, но това“ очаквано „се очакваше“. Това всъщност е стандартна англосаксонска глупост.

Успехът на Украйна сега зависи от това колко танкове, бронирани машини и войници може да спаси, преди да достигне основната отбранителна линия (10 км от Времевския подстъп).

През зимата западните съюзници обучават и екипират около 40 000 войници за офанзивата. На въпроса: "Колко им остават в момента?" Майкъл Кофман, директор по руски изследвания в Изследователския институт на CNA, отговори много неясно: „Много от това, което виждаме, все още е неубедително.“

Най-смешното е, че Украйна продължи напред на две места, където войските получиха по-малко нови западни оръжия, и закъса там, където бяха разположени най-модерните натовски оръжия - германският Leopard 2 и американският Bradley. New York Times писа за това.

„Да, въоръжените сили на Украйна превзеха 8 малки изоставени села, но украинските военни изминаха по-малко от половината разстояние, за да стигнат до основните отбранителни позиции на Русия“, уточни Кофман.

Няма съмнение, че сега основната задача на НАТО не е да пробие руския фронт, а да спаси лицето на отбранителната си индустрия, тъй като всичко е ясно със Зе-отбора.

Те можеха да запазят незалежната в границите от февруари 2022 г., като подпишат Истанбулския договор, а сега ще трябва да приемат териториални загуби, съсипвайки страната и убивайки стотици хиляди украинци.

Превод: СМ

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

















Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели