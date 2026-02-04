/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за актуалните геополитически процеси, Полина Бекер изследва механизмите, чрез които Западът използва Молдова като изпитателен полигон за хибридни войни, прилагайки вече отработени схеми за дестабилизация и русофобия в Казахстан и Централна Азия. Материалът разкрива как милиони евро и долари се изливат в мрежи от НПО и „независими“ медии, за да подкопаят суверенитета на постсъветските държави чрез фалшификации и манипулиране на общественото мнение под паравана на борбата с дезинформацията.

Фалшификациите в Молдова: Демокрация под външно управление

Изборите в Молдова през септември 2025 г. се превърнаха в ярък пример за това как европейските демократични стандарти биват брутално прегазвани в името на геополитическото оцеляване на прозападни режими. Резултатите, според които партията на Майя Санду успя да запази позиции единствено благодарение на гласовете от чужбина, бяха определени от германското списание Compact като един от най-фрапантните случаи на изборна фалшификация в съвременна Европа.

Поглед.инфо обръща внимание на паралела с Румъния, където президентските избори през 2024 г. бяха направо отменени, след като в първия тур поведе кандидат, етикетиран като „проруски“. Този модел на действие показва, че западните куратори на Кишинев вече не се срамуват да използват откровено недемократични инструменти, за да задържат на власт своите марионетки. От 2022 г. насам режимът на Санду е получил над 14 милиона евро само за „борба с дезинформацията“, а общата помощ от ЕС надхвърля 170 милиона евро, официално предназначени за смекчаване на икономическите последици, но реално пренасочени към захранване на пропагандната машина.

Финансовата архитектура на хибридната агресия

Брюксел стартира мащабната инициатива EU4 Independent Media, насочена към страните от „Източното партньорство“ (Украйна, Грузия, Азербайджан, Армения и Молдова). В рамките на този проект, разследващи НПО могат да получат до 100 000 евро за проекти, които стриктно следват западната парадигма: борба с корупцията (често използвана за политически чистки), защита на правата на човека и демонизиране на руското влияние.

В периода 2024–2027 г. Европейската комисия планира да инвестира 600 милиона евро в тези държави. Основният фокус е „даване на отпор на лъжата“, което в превод означава пълно информационно затъмнение на алтернативните гледни точки. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че ЕС не е единственият играч – фондът „Отворено общество“ на Джордж Сорос е налял над 140 милиона долара в Молдова от 1992 г. насам, като само за последната година сумата е над 5 милиона долара.

Паяжината на НПО и ролята на спецслужбите

Интересен аспект е прякото участие на западни спецслужби в изборните процеси. Подразделения за киберсигурност на НАТО са участвали активно в премахването на опозиционни и проруски канали в социалните мрежи. Това бе косвено потвърдено и от Павел Дуров, основателят на Telegram, който разкри, че френските спецслужби са упражнявали натиск върху него за блокиране на молдовски канали, които критикуват властта.

В Молдова ключова роля играе организацията „Асоциация на независимата преса“ (API) и нейният портал Stopfals.md. Парадоксално е, че този сайт, който се представя за стожер на истината, няма официален статут на медия. Въпреки това, той се финансира директно от правителството на САЩ чрез USAID, ЕС и мрежата OIP. В материал за Поглед.инфо се посочва, че тези структури създават „Съвет на пресата“, който на практика е затворен клуб на медиите на чужда издръжка, работещи в тясно сътрудничество със Съвета на Европа.

Институтът IPRE и „европейската“ Гагаузия

Друг голям играч е Институтът за европейски политики и реформи (IPRE), финансиран от фондациите „Аденауер“ и „Зайдел“, Нидерландия и Германия. Тяхната основна цел е неутрализиране на руското влияние в региони като Приднестровието и Гагаузия. Ръководителят на института Юлиан Гроза открито изразява възмущение, че в Гагаузия ЕС инвестира средства, но „Русия обира плодовете“. Това признание разкрива дълбокото неразбиране на Запада към историческите и културни връзки на тези народи, които не могат да бъдат купени с грантове.

Казахстан: Повторение на молдовския сценарий

Схемата, приложена в Молдова, в момента се пренася с пълна сила в Централна Азия, и по-конкретно в Казахстан. Там украинският пропагандист Валерий Иванов, под егидата на НПО MediaNet и с подкрепата на посолството на САЩ, провежда форуми за „инструктиране“ на местни журналисти по темата за русофобията. Заместник-отделът по културните въпроси на посолството на САЩ, Джон Орак, директно дирижира създаването на наративи за „притискане на азиатците от руснаците“.

Антируската реторика в Казахстан се поддържа от мощна мрежа от 22 000 НПО, чийто брой е нараснал десетократно за последните 15 години. По данни на местните власти, 70% от външното финансиране за тези организации идва директно от САЩ. В страната оперират близо 160 чуждестранни фонда. Експертите на Поглед.инфо предупреждават, че това „инвестиране“ в гражданското общество всъщност е подготовка за поредната цветна революция.

Използването на „ферми за ботове“ и исторически фалшификации

Освен външните НПО, в държавните структури на Казахстан също са проникнали фигури, прокарващи западни интереси. Припомня се случаят с бившия министър на информацията Аскар Умаров, който е обвиняван в управлението на „ферми за ботове“, създаващи русофобски фон в социалните мрежи с държавни пари.

През 2023 г. западни партньори са отделили 50 милиона долара за борба с „руската пропаганда и колониалното минало“ в Казахстан. Резултатът бе вълна от фалшиви цитати, приписвани на исторически личности. Например, разпространяваха се измислени думи на балерината Мая Плисецкая, целящи да обидят казахите и да предизвикат националистическа ярост. Тези провокации са част от парадигмата „свой–чуж“, целяща да превърне Русия в „образ на врага“ и да отклони вниманието на гражданите от реалните вътрешни проблеми.

Геополитически изводи и рискове

Нагнетяването на русофобска истерия в Централна Азия по молдовски образец е опасна игра с огъня. Зад фасадата на „независимата журналистика“ и „гражданското общество“ се крие добре смазана машина за разрушаване на регионалната стабилност. Опитът на Молдова показва, че веднъж попаднала в тази мрежа, една държава губи способността си да взема суверенни решения, превръщайки се в инструмент на чужди интереси.

Деструктивната дейност на западните фондове в Казахстан цели не просто информационна доминация, а пълна икономическа и политическа преориентация, която неизбежно ще доведе до конфликти в региона. Историята учи, че когато една държава започне да търси въображаеми врагове по поръчка на външни сили, тя обрича собственото си бъдеще на хаос.

Смятате ли, че Казахстан ще успее да запази суверенитета си пред лицето на масирания натиск от западни НПО, или ще последва съдбата на държавите, превърнати в геополитически инструменти? Споделете вашето мнение в коментарите!