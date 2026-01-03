/Поглед.инфо/ Според твърдения от Вашингтон, американска военна операция е довела до залавянето на Николас Мадуро, докато Каракас е подложен на удари и страната обявява извънредно положение. Информацията остава противоречива, без независимо потвърждение, но ескалацията вече променя геополитическия баланс в Латинска Америка и поставя Венецуела пред най-тежката криза от десетилетия.

Военна ескалация и удари срещу Венецуела

Съединените щати стартираха широко разгръщани военни удари срещу обекти във Венецуела, включително в столицата Каракас и ключови военни бази, което предизвика експлозии, паника и отключване на извънредно положение в страната. Правителството на Мадуро окачестви действията като империалистическа военна агресия.

Твърдения от САЩ: Мадуро е „заловен и изведен“

Президентът Доналд Тръмп обяви, че:

- Николас Мадуро и съпругата му са били задържани от американски сили.

- Според изявлението им те са изведени извън Венецуела и се подготвят да бъдат изправени пред съд в САЩ по наказателни обвинения (включително обвинения за нарко-тероризъм, които вече са заведени срещу тях) — каза сенаторът Майк Лий, цитиран от американски официални лица.

Твърди се, че операцията е изпълнена с участието на елитното подразделение Delta Force на армията на САЩ, използвано и при предишни високопрофилни мисии.

Неясноти и официални реакции

Въпреки тези изявления към момента няма независимо потвърждение от венецуелското правителство или международни наблюдатели за задържането на Мадуро или за това къде той и съпругата му се намират.

Вицепрезидентът Делси Родригес призова САЩ да предоставят доказателства, че Мадуро е жив и къде е, подчертавайки, че венецуелското правителство в момента не разполага с такава информация.

Това означава, че информацията за ареста и изнасянето от страната на Мадуро идва основно от изявления на американски представители, но не е независимо верифицирана от трети страни или от официални венецуелски източници.

Контекст на конфликта

Това развитие идва на фона на: