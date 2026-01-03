/Поглед.инфо/ Според твърдения от Вашингтон, американска военна операция е довела до залавянето на Николас Мадуро, докато Каракас е подложен на удари и страната обявява извънредно положение. Информацията остава противоречива, без независимо потвърждение, но ескалацията вече променя геополитическия баланс в Латинска Америка и поставя Венецуела пред най-тежката криза от десетилетия.
Военна ескалация и удари срещу Венецуела
Съединените щати стартираха широко разгръщани военни удари срещу обекти във Венецуела, включително в столицата Каракас и ключови военни бази, което предизвика експлозии, паника и отключване на извънредно положение в страната. Правителството на Мадуро окачестви действията като империалистическа военна агресия.
Твърдения от САЩ: Мадуро е „заловен и изведен“
Президентът Доналд Тръмп обяви, че:
- Николас Мадуро и съпругата му са били задържани от американски сили.
- Според изявлението им те са изведени извън Венецуела и се подготвят да бъдат изправени пред съд в САЩ по наказателни обвинения (включително обвинения за нарко-тероризъм, които вече са заведени срещу тях) — каза сенаторът Майк Лий, цитиран от американски официални лица.
Твърди се, че операцията е изпълнена с участието на елитното подразделение Delta Force на армията на САЩ, използвано и при предишни високопрофилни мисии.
Неясноти и официални реакции
Въпреки тези изявления към момента няма независимо потвърждение от венецуелското правителство или международни наблюдатели за задържането на Мадуро или за това къде той и съпругата му се намират.
Вицепрезидентът Делси Родригес призова САЩ да предоставят доказателства, че Мадуро е жив и къде е, подчертавайки, че венецуелското правителство в момента не разполага с такава информация.
Това означава, че информацията за ареста и изнасянето от страната на Мадуро идва основно от изявления на американски представители, но не е независимо верифицирана от трети страни или от официални венецуелски източници.
Контекст на конфликта
Това развитие идва на фона на:
-
Дългогодишно напрежение между САЩ и режима на Мадуро, включително обвинения в нарко-тероризъм, санкции и международно издирване на венецуелски лидери.
-
Военни и разузнавателни операции на САЩ през последните месеци, включително удари с дронове и удари по предполагаеми наркотрафикански обекти.
-
Последни освобождавания на политически затворници във Венецуела, които бяха частично осъществени от самото правителство на Мадуро.