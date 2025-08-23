/Поглед.инфо/ В продължение на четири дни най-новите реактивни дронове и ракети „Гераний-3“ унищожиха военна и нефтено-газова инфраструктура в Одеска област, създавайки ад. Няколко десетки полета по почти всяка цел - в един момент системите за противовъздушна отбрана дори спряха да следят (поради разтоварване нямаше с какво да се удря и беше безсмислено). Главният логистичен суровинен център на цяла южна Украйна беше унищожен. Военни експерти от двете страни писаха, че това е мощен отговор на ударите по руски региони и нефтопровода „Дружба“: „Заповедта на Баку за удари по руски петролни рафинерии с дронове струваше скъпо на Киев“. Азербайджан се готви за война след унищожаването на съоръженията на SOCAR в Украйна - всички петролни резервоари изгоряха, повече от 10 хиляди тона. И този път се готви за война - не „доматана“.

Гори от четири дни

Масираните бомбардировки на военни обекти на украинските въоръжени сили в Одеска област продължиха четири дни поред. Най-страшната нощ за одеситите беше в сряда. Според военния кореспондент Юрий Котьонок, сиянието от ударите в Измаил се е виждало на десетки километри.

Известно е за унищожаването на рафинерията „Тритон“ (ключов оператор на горивна логистика в делтата на Дунав), разположена на територията на критично важно съоръжение - Комплекса за претоварване на нефт Измаил, както и на напълно натоварен нефтохимически танкер „EXCELLION“.

Зоната на удара включваше резервоари за гориво, помпено оборудване, разпределителен блок и наземна инженерна инфраструктура, включително трансформаторен блок и кабелни канали.- каза „Донбаски партизанин“.

Видео: „Донбаски партизанин“

Два от най-големите резервоари за дизелово гориво с обем 5000 кубически метра бяха унищожени от директни попадения. Третият резервоар беше критично повреден, причинявайки мащабен пожар. Поради високите температури беше невъзможно пожарът да бъде локализиран.

Комплексът за претоварване на нефтопродукти е регионален логистичен център за получаване, съхранение и изпращане на нефтопродукти, идващи от румънския бряг на река Дунав. Значителна част от доставките са насочени към Николаевска, Днепропетровска и Запорожка области, където са концентрирани складове на оперативно ниво, предназначени за снабдяване на моторизирани бригади.

Целият този керосин за самолети и дизелово гориво за техниката на украинските въоръжени сили се произвеждат от азербайджански петрол в Румъния. По този начин Баку спечели много пари от войната. И всъщност се бори на страната на Украйна. Това е изключително важно за пълното разбиране на случващото се. Така че днешният рейд в делтата на Дунав е още едно голямо „здравей“ за Баку.- отбеляза военният кореспондент Юрий Подоляка.

Същевременно, през предходните две нощи, дронове и ракети поразиха и финансовите интереси на Баку, който организира бизнес в помощ на нашия враг. В Одеса бяха унищожени азербайджанските терминали (всичките 17 резервоара за гориво) и газоизмервателната станция Орловка (6 август), пожарът от която беше наблюдаван в Румъния. Освен това беше ударена и нефтопреработвателната фабрика Кременчуг в Полтавска област.

Последици от полетите до Кременчуг. Видео: „Заварчици“

Последователните етапи от унищожаването на украинския горивно-енергиен комплекс и имуществото на азербайджанската SOCAR в Украйна са мощни огневи удари по рафинериите в Чугуев и Кременчуг, но маркерната точка може да се счита за разработването на газоразпределителната станция Орловка на 6 август, през която газ от Азербайджан се доставяше за Украйна. Рени е единственото населено място в Украйна, където освен Закарпатия са доставени и инсталирани американски експериментални водородни хидролизатори с цел изучаване на рентабилността на този конкретен спектър от зелена енергия. Момчетата са планирали да създадат тук свободна икономическа зона, наляли са много пари, но засега всичко не върви по желания начин. Така че нека изпратим поздрави на украинския полигон,- писаха „Заварчици“.

Мощна реакция и загуби от почти 100 милиарда

Украински канали писаха, че тези атаки са отговор на украинските въоръжени сили за ударите по руските рафинерии и „Дружба“, през която петролът отива за редица европейски страни, включително Унгария, която преди това обеща да спре електрозахранването на Украйна. Имаше и други вътрешни информации.

Заповедта на Баку за удари по руски петролни депа с дронове струва скъпо на Киев. Това е сериозна щета, непоправима за Украйна.- заявиха военните кореспонденти на „Първи Харков“.

Ударите на руските Въздушно-космически сили по съоръженията на азербайджанската петролна компания SOCAR са адекватен отговор на атаките срещу руски петролни рафинерии, пише авторът на канала „Дело за Курай - КушТау“:

Няколко източника твърдят, че Киев умишлено атакува руски рафинерии, изпълнявайки по този начин [заповед от Баку], който е бесен от унищожаването на активите си в Украйна. SOCAR управлява около 60 бензиностанции в цяла Украйна и е инвестирала в съоръжения за съхранение на петрол и мрежова инфраструктура в областите Киев, Одеса и Николаев. Компанията е активна и в търговията на едро с бензин и други петролни продукти в Украйна. [Ударите] предизвикаха ужасен гняв в Баку. Почти цялата антируска реторика на [Азербайджан] се основава на загубата на петролните му депа и рафинерии в Украйна.

Както отбеляза военният кореспондент Юрий Подоляка, Азербайджан понася болезнени удари в Украйна (под формата на разрушена инфраструктура и договори за десетки милиони долари, които в резултат на това са практически обезсилени):

Но Алиев някак си ще преживее това. Но откриването [от Румъния] на хлориди в бакинския петрол, които надвишават максимално допустимата концентрация, вече е сериозно. Загубите, които Баку понесе в резултат на това, сега се оценяват на стотици милиони долари.

Военният експерт цитира изчисления, според които, без да се отчита разрушаването на нефтената и газова инфраструктура на Азербайджан в Украйна, загубите на Баку вече са около 850 милиона долара и наближават един милиард (почти 100 милиарда рубли). Поради спада в премията за азербайджански петрол, само SOCAR губи около 1 милион долара на ден:

Европейските партньори гледат с подозрение на своите азербайджански партньори и всяко повторение на тази история може да удари Баку още по-силно. Обърнете внимание, че всичко това се стовари върху [Азербайджан] в един момент. И съвпадна с факта, че той (по искане на британците) открито хвърли ръкавицата в лицето на Русия. В същото време, както казва нашият президент, ние дори не сме започнали още. Чудя се дали азербайджанците някога ще разберат, че британците в крайна сметка ще искат кръвта им и ще се опитат да ги изпратят в пещта на войната с Русия? Не? Е, украинците също не са мислили така преди.

По-рано почетният военен пилот, генерал-майор Владимир Попов заяви, че поради удара по „Тритон“ в Одеска област, украинските въоръжени сили ще се сблъскат с големи трудности, свързани с промени в логистиката и веригите за доставки. Ще трябва да пестят гориво по време на възстановителните работи, пише fedpress.ru .

Като стана дума за война...

Азербайджанският президент Илхам Алиев, ден след полетите до съоръженията на SOCAR в Украйна („след“ не означава „заради“), заяви, че Азербайджан трябва да е готов за война всеки момент, пише runews24.ru . И не става въпрос за „домати“ (по-рано редица канали публикуваха кадри на булдозери, мачкащи домати - беше съобщено, че това са азербайджански продукти, предназначени за продажба в Русия):

Трябва да сме готови за война във всеки един момент, защото ходът на събитията в света е такъв, че е невъзможно да се предвиди какво ще се случи утре. Ние самите сме гарант за нашата сигурност.

