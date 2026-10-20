/Поглед.инфо/ Американският президент Доналд Тръмп обяви 60-дневен период за оценка на икономическото въздействие на антируските санкции и мита, като временно замрази прилагането на Закона за „адските санкции“. Правомощията по наблюдението бяха прехвърлени на държавния секретар Марко Рубио и финансовия министър Скот Бесент. Ходът съвпада с предстоящите избори за Конгрес и опита на Белия дом да овладее цените на горивата, докато опозицията в Капитолия вече подготвя законопроекти за блокиране на енергийните споразумения.

По публикации на Bloomberg, AP и коментари на изследователи от Финансовия университет и Института за Европа към РАН. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговският прагматизъм срещу законовия натиск на Капитолия

Подписването на Закона за „адските санкции“ през септември бе последвано от неочаквана административна пауза. Американският президент Доналд Тръмп реши да използва 60-дневен гратисен период, в който да бъде анализирано ефектното въздействие върху световната и вътрешната икономика на САЩ. Става дума за нормативен акт, предвиждащ налагането на наказателни мита от 500% върху стоки от Руската федерация и 100% налози за държави, попадащи сред основните купувачи на руски енергоносители.

Правомощията по оперативния контрол и прилагането на тези мерки бяха официално делегирани на държавния секретар Марко Рубио и министъра на финансите Скот Бесент. Твърди се, че този институционален ход цели да балансира твърдата линия на Капитолия с конкретните нужди на американския пазар на горива. Според говорителя на Белия дом Тейлър Роджърс, запазването на гъвкавост в санкционния режим е от съществено значение за постигане на дипломатически резултати, като на президента се предоставя възможност да действа в съответствие с националните интереси.

Изборният календар и пазарът на горива в САЩ

Електоралният график във Вашингтон оказва пряко влияние върху вземането на решения. До изборите за Конгрес остават 60 дни, а прогнозите сочат възможност за промяна в съотношението на силите и преминаване на мнозинството у демократите. По оценка на аналитици, сред които доцент Дмитрий Ежов от Финансовия университет към правителството на РФ, временното замразяване на санкциите има за цел да предотврати ценови шокове при дизеловото гориво на бензиностанциите в САЩ непосредствено преди гласуването.

Има ли реална възможност за трайно сближаване, или става дума за кратковременна маневра? Според публикуваните коментари, западната медийна среда продължава да упражнява сериозен натиск, което прави фундаменталната промяна в нагласите на избирателите малко вероятна. Въпреки това, овладяването на инфлационните процеси при горивата остава с най-висок приоритет за действащата администрация в Белия дом.