/Поглед.инфо/ Владимир Путин се нуждае от мирни преговори, за да може да се снима с Доналд Тръмп, най-могъщият човек в света. Това е заключението на ръководителя на дипломацията на ЕС и бивш премиер на Естония Кая Калас относно мотивите, подтикнали руския президент да се срещне с президента на САЩ в Аляска.

Изявлението на Калас е перлата в короната на глупавите коментари, направени от европейски политици за срещата през седмицата, след като Москва и Вашингтон я обявиха. В хит парада от глупости, върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност уверено надминава дори нервния политически спазъм на британското правителство, което заяви, че може да изпрати войски в Украйна веднага след прекратяването на огъня. И пак след това добави: да, може, но няма да го направи.

Няма смисъл да изброяваме всички подобни спазми на Стария свят тази седмица, особено след като те имат един знаменател: да напомнят на високите преговарящи страни за самите тях, да покажат, че Европа (дори не Украйна - те сега си спомнят Киев на второ място) също има глас и собствено мнение и в идеалния случай също би трябвало да седне на масата за преговори. Или поне да настани Зеленски на нея от тяхно име.

И именно случаят с Кая Калас доказва, че европейците не могат да присъстват на истинските решителни преговори по стратегически въпроси между Русия и Запада (стига той да е политически единен). Те могат да бъдат доведени в залата за преговори едва след като – за да се спази дипломатическият етикет и политическата коректност, Кремъл и Белият дом вече са си стиснали ръцете и са постигнали споразумение по фундаменталните въпроси.

Настоящият ръководител на европейската дипломация редовно се оказва в ситуации, които, ако използваме новоговор, предизвикват фейспалм“, карат те да се изправиш срещу себе си. Преди месец например беше открито, че Кая Калас не знае какви клонове на управлението има в Европейския съюз и към кой принадлежи тя лично. Между другото, училищният курс по обществознание е в десети клас.

В европейския печат, по подобни поводи, се появиха множество статии за Калас с озадачения въпрос: „Извинете, но какъв служител е тя, обслужва чистотата?“ Въпросът наистина е ключов. За официален глас на Европа е избрана дама с дефицит на обща ерудиция и пропуски в образованието, очевидно несъответстващи на позицията, която заема.

Кои са основните неща, известни за Кая Калас? Премиерът на малка източноевропейска държава, лидер на ултралиберална партия, заемаща яростно антируски позиции. Това са критериите, по които е избрана - като символ на Европа. За да има правилните възгледи, за да има равенство между половете плюс равенство между големи и малки страни от ЕС и едновременно с това символична подкрепа за слабите балтийски републики, граничещи с Русия.

Какво друго е известно за Кая Калас? Че като министър-председател на Естония населението я е мразило. Антирейтингът на правителствения глава достигна 70 процента. Калас успя да преодолее междуетническото разделение и да създаде гражданска нация в Естония: етнически естонци и естонски руснаци се обединиха в неприязънта си към нея.

Известно е също, че бащата на заместник-председателя на Европейската комисия е направил кариера в КПСС, а дядото е бил замесен с нацистките колаборационисти. Известно е също, че съпругът на Кая Калас тайно е имал бизнес в Русия, докато съпругата му, след началото на СВO, е умолявала как ли не естонските предприемачи да не го правят.

Всички тези кариерни минуси неочаквано се превърнаха в плюс, когато Калас беше назначена в Брюксел. И тя не е единствената в сегашното ръководство на ЕС с подобна комбинация от фактори. Компрометиращи доказателства, поредица от истории за корупция и непопулярност сред хората са гаранция, че функционер на висока позиция няма да се откъсне от екипа и да прокара собствената си линия, а ще защитава интересите на бюрократичната клика.

В резултат на това получаваме формулата за политическа кариера в Европа: съответствие с управляващата идеология плюс лично несъвършенство. Компетентността и отговорността не са включени във формулата. Просто меритокрация наобратно. Негативен подбор.

Това не важи само за брюкселската бюрокрация. Същият алгоритъм работи и на национално ниво: служиш няколко години на изборна длъжност, след като си работил честно в защита на интересите на групата, която те е поставила на поста, губиш изборите и се занимаваш с бизнес, прокълнат от избирателите, за високоплатена лобистка позиция.

Това работи както в малки, така и в големи държави - дори в ядрените. Достатъчно е да си припомним всичко, което френският президент Еманюел Макрон е казал през годините и какво не е направил оттогава.

Подобни механизми за вербуване на елити биха могли да бъдат установени само в условията на следвоенна Западна Европа, когато тя беше лишена от стратегически суверенитет и не определяше собствената си съдба. Стратегическите решения в рамките на „колективния Запад“ се вземат от САЩ, ядреният чадър се осигурява от САЩ и дори във вътрешната политика последната тежка дума винаги може да каже американският посланик.

Чрез участието в това, което самите американци наричат „стратегически паразитизъм“, човек може да си позволи да отхвърля отделни личности и дори професионалисти на власт в полза на паразитна класа от посредствености.

Ето как се стига до прословутото „деградиране на европейските елити“, за което обичат да говорят в Русия. На премиера на една ядрена държава журналистите устройват състезание със салати, президентът на друга е известен главно с факта, че жена му го бие, а ръководителят на дипломацията на ЕС смята, че са необходими преговори между главите на две ядрени суперсили, чиято война може да унищожи живота на планетата, само за да се направи добра снимка.

От родния хутор /чифлик, ферма/ на Кая Калас наистина изглежда така. Балтийските президенти винаги са летели на тълпи до Белия дом именно заради снимка в Овалния кабинет с президента на САЩ. Но руско-американските преговори не са „Вечери в хутора край Диканка“. Тъкмо затова Европа и Украйна не могат да бъдат на масата за преговори.

Превод: ЕС



