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Защо щатските корпорации игнорират политическите директиви от Вашингтон
Политическите декларации във Вашингтон за "декуплинг" (икономическо разкачване) и връщане на индустриалното производство на американска земя катастрофират в суровата финансова реалност. Докато Белият дом продължава да разширява санкционните списъци и да налага нови митнически тарифи, щатският едър капитал засилва присъствието си в Китай. Този процес вече не се изразява просто в продажба на стоки на местния пазар. Наблюдава се стратегическа промяна: водещи корпорации превръщат съвместните си предприятия в Азия в основни производствени площадки за глобален износ.
Причината за този прагматизъм е прагматична. Инфраструктурата, разходите за единица продукция и плътността на доставчиците в провинции като Гуандун и Джъдзян нямат аналог на Запад. В допълнение, инженерният ресурс и скоростта, с която новите технологии преминават от проект в масово производство, поставят корпорациите пред ясен избор — или ползват китайската промишлена база, или губят глобалните си пазарни дял.
Промишлената реация: От локално присъствие към глобален износ
Трансформацията в поведението на западните производители е видима в автомобилния и технологичния сектор. Дългогодишни съвместни предприятия променят фокуса си. По налични данни от бранша, партньорството между Ford и Jiangling Motors вече произвежда електрически товарни превозни средства, предназначени директно за европейския пазар, като се планира последващо разширяване към други континенти.
Подобен модел следва и General Motors. През лятото на 2025 г. корпорацията удължи срока на съвместното си предприятие с държавната SAIC Motors с още 20 години — чак до 2047 г. Според информация от индустриални източници, нови модели електрически автомобили от това предприятие са подготвени за износ към пазарите в Близкия изток, Южна Америка, Африка и Азиатско-тихоокеанския регион.
Стратегията "Базирани в Китай, обслужващи света"
Данните от Китайската асоциация на производителите на автомобили показват, че през 2025 г. износът на автомобили от страната е нараснал с 21,1%, достигайки близо 7 милиона бройки. Значителна част от този обем се формира именно от съвместни предприятия с американско и европейско участие.