Защо Илон Мъск няма как да изтегли Tesla от Шанхай

/Поглед.инфо/ Докато политическият елит във Вашингтон гръмко декларира политика на икономическо отделяне от Пекин и налага нови митнически ограничения, реалният щатски капитал прави точно обратното. Големите индустриални и технологични корпорации от САЩ не просто остават на азиатска земя, а превръщат китайските си фабрики в основни експортни бази за глобалния пазар. Двойната игра на корпоративния сектор очертава дълбокия разлом между геополитическите амбиции на Белия дом и суровата логика на капиталната ефективност.

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Защо щатските корпорации игнорират политическите директиви от Вашингтон

Политическите декларации във Вашингтон за "декуплинг" (икономическо разкачване) и връщане на индустриалното производство на американска земя катастрофират в суровата финансова реалност. Докато Белият дом продължава да разширява санкционните списъци и да налага нови митнически тарифи, щатският едър капитал засилва присъствието си в Китай. Този процес вече не се изразява просто в продажба на стоки на местния пазар. Наблюдава се стратегическа промяна: водещи корпорации превръщат съвместните си предприятия в Азия в основни производствени площадки за глобален износ.

Причината за този прагматизъм е прагматична. Инфраструктурата, разходите за единица продукция и плътността на доставчиците в провинции като Гуандун и Джъдзян нямат аналог на Запад. В допълнение, инженерният ресурс и скоростта, с която новите технологии преминават от проект в масово производство, поставят корпорациите пред ясен избор — или ползват китайската промишлена база, или губят глобалните си пазарни дял.

Промишлената реация: От локално присъствие към глобален износ

Трансформацията в поведението на западните производители е видима в автомобилния и технологичния сектор. Дългогодишни съвместни предприятия променят фокуса си. По налични данни от бранша, партньорството между Ford и Jiangling Motors вече произвежда електрически товарни превозни средства, предназначени директно за европейския пазар, като се планира последващо разширяване към други континенти.

Подобен модел следва и General Motors. През лятото на 2025 г. корпорацията удължи срока на съвместното си предприятие с държавната SAIC Motors с още 20 години — чак до 2047 г. Според информация от индустриални източници, нови модели електрически автомобили от това предприятие са подготвени за износ към пазарите в Близкия изток, Южна Америка, Африка и Азиатско-тихоокеанския регион.

Стратегията "Базирани в Китай, обслужващи света"

Компания Партньор / Локация Основен експортен фокус Известни данни / Мащаб Tesla Гигафабрика Шанхай Европа, Югоизточна Азия, Австралия Над 4.5 млн. автомобила произведени; над 1/3 са за износ Ford Jiangling Motors Европа, Южна Америка Електрически лекотоварни автомобили General Motors SAIC Motors Близкия изток, Африка, Латинска Америка Споразумение удължено до 2047 г. Qualcomm Над 60 китайски партньора Глобални платформи за автомобили Интеграция на чипове, ИИ и информационни системи

Данните от Китайската асоциация на производителите на автомобили показват, че през 2025 г. износът на автомобили от страната е нараснал с 21,1%, достигайки близо 7 милиона бройки. Значителна част от този обем се формира именно от съвместни предприятия с американско и европейско участие.