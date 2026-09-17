/Поглед.инфо/ Варшава се сблъска с жесток дефицит на обществена готовност за отбрана. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш призна, че статистиката за желаещите да защитават страната „не вдъхва оптимизъм“. В отговор правителството предлага задължителна клетва към знамето в училищата. Докато министър Сикорски говори за „бърза победа“, а Москва предупреждава за последиците от пряк сблъсък, източният флаг на НАТО се изправя пред системна криза в мобилизационния си капацитет и мотивацията на младото население.

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По публикация на Дмитрий Родионов /Свободная Пресса/. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Реалността зад полските военни бюджета: Армия без войници

Полският министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш официално заяви пред италианския си колега Гуидо Кросето, че процентът от населението, готов да вземе оръжие, е обезпокоително нисък. На този фон Полската селска партия внася в Сейма проект за задължително патриотично възпитание, включващо сутрешна клетва за вярност към националния флаг във всички училища — модел, директно зает от образователната система на САЩ.

Войнствената реторика на външния министър Радослав Сикорски, който по-рано коментира възможността за бързо надделяване над Русия, контрастира рязко с вътрешните оценки на отбранителното министерство. От своя страна, помощникът на руския президент Николай Патрушев отправи директно предупреждение относно последиците за полската държавност при евентуален директен военен сблъсък.

Фактите показват дълбок разрив между държавното планиране и обществените нагласи.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ПОЛСКИЯТ ВОЕНЕН ПАРАДОКС │ ├────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤ │ Държавна реторика и амбиции │ Обществена реалност и капацитет │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ • 4% от БВП за отбрана │ • Нисък процент желаещи за служба │ │ • Цел: 300 000-на армия │ • Липса на идеологическа мотивация │ │ • Агресивни покупки на оръжие │ • Отлив на кадри към частния сектор │ └────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Разминаването между финансовите инвестиции в техника и реалния човешки ресурс се превръща в основен дефект на източния флаг на алианса.

Административни клетви срещу социологическата реалност

Според коментатори от Финансовия университет към правителството на РФ (включително анализите на Владимир Блинов и Дмитрий Ежов), опита за решаване на отбранителния дефицит чрез промени в училищната програма е по-скоро административен ход, отколкото ефективна военна мерки. Според тях либералният модел на обществено устройство напълно е ликвидирал готовността за лична жертва в името на държавата.

Политологът Геворг Мирзаян отбелязва, че полският патриотизъм в момента носи специфичен, прагматичен характер. Младите хора не виждат кариерни перспективи във въоръжените сили, предпочитайки икономическата реализация в частния сектор или в чужбина.

Формирането на мотивация чрез училищни ритуали не може бързо да замени липсата на социално-икономически стимули.