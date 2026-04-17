/Поглед.инфо/ Решителната характеристика на епохата след Студената война е настъпилият хаос в международните отношения. Останали без съперник, САЩ развиха неконтролирана хегемония с мащабни поражения върху световното развитие и непредсказуеми политически и икономически последствия за света. Оказали се днес в драматична ситуация: изместването им като глобална сила да зависи от вътрешните им проблеми, които драстично ограничават физическия обхват на ресурсите за поддържане на американското могъщество. И невъзможност да използват моралните ресурси, които получиха в резултат на спечелването на Студената война. Пропилени от една недалновидна, безразсъдна и аморална хегемония, която наложиха на света. Като следствие от това днес САЩ не могат да бъдат нито световен полицай, нито пълен доларов господар и световен моралист. Те успяха да само размаскират войнстващата си доктрина за контрол на света, чрез сили за извличане на егоистични изгоди. И несправедливо поддържане на своето могъщество и ресурси за определяне и задържане посоката на световното развитие изключително в своя полза.

В същото време след падането на социализма, Русия изпадна в катастрофален срив на обществените отношения, застрашаващи нейния суверенитет и държавност след разпада на Съветския тип на държавно устройство. Неочакван от САЩ срив, който ги подтикна в един момент да привлекат Русия на своя страна. Русия обаче бързо осъзна загубите си от Студената война и започна политика на самосъстоятелно възстановяване статута си на велика сила.

Сривът на руската цивилизация след краха на социализма и изплъзващата се глобална власт на американската цивилизация открояват антропологическите разлики в начините на спасяването и възстановяването им. Спецификата кореняща се в зародиша на формирането им като общности. Тя именно е от фундаментално значение и е определящо полето и характера на тяхното вътрешно развитие, което по-късно се съизмерва с въздействието им и върху световното развитие през последните два века.

Различията в антропологическата структура на техните общности са в основата на обусловената същност на ценностните системи на двете цивилизации. Историческите натрупвания от напредъкът им върху антропологичната основа на възникването им като различни цивилизации обясняват причините за времевите вибрации на сближаване и противопоставяне между САЩ и Русия.

Историческата им динамика в икономическото и социалното им развитие и рационалността на вземаните решения и тяхната ефективност определят степента на отражението на двете страни върху социалното развитие на света. В този смисъл ефективността на действията им не може да бъде оценявана без взаимодействието между антропологията на двата народа и историческите закономерности в световното развитие.

Вътрешната динамика в социалното развитие на САЩ и Русия в резултат на формулирани рационални стратегии са диктували и темпа на напредъка в света и неговите специални характеристики. Както и дистанцията в икономическото и технологичното им развитие.

В типологията на антропологическите характеристики на двата народа коренно значение има коя семейна форма преобладава в клетъчната система на доминиращата народопсихология в различните исторически етапи на развитие.

И как поколенията се ръководят и спазват основополагащия принцип за съхранение на напредъка , какъвто е последователност на приемственост между поколенията. И историческото развитие на напредналите страни, където доминира принципа на приемственост го доказва като непоклатима основа на държавността.

Ако върнем назад в историята и да разгледаме ядрото на семейните общности ще открием разликите. Характерното за всички сложни семейни форми е как се включват и съжителстват членовете в група, като поколения и запазват ли определено усещане за общност, колективизъм или индивидуализъм от ранна възраст. Разликите в тези усещания са в основите на нравствените подбуди, действия и хуманистичното отношение към съдбата на другите народи.

И днес когато търсим причините за различните решения и действия на западната и руската цивилизация, разликите се коренят дълбоко в натрупалото се историческо развитие върху антропологията на двата народа и последствията за света от поведението им на велики сили. Колективистичното усещане на руснаците като общност, колективен дух и вяра в преследването на националните цели и индивидуализмът на западните народи, където водещ е интереса и изгодата ѝ чрез тях да се извлича висока ефективност от всяко тяхно решение за постигане национални идеали, разликите са видими и днес. Русия преследва взаимната изгода в международните отношения, а САЩ едностранните ползи.

В този смисъл е забележимо и днес, че руската нация си остава постмодерна. Тя обаче не е подвластна на крайните форми на постмодерността и нихилизма, така щедро завладял като обществено зло западната политическа култура.

Разликата в антропологията на културното развитие на САЩ и Русия определяща тяхната рационалност за съществуване води и до историческите им спадове и величие, които те сами си причиняват.

Поради дългата си история, голямата си география и богатства Русия винаги е била обект на заплаха, нашествия и войни, на своя територия, докато САЩ възползвайки се от своята географска защита от океана, водят войни, за да печелят от своят егоистичен индивидуализъм разтворен в геополитическата карта на света. Докато историята на Русия доказва, че поради своята уязвимост и опасност да загуби суверенитета си, след всяка война промените, които настъпват в света изглеждат, като че ли Русия задвижва историята и ускорява нейния ритъм. И от тук произтича и усещането на руските елити за месианска и роля в световното развитие. Протичащата война в Украйна и последиците които се очакват биха могли да се измерят с епохалното значение на това което се случи и което предизвика изчезването на СССР от световната геополитическа карта. Отворил вакуум в геополитическото пространство, което Западът, макар и изненадан погълна с цялата си институционална система, главно американската, макар че тя беше започнала да атрофира в центъра си. Разпадът на СССР помогна на САЩ да се освободят от съветската заплаха и контрол на техните действия и получиха тласък за нова роля в света.

И оттогава, след Студената война наблюдаваме американската ера на проявление на антропологическите характеристики на техния генезис. И натрупалите се характеристики вследствие на икономическия и културен напредък. В основата на, който стой индивидуалистичната бизнес култура на рационалното мислене и действие и последвана икономическата ефективност от всяко свое решение. САЩ се възползваха от създалите се обстоятелства и отприщиха вълна от егоистична експанзия навън с цел печелене на политически и икономически дивиденти без оглед на техното отражение вътре в страната. В стремежът си за овладяване на пазари и света като цяло, вътрешните икономически и социални неравенства бяха занемарени.

Същевременно след срива на социализма в началото на 90те години на ХХ век, Русия затъна в анархичен разпад. Никой на Запад не би могъл да си помисли, че след разпадането на СССР ще настъпи такъв срив и крушение на руското общество. Психологическият шок за руснаците да възприемат в съзнанието си, че от една от двете най-могъщи държави в света, изчезна и Русия се само докара до положение, че трябва да се бори за оцеляването си, това за руския народ беше истинска катастрофа!

И в тази ситуация Западът, който по правило не разбира Русия и я подценява и затова обикновено бива побеждаван, така и в този случай действащите лица в западната политика в 90те години на миналия век не бяха разбрали, че в действителност марксистката идеология не е само фикс утопична идея, а учебник за нова икономическа организация на обществените отношения. Една колективна вяра на мнозинството от народите, която ги спояваше в колективно усилие и действие за промяна на вековното битие на света с нов морал. И днес народите усещат, че след този крах на социализма настъпи глобален разпад на света.

Необходимо е да се признае, че в този период на деветдесетте години Западът беше миролюбиво настроен и беше немислимо разширяването на НАТО. В този момент НАТО изглеждаше като излишно. Даже по-късно последва предложението на Бил Клинтън Русия да се присъедини към съюза в началото на ерата В. Путин. Това го потвърждават и военните разходи на САЩ , които постепенно намаляват на ежегодна база. За първи път в историята си преди хегемонията си САЩ не посочва неприятели и врагове.

Предполагам, че този вакуум в американската политика да нямат неприятели за момента ги обърква и те решават да нарушат американския ангажимент към Русия – НАТО да не се разширява на Изток. Така се слага началото на верижна реакция на включване на страните от Източна Европа в НАТО и доближаването на военната му инфраструктура до руските граници. Посягането ѝ към Украйна, предизвика войната в Украйна от 2022г. Такава схематично е историята, но съдържанието ѝ сочи една настъпателна стратегия на Изток. Вижда се метаморфозата от миролюбие към Русия изведнъж се превръща в заплаха и враг. И колкото Русия след идването на В. Путин 1999г. на власт се възстановява и става все по-мощна, толкова НАТО става по-агресивно под пелената за руската заплаха. Още през 1947г. Дж. Кенан, основател на стратегията за сдържане и ядреният паритет заявява пред Х. Труман: „съветския социализъм показва един друг път за развитие на света и той трябва да бъде унищожен в зародиш. Ние трябва да защитим собственика на капитал, който е в основа на нашето разбиране за частна организация на държавата.“

И ако Русия исторически се е усещала като самодостатъчна да отблъсква всички заплахи от Запада в отстояване на суверенитета си, то САЩ в рождението си след войната за независимост от Англия 1775-1778г. бащите основатели на американската републиканска държавност са имали усещането за създаването на велика нация, която ще доминира света. С неповторима институционална организация на държавата, на демократична основа, която може да е пример за целия свят. Или още в корубата на раждащата се американска държава разбирането за имперско величие е много силно и то се следва и повтаря в прокламациите на всички президенти при встъпването им в длъжност. Прокламира се голямата американска мечта, за величие и лидерство на света, като стратегия за постигане на американското щастие. По-късно тази стратегия постепенно се изражда в господстваща войнствена политическа доктрина която в последните сто години е аморална, егоистична и отблъскваща за културата на другите народи. Друга забележима промяна във вековната еволюция в американската политика е изчезването на думата справедливост, която и днес отсъства от политическата реторика на двете партии – републиканската и демократическата, формално две партии, но практически е една партия. Най-общото е, че служат на собственика на капитала и навън експанзия с мощ и сила за укротяване нагона му за печалби. На практика американската войнстваща политическа доктрина за превъзходство над другите народи, изключва морала в сферата на практическите действия. В основата на това аморално проявление на американския дух лежи егоистичният рационален индивидуализъм , произтичащ от антропологичния генезис на ядрото на семейството. И ролята на собствеността като евангелие върху, която се развива аморалната американска нравственост.

Схематичния исторически поглед за изясняване генезиса, който определя политическата характеристика на тези две различни цивилизации, организацията на тяхната държавност и ефективността на вземаните решения в историята показват и необходимост от сближаване на техните интереси в определени периоди от историята. Освен обективната необходимост, която историята е диктувала във взаимоотношенията Русия – САЩ, определена роля има и имперското им усещане за над национална роля в света. Ето защо в кризисните етапи от историята на света те се сближават върху съвпадащи интереси за отблъскване на обща заплаха и взаимно са си помагали и даже съюзявали. Във Втората световна война САЩ освен, че участват с военна сила във война имат голяма заслуга в създаването на индустриалната база на СССР , което му позволява да развие военен производствен капацитет и съвместно да победят нацистка Германия.

Преди това руският императорски двор подпомага във войната за независимост 1775-1778г. и след това, когато се ражда и утвърждава американската република.

На свой ред Русия осъди терористичния акт на ислямска държава върху кулите от 11 септември и се намеси военно в разгромяването и в Сирия. Русия даде коридор на американските войски да навлязат в Афганистан. Русия се изтегли по тактически съображения и ангажираност в Украйна, но запази двете си военни бази в Сирия със съгласието на САЩ.

И днес със съзнанието си, че са най-големи ядрени сили в света и носят съдбовна отговорност за съществуването му, независимо от нивото на дипломатическите им отношения, диалогът не се прекъсне. Въпреки пълната деконструкция на рамката за международната сигурност, която САЩ инициираха и финализираха със СТАРТ 3.

Притиснати от вътрешно икономически и социални проблеми и оценката за военното си изоставане от Русия и икономическия напредък на Китай принудиха САЩ да пристъпят към ускорено разграждане на стария следвоенен международен ред, който им пречи да решат с вътрешни сили, външните си проблеми. Това както виждаме им открива възможност извън международното право и морал да демонстрират произволна разбойническа разправа със света, за да се спасяват, и преодолеят с всички средства риска доларът да загуби световната си роля на разплащателна валута. Ако тази тенденция, продължава макар и с известни колебания, но с постоянен тренд към спад малко над 51% в световния търговски оборот, както е сега, това би било истинска катастрофа за САЩ и финален крах на тяхната хегемония. В тази връзка не бива да се забравя, че въглеводородите са в основата на световните пари, в които долара все още държи доминация, защото всичко останало може да се продава в други валути, но не и ресурса (газ и петрол) без които не можем. Затова Д. Тръмп се стреми с всички възможни средства да наложи контрол на всички доставки на петрол и газ, за които има опасност да не се разплащат с долари. Всичко това обяснява и енергийната стратегия да затвори потоците им през тръбопроводите и Русия да бъде окончателно изтласкана от западното полукълбо.

И актуално действащият президент на САЩ Д. Тръмп с паническите си резки действия доказва твърденията ми. И ако в публикацията от 2024г. преди избирането му за президент във вестник „Труд“ посочих, че той е точния човек за САЩ и сега съм готов да поддържам тази оценка. И както тогава подчертах Д. Тръмп е непредвидим, непредсказуем и непоследователен не само поради личните пулсации на неговия темперамент, което външно е видимо, но те издават практически решения и действия взимани по принуда от извънредната ситуация в която се намират САЩ от незапомнено време в тяхната история. Под натиска с припряност, как да спрат изоставането си от новите съперници от Изтока и пробуждащия се като цяло Глобален Юг? Изпаднали в момента в позиция на неутралност, постепенно преминава в лагера на алтернативния проект на Изтока оглавяван от Русия и Китай за по-справедлив и легитимен международен ред. Подплашени, че националните ѝ авоари, могат да бъдат откраднати, ако не са послушни на Запада.

Поставени в тези рискове в която САЩ сами се вкараха с провокативната и необуздана хегемония, загубили самоконтрол в един нееднороден и различен свят, опасността да се объркат е все по-голяма и видима. Разнопосочните им действия с отваряне на нови горещи точки в света говорят за лутане във вземаните решения от Д. Тръмп изправен пред дилемата как да се противопостави на Китай и Русия, които осъдиха акцията на САЩ във Венецуела, но не реагираха като военен съюз. Това не е признак на слабост, а доказателство, че източната алтернатива оглавявана от Китай, Русия и другите страни от БРИКС и ШОС, разглеждат световното развитие като обща отговорност, извън блоковото противопоставяне и военна конфронтация и войната. Разумният избор за света и това, което той иска е мир и съзидателна политика в интерес на всички, на основата на уважаване суверенитет на всички членове на световната общност.

Тревожната опасност надвиснала над света днес е историческата фаза на американската хегемония, която в силата си се държеше като световен жандарм и надзирател на американския ред, сега в края на хегемонията си са принудени да се държат като международен разбойник. И светът с търпение, страдания и кръв е принуден да преживява разпада на хегемона и неговата агония.

Краткият преглед на актуалната американска политика имаше за цел да дообясни темата за поведението на империите, когато са в разпад в случая на американската хегемония извън контекста на най-старите империи.

И тук пак виждаме разликата между Русия и САЩ. Докато САЩ винаги са търсили решаването на вътрешните си проблеми навън през принудата със сила, останалият свят да плати цената, то при Русия не е така. Русия сама доброволно се отказа от тоталитаризма и социализма, като се освободи от тежестта да подпомага част от света около една идеологична доктрина. Сама се обедини за спасяване и възстановяване с вътрешни сили, с колективни усилия, то при САЩ е точно обратното. Спасението се търси през призмата на индивидуалистичната култура на изгодата, да се вземе от другите, с всички възможни средства извън всякакъв морал и задръжка на съвестта. Понятия отдавна изчезнали, след второто столетие на американската държавност и до днес.

За да завърша отговора на поставения въпрос в заглавието съм склонен да заключа този абзац: Имперското усещане на САЩ, което им придаде най-вече хегемонията им след Студената война и възстановената имперска памет на Русия в управлението на Вл. Путин, като че ли са главната причина тези две нации, въпреки цивилизационните си различия да се усещат като велики и взаимно да търсят разбирателство след всяка криза в техните взаимоотношения и при световни заплахи извън ядрения конфликт.

В това се крие отговорът на налаганите внушения, че Д. Тръмп работи в полза на Русия. Твърдения абсолютно несъстоятелни и неразбиращи психологията на империите и техните действия. Те притежават способността да се самосъхраняват, когато са най-силни в себеунищожаването си. Реализмът и отговорността на двете ядрени сили да избегнат пряк ядрен конфликт е водещо в допирните точки по урегулирането на конфликта с Украйна. И войната отклонява САЩ от конкуренцията им върху стратегическите заплахи с които е заредено световното развитие, което се изплъзва от американския контрол.

