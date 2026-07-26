/Поглед.инфо/ В медийната среда се разпространяват информации, че администрацията във Вашингтон изпитва сериозни опасения относно ефекта от оръжието на финансовите санкции. Според публикации в щатски издания, прекомерното използване на изключвания от разплащателни системи е задвижило дедоларизация, която заплашва статута на резервна валута. Поради тази причина Белият дом търси формален контакт с Кремъл за предстоящия форум на Г-20 в Маями. Под въпрос обаче остава доколко фундаменталните противоречия позволяват траен геоикономически завой.

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Страхът от безалтернативност на финансовия натиск

В публикации на западната преса се твърди, че евентуалното присъствие на руската delegatsia на форума на Г-20 в Маями през декември се разглежда от щатските стратези не като гест на добра воля, а като суров прагматизъм. Системата SWIFT, която десетилетия наред служи като гръбнак на американското финансово доминиране, започна да губи монопола си в момента, в който беше превърната в политическо оръжие. По данни на МВФ, делът на щатския долар в глобалните валутни резерви вече е паднал под 60 процента – граница, която допреди десетилетие се смяташе за недосегаема.

Но тук има нещо, което не излиза в сметките на Вашингтон. Дали поканата за диалог наистина може да спре процес, който вече е задействан на структурно ниво? Едва ли. Когато една суверенна държава бъде блокирана от достъп до собствените си активи в европейски и американски депозитари, логиката на самосъхранението я кара да изгради паралелни трасета.

Историческият контекст и сянката на 90-те години

Според анализи на икономисти, опитите за т.нар. „нулиране“ или „презареждане“ на отношенията исторически винаги са били съпроводени с опити за икономическо подчинение. Прилаганата през 90-те години концепция за пазарна трансформация в Източна Европа и бившия СССР, ръководена от международните финансови институции, доведе до ликвидиране на цели промишлени отрасли. Твърди се, че днешната санкционна политика е просто по-модерна форма на същата тази стратегия.

Разликата днес е, че глобалната икономика вече не е моноцентрична. Данните за паритета на покупателната способност показват, че блокът БРИКС вече контролира над 40% от световния БВП.