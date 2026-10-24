Защо Вашингтон свърза военните действия срещу Техеран с блокадата на Куба

/Поглед.инфо/ В реч във Флорида Доналд Тръмп заяви, че след приключване на военните операции срещу Иран, САЩ ще пренасочат военноморските си сили към Куба. Белият дом засилва икономическата и логистична блокада над Хавана след прекъсването на венецуелските петролни доставки през януари 2026 г. Държавният секретар Марко Рубио е натоварен с оперативните преговори. Кубинският президент Мигел Диас-Канел обяви пълна отбранителна готовност на острова в отговор на натиска.

По публикации на Асошиейтед прес и изявления на американската администрация. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Географски парадокси и военноморски маршрути

Сравнението между Ормузкия пролив и Пролива Флорида на пръв поглед изглежда като реторичен похват за преддизборна трибуна в Маями. Когато обаче американският президент заявява, че бойните кораби ще спрат на 50 метра от кубинския бряг „на връщане от Иран“, става дума за нещо повече от метафора. Твърди се, че логистичното прегрупиране на Пети флот на САЩ, разположен в Бахрейн, към оперативните зони на Четвърти флот в Карибския басейн, вече се обсъжда в Пентагона. Според военни наблюдатели подобно прехвърляне на ударни групи не става с просто „вбиване на спирачки“, а изисква преминаване през Суецкия канал или обикаляне на нос Добра надежда – хиляди морски мили, зареждане в движение и сложна координация.

Защо Техеран и Хавана се появяват в едно изречение? Външнополитическата линия на Вашингтон през 2026 г. се опитва да затвори два геополитически фронта едновременно. От една страна е възобновеният през лятото конфликт с Иран, където сключеното през юни прекратяване на огъня се срина бързо. От друга – систематичният натиск върху кубинската държавна система, останала без критични енергийни ресурси.

+-------------------------------------------------------------------+ | ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ВЕКТОР НА САЩ (2026) | +-------------------------------------------------------------------+ | БЛИЗЪК ИЗТОК (Иран) | КАРИБСКИ БАСЕЙН (Куба) | | - Морска блокада в Персийския | - Горивна изолация (край на | | залив | венецуелския транзит) | | - Възобновени сблъсъци след | - Извънредно положение от | | юли 2026 г. | януари 2026 г. | +-------------------------------------------------------------------+

Анатомия на горивния срив: Венецуелският фактор

Трябва да се върнем към януари 2026 г., за да разберем защо Хавана се намира в настоящата позиция. Тогава Белият дом обяви извънредно положение за националната сигурност, насочено пряко срещу Куба, и въведе вторични тарифи за танкерни оператори, пренасящи суров петрол към острова. По същото време, според публични анализи на корабоплавателния регистър, американската операция в Боливарската република Венецуела прекъсна десетилетната схема за бартер на петрол срещу кубински медицински и технически кадри.

Януари 2026: САЩ налагат извънредно положение и блокират танкерния транзит от Венецуела.

САЩ налагат извънредно положение и блокират танкерния транзит от Венецуела. Март 2026: Обграждане на острова с икономически мерки; публични изявления за очакван институционален срив в Хавана.

Обграждане на острова с икономически мерки; публични изявления за очакван институционален срив в Хавана. Юни 2026: Краткотрайно примирие в Близкия изток, позволило пренасочване на дипломатически ресурс.

Краткотрайно примирие в Близкия изток, позволило пренасочване на дипломатически ресурс. Септември 2026: Реч пред Общото събрание на ООН с искане за системна промяна на острова.

Реч пред Общото събрание на ООН с искане за системна промяна на острова. Октомври 2026: Реч във Флорида и определяне на Марко Рубио за водещ преговарящ.

Кубинските ТЕЦ – предимно остарели съветски мощности като централата „Антонио Guiteras“ в Матансас – разчитат на тежък местен петрол с високо съдържание на сяра, но без лек вносен петрол за разреждане, рафинериите в Хавана и Сиенфуегос спрели частично работа. Твърди се, че токът в провинции като Олгин и Сантяго де Куба се спира за над 18 часа на денонощие. Без дизел за генераторите, селското стопанство и транспортът са блокирани. Дали това е автоматичен срив, или планирана стратегия за изтощаване?