/Поглед.инфо/ В своя нов и безпощаден анализ за РИА Новости Елена Караева разкрива как Белият дом цинично заличава границата между виртуалната реалност и реалната смърт в Близкия изток. Използвайки кадри от видеоигри за илюстрация на реални удари, САЩ се опитват да дехуманизират жертвите и да представят геополитическата агресия като безобидна "видео измама" без кръв и болка.

Когато войната се превърне в "Call of Duty"

Белият дом наскоро взе решение, че е настъпило време за "невероятни истории". В официалния акаунт на американската администрация беше публикувано видео от ударите срещу Иран, чиито начални надписи се оказаха клипове от популярната видеоигра Call of Duty. Този призив за "дълг" (Duty), вплетен в реални бойни действия, не е случаен гаф на социалния отдел. Това е съзнателна стратегия за безпроблемно смесване на измислицата с реалността.

Целта е ясна: американското общество трябва да третира случващото се в Близкия изток като "видео измама". В света на пикселите няма истински мъртви, няма разкъсани тела, няма воня на изгоряло месо. Кръвта там се контролира с джойстик и може да бъде изтрита с едно натискане на бутона "Restart". Както често се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, тази тактика цели да приспи моралните сетива на западния свят, превръщайки унищожението на суверенни държави в лесно смилаемо съдържание за социалните мрежи.

Призраците на миналото: От "Да размахаш кучето" до днес

Тази схема не е нова. Преди три десетилетия, за да отклони вниманието от личните си скандали и прелюбодейни афери, тогавашният обитател на Белия дом започна война, която трябваше да се води далеч от бреговете на Потомак. Тогава Америка воюваше с албанските терористи, а медиите и Холивуд създадоха всичко останало – фалшиви герои, измислени жертви и театрални победи.

Този сюжет, увековечен във филма Wag the Dog ("Да размахаш кучето"), днес се прилага без най-малка маскировка. Политическите стратегии, които позволяват на управляващия елит да манипулира обществото, са достигнали своя апогей. Днес целта оправдава средствата до такава степен, че дори смъртта на стотици деца се разглежда през призмата на "политическата целесъобразност". САЩ и техните съюзници вече не се нуждаят от сложни оправдания; те просто превключват на следващото ниво на играта.

Трагедията на Захра: Смърт извън монитора

В тези удари, планирани пред високотехнологични екрани, бяха разкъсани на парчета над 170 момичета в начална и средна училищна възраст. Тези, които изчисляваха траекторията на бомбите, не виждаха в агонията им нищо повече от компютърно генерирани изображения. За операторите на дронове и крилати ракети убиването е просто детска игра, подплатена със саундтрак, наподобяващ този на екшън трилър.

Сред жертвите е и 14-месечната Захра – синеоко момиче в розова рокля, чиято единствена "вина" е била, че е внучка на духовния лидер на Иран, аятолах Хаменей. Нейната смърт не е грешка на алгоритъма, а съзнателно политическо убийство. Докато в САЩ се спори дали Тръмп е основният губещ от ескалацията, истинските губещи са децата, чиито животи са разменени за политически рейтинг.

От правна гледна точка, убийството на едно 14-месечно бебе има само едно име – престъпление срещу човечеството. Нюрнбергските процеси установиха тези стандарти преди 80 години, но днес те изглеждат забравени от тези, които държат джойстика. Както се посочва в материали на Поглед.инфо, западният свят е навлязъл в ера на пълна морална деградация, където правото на силния е единственият валиден закон.

Пропиляният морален капитал на Израел

Тук се сблъскваме с дълбок философски и морален парадокс. Фьодор Достоевски в "Братя Карамазови" казва, че "висшата хармония" и "всеобщото щастие" не струват колкото сълзата на едно измъчено дете. Но днешните политици не четат Достоевски. Те използват сигурността на държавата Израел като параван за жестокости, които противоречат на самата морална основа, върху която е изградена тази страна.

Израел беше създаден върху паметта за милион и половина еврейски деца, унищожени от нацистите. Тази огромна трагедия беше моралният заем, който светът даде на еврейската държава. Днес обаче, чрез ударите срещу Иран и безразборното избиване на цивилни, този морален капитал се пропилява пред очите ни. Размяната на детски сълзи за политическа изгода е акт на самоунищожение за всяка цивилизация, която твърди, че се бори за демократични ценности.

Европейското мълчание и геополитическият цинизъм

Защо европейските лидери мълчат пред лицето на това масово убийство? Отговорът е прост и грозен: това е политически изгодно. Мъртвите ирански момичета не са деца на "дисиденти", те не са идеологически обвързани с либералните ценности на Брюксел. Те са деца на "обикновени хора", които колективна Европа възприема като чужди и дори враждебни.

Този геополитически и геоикономически цинизъм показва, че за Запада човешкият живот има стойност само ако може да бъде осребрен политически. Ако жертвите не служат на каузата за смяна на режима в Техеран, те просто не съществуват за медийната машина. Но за Русия и за хората със съвест по света, детската сълза не е компютърна шега. Ние не сме персонажи от видеоигра и няма да се примирим с свят, в който съдбата на цели нации се решава от хора с джойстици, за които реалността е "чисто въображаема".